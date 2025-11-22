Edson Andrade, líder de la Generación Z, insiste en que es perseguido por el gobierno de Sheinbaum: “Investiguen a los hijos de AMLO”

Edson Andrade, convocante y uno de los organizadores de la marcha Generación Z en CDMX, anunció su salida de México por presunta persecución política del gobierno de Claudia Sheinbaum | X / @EdsonAndradeL_, Presidencia de la República

Edson Andrade, impulsor de la marcha de la llamada Generación Z, compartió un video en sus redes sociales en el que recordó que el senador morenista Gerardo Fernández Noroña pidió que lo investiguen por, presuntamente, orquestar actos de violencia el pasado 15 de noviembre, durante la protesta que se llevó a cabo en la Ciudad de México.

En el clip de poco más de un minuto, Andrade dice que los diputados de Morena habían aprobado la creación de una comisión especial para investigar a los jóvenes que invitaron libremente a participar y alzar la voz.

“Siguen escalando la carísima persecución política, eso sí, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo hoy en su conferencia mañanera que no hay persecución ni en mi contra, ni en contra de nadie”, explicó.

Llamó a Noroña y a los diputados morenistas a que lo investigaran, sin embargo, pidió que con la misma urgencia se creen comisiones para investigar nexos del crimen organizado con funcionarios y gobernadores, por ejemplo, dijo “los nexos de quien se sienta al lado de usted en el senado senador Noroña”. En este momento, puso en el video la imagen en la que se ve a Noroña al lado de Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación con AMLO y exgobernador de Tabasco.

“Quien tenía de secretario de seguridad al líder de un cártel cuando fue gobernador de Tabasco”, dijo el joven de 27 años de edad, refiriéndose a Hernán Bermúdez Requena, líder del grupo delictivo La Barredora.

Noroña pidió investigar a Andrade por presuntamente orquestar actos violentos en la marcha de la Generación Z, el pasado 15 de noviembre. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Pidió investigar de inmediato la desaparición de miles de jóvenes y mexcianos que cada vez van en aumento. “Investiguen ya el tráfico de influencias del expresidente para repartir contratos en las megaobras”, dijo, en referencia a los hijos de Andrés Manuel López Obrador, quienes han sido señalados por entregar contratos millonarios a amigos cercanos en megaobras en el sexenio de su padre, de 2018 a 2024.

Dijo que la prioridad era perseguir con todo el peso del Estado a jóvenes que, como él, habían cometido el gravísimo error de alzar la voz y exponer la situación de violencia que se vive en México.

“Por cierto, senador Noroña, dijo que en el 2014 fui candidato a consejal, pero en el 2014 yo tenía 16 años, señor, como menor de edad no podía ni siquiera participar en una elección y en el 2014 ni siquiera existía la figura de consejales en la Ciudad de México, se lo dejo”, concluyó Andrade.

Cabe destacar que recientemente, el joven anunció que se iría de México, pues era un perseguido político del gobierno de Sheinbaum.