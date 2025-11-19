México

Luisa María Alcalde asegura que líder de la marcha de la Generación Z fue contratado por el PAN por 12 mdp

La presidenta de Morena reveló un contrato de seis páginas que acredita el contrató con Edson Andrade desde febrero de 2025

Guardar
Documentos mostrados por Alcalde contradicen
Documentos mostrados por Alcalde contradicen la versión del joven sobre su independencia política. Crédito: Infobae México

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, exhibió el pasado martes documentos que, asegura, prueban que el Partido Acción Nacional (PAN) contrató por más de dos millones de pesos a Edson Andrade Lemus, uno de los principales promotores de la llamada marcha de la generación Z. Según la dirigente, las facturas y el contrato —de seis páginas— demuestran que el joven, quien ha insistido públicamente en ser “apartidista”, recibe pagos mensuales de 175 mil 577 pesos desde febrero de 2025.

“El joven ‘apartidista’ Edson Andrade Lemus, principal impulsor de la marcha de la ‘Generación Z’, fue contratado por el Partido Acción Nacional por dos millones 106 mil 810 pesos… Qué coincidencia”, declaró Alcalde al difundir las imágenes del documento. La dirigente recordó que esta revelación llega poco después de que el coordinador panista Jorge Romero Herrera afirmara que a la oposición “solo le faltaba la violencia”.

Pese a que Andrade Lemus aseguró reiteradamente —tanto en sus redes sociales como en entrevistas— que no tenía relación con ningún partido político, los documentos difundidos por Alcalde muestran que al menos desde febrero recibe pagos mensuales del PAN como prestador de servicios.

Sheinbaum aseguró que creadores de contenido ligados a la oposición impulsaban marcha

La polémica se suma a lo ya expuesto el 13 de noviembre por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien durante su conferencia matutina señaló que creadores de contenido ligados a la oposición impulsaron la marcha juvenil. Entre esos perfiles destacó el de Andrade, quien se identifica en su cuenta de X como abogado egresado de la UNAM.

Luisa María Alcalde presentó facturas
Luisa María Alcalde presentó facturas que vinculan a Edson Andrade con pagos mensuales del PAN. (X @LuisaAlcalde)

Tras la exhibición pública, Andrade respondió en un video que superó 946 mil reproducciones, acusando al Gobierno de ponerlo en riesgo. “La Presidenta me expuso como si fuera un criminal… La responsabilizo de cualquier cosa que pueda pasarme”, afirmó. Sostuvo que la violencia contra jóvenes es una realidad y que él no cuenta con protección institucional. En el mismo mensaje reiteró: “No tenemos colores, no tenemos líder y mucho menos financiamiento”.

El joven también rechazó ser militante o haber sido candidato por algún partido. Además, lanzó críticas contra Morena, al asegurar que es ese partido el que “tiene repletas las filas de priístas, panistas e impresentables”.

La marcha de la llamada Generación Z, realizada el sábado 15 de noviembre, reunió a alrededor de 17 mil personas, según cifras oficiales. Aunque la convocatoria llamó a un movimiento “orgánico”, el evento terminó con 100 policías lesionados, de los cuales 40 requirieron hospitalización, así como agresiones a reporteros y civiles. Los manifestantes criticaron fuertemente la gestión de Sheinbaum, mientras que los señalamientos sobre financiamiento y vínculos partidistas siguen elevando el tono político.

Temas Relacionados

Luisa María AlcaldeGeneración ZEdson AndradePANpagosredes socialesmexico-noticias

Más Noticias

Christian Nodal explica por qué omitió agradecer a Ángela Aguilar en los Latin Grammy 2025: “Estaba cansado”

El cantante ganó su séptimo galardón y fue criticado por no mencionar a su esposa

Christian Nodal explica por qué

¿Se acabó la supuesta rivalidad? Christian Nodal expresa su deseo de colaborar con Carlos Rivera

Tras arrasar en los Latin Grammy, el sonorense confesó que sueña con una colaboración que podría poner de cabeza a la industria

¿Se acabó la supuesta rivalidad?

Melate Retro: resultados del sorteo 1583 de este 18 de noviembre

Esta tradicional lotería cuenta con una bolsa mínima garantizada de 5 millones de pesos

Melate Retro: resultados del sorteo

Tarjetas del Bienestar vencidas: qué hacer y cuándo entregan el nuevo plástico a beneficiarios de Becas del Bienestar

La reposición inició esta semana y se realizará de forma gradual para estudiantes de Becas Benito Juárez y Beca Rita Cetina

Tarjetas del Bienestar vencidas: qué

Quién es Bernardo Bosch Fernández, el atractivo hermano mayor de Fátima Bosch que conquista en Miss universo 2025

El nombre del también político se convirtió en tendencia a raíz de mensajes de admiración, memes y comentarios de la comunidad LGBT+

Quién es Bernardo Bosch Fernández,
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG y la Camorra: qué

CJNG y la Camorra: qué se sabe de la alianza entre ‘El Mencho’ y la mafia italiana

Rumor sobre presunta muerte de “El Barbas”, líder del CJNG, desata pánico en Zitácuaro

Estalla artefacto explosivo en expendio de cerveza en Mazatlán: hay una mujer lesionada

FGR investiga a alcalde de Tijuana por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada

Extraditan a EEUU a hombre acusado de tráfico de metanfetamina y vinculado al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

“Estaba cansado”: Christian Nodal explica

“Estaba cansado”: Christian Nodal explica por qué omitió agradecer a Ángela Aguilar en los Latin Grammy 2025

¿Se acabó la supuesta rivalidad? Christian Nodal expresa su deseo de colaborar con Carlos Rivera

Quién es Bernardo Bosch Fernández, el atractivo hermano mayor de Fátima Bosch que conquista en Miss universo 2025

Fátima Bosch cierra el desfile preliminar de Miss Universo 2025 con un majestuoso vestido de gala

Cuánto dinero exige Universal a Christian Nodal en el juicio millonario que ha sacudido a la industria

DEPORTES

Curazao se suma a lista

Curazao se suma a lista de los países que disputarán su primer Mundial con sede en México

Lourdes Ponce gana primera medalla de oro para México en los Juegos Sordolímpicos Tokio 2025

Javier Aguirre sufre a 7 meses del Mundial 2026 y admite falta de nivel en algunos jugadores

Jenni Hermoso revela que recibió amenazas de muerte previo a la semifinal de la Liga Femenil MX ante Cruz Azul

Armando “Hormiga” González debuta con la Selección Mexicana: así fue el estreno del joven canterano de Chivas