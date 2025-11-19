Luisa María Alcalde asegura que líder de la marcha de la Generación Z fue contratado por el PAN por 12 mdp

Documentos mostrados por Alcalde contradicen la versión del joven sobre su independencia política. Crédito: Infobae México

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, exhibió el pasado martes documentos que, asegura, prueban que el Partido Acción Nacional (PAN) contrató por más de dos millones de pesos a Edson Andrade Lemus, uno de los principales promotores de la llamada marcha de la generación Z. Según la dirigente, las facturas y el contrato —de seis páginas— demuestran que el joven, quien ha insistido públicamente en ser “apartidista”, recibe pagos mensuales de 175 mil 577 pesos desde febrero de 2025.

“El joven ‘apartidista’ Edson Andrade Lemus, principal impulsor de la marcha de la ‘Generación Z’, fue contratado por el Partido Acción Nacional por dos millones 106 mil 810 pesos… Qué coincidencia”, declaró Alcalde al difundir las imágenes del documento. La dirigente recordó que esta revelación llega poco después de que el coordinador panista Jorge Romero Herrera afirmara que a la oposición “solo le faltaba la violencia”.

Pese a que Andrade Lemus aseguró reiteradamente —tanto en sus redes sociales como en entrevistas— que no tenía relación con ningún partido político, los documentos difundidos por Alcalde muestran que al menos desde febrero recibe pagos mensuales del PAN como prestador de servicios.

Sheinbaum aseguró que creadores de contenido ligados a la oposición impulsaban marcha

La polémica se suma a lo ya expuesto el 13 de noviembre por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien durante su conferencia matutina señaló que creadores de contenido ligados a la oposición impulsaron la marcha juvenil. Entre esos perfiles destacó el de Andrade, quien se identifica en su cuenta de X como abogado egresado de la UNAM.

Luisa María Alcalde presentó facturas que vinculan a Edson Andrade con pagos mensuales del PAN. (X @LuisaAlcalde)

Tras la exhibición pública, Andrade respondió en un video que superó 946 mil reproducciones, acusando al Gobierno de ponerlo en riesgo. “La Presidenta me expuso como si fuera un criminal… La responsabilizo de cualquier cosa que pueda pasarme”, afirmó. Sostuvo que la violencia contra jóvenes es una realidad y que él no cuenta con protección institucional. En el mismo mensaje reiteró: “No tenemos colores, no tenemos líder y mucho menos financiamiento”.

El joven también rechazó ser militante o haber sido candidato por algún partido. Además, lanzó críticas contra Morena, al asegurar que es ese partido el que “tiene repletas las filas de priístas, panistas e impresentables”.

La marcha de la llamada Generación Z, realizada el sábado 15 de noviembre, reunió a alrededor de 17 mil personas, según cifras oficiales. Aunque la convocatoria llamó a un movimiento “orgánico”, el evento terminó con 100 policías lesionados, de los cuales 40 requirieron hospitalización, así como agresiones a reporteros y civiles. Los manifestantes criticaron fuertemente la gestión de Sheinbaum, mientras que los señalamientos sobre financiamiento y vínculos partidistas siguen elevando el tono político.