Sheinbaum niega persecución política contra Edson Andrade, organizador de la marcha Generación Z en CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que su gobierno cometa persecución política contra figuras y convocantes a la serie de marchas del grupo autodenominado “Generación Z” hacia Palacio Nacional, cuyo objetivo, según se dijo, eran por el hartazgo a la falta de seguridad y al crecimiento de la violencia y los ataques del crimen organizado en el país.

Sobre esa línea, la mandataria explicó que esta segunda convocatoria del 20 de noviembre de 2025 no tuvo la presencia esperada, dado que, afirmó, “la gente ya se informó” respecto a las intenciones de esta serie de movilizaciones sociales en contraposición a su administración:

“México nunca va a perseguir a nadie. Por cierto, un chico que estaba diciendo que lo estábamos ‘persiguiendo’... nosotros no perseguimos a nadie por sus ideas políticas, por lo que comunica, por lo que dice... por nada. E, incluso, si siente preocupación, se hace un análisis de riesgo y se le brinda seguridad”, afirmó.

Para cerrar el argumento, Sheinbaum Pardo insistió que su administración esta trabajando en otras cuestiones para brindar resultados actualmente.

La aclaración de la relación entre Edson Andrade y el PAN desde “La Mañanera del Pueblo”

