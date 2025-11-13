México

Gobierno de Sheinbaum acusa que marcha “Generación Z” es pagada y tiene nexos con la “derecha internacional”

Miguel Ángel Elorza, coordinador de la plataforma “Infodemia Mx”, presentó un extenso análisis respecto a cómo surgió la movilización a Palacio Nacional para el próximo 15 de noviembre

Guardar
El gobierno de la presidenta
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a través del grupo "Infodemia Mx", presentó un nuevo análisis digital para explicar el origen del grupo "Generación Z" | Jesús Aviles / Infobae México

Esta mañana, el coordinador de la plataforma digital Infodemia Mx, Miguel Ángel Elorza, presentó en “La Mañanera del Pueblo” un extenso análisis digital respecto a la reciente convocatoria y origen del grupo autodenominado “Generación Z”, el cual tiene como objetivo convocar a una movilización por “hartazgo social” hacia Palacio Nacional el próximo 15 de noviembre de 2025.

En concreto, esta nueva investigación del Gobierno de México pretende, según Elorza, desmontar algunas ideas que se tienen sobre este grupo que posee presuntos vínculos con “la derecha internacional” en México:

“Nosotros estamos de acuerdo con la libertad de expresión, la libertad de manifestación. Si hay jóvenes que tienen demandas, me parece muy bien que se manifiesten. El asunto aquí es quién está promoviendo la manifestación (...). Es muy importante que se conozca cómo se construyó la convocatoria a esta movilización y quiénes han ido promoviendo esta movilización para que no utilicen a nadie”, explicó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en otro momento.

Sobre esa misma línea, la titular del Ejecutivo Federal volvió a referirse que este movimiento de redes sociales alberga muchos personajes de oposición que “se han montado” para mostrar su descontento a la administración que ella encabeza actualmente.

Sheinbaum insistió que su gobierno
Sheinbaum insistió que su gobierno permitirá la libre manifestación y el derecho a la protesta, pero es necesario saber el oirgen de la movilización de la "Generación Z" | Claudia Rosel / Associated Press

El origen y las motivaciones políticas de la “Generación Z” en CDMX, según Infodemia Mx

De acuerdo con Elorza, la narrativa que circula en medios y plataformas digitales —según la cual la marcha fue convocada de manera espontánea por jóvenes nacidos entre 1997 y 2012“es falsa”. Explicó que las cuentas que promueven la movilización fueron creadas recientemente o reactivadas después de largos periodos de inactividad; muchas de ellas, operadas desde fuera del país y relacionadas con campañas previas de desinformación como las denominadas “narcoetiquetas de 2024″.

El funcionario explicó que el movimiento comenzó a articularse en octubre de este año cuando distintos perfiles digitales empezaron a difundir mensajes sobre la “marcha de la generación Z”. Una de las primeras cuentas en promoverla fue @generacionz_mx, abierta en 2024 y que se autodefine como “apartidista”. Sin embargo, según el análisis de Infodemia MX, en agosto de ese año realizó retuits a favor de las figuras opositoras venezolanas como María Corina Machado y Edmundo González.

Además, se les relaciona con contenidos del medio Reacción Nacional, identificado con posturas conservadoras en América Latina.

Miguel Ángel Elorza también insistió
Miguel Ángel Elorza también insistió que el movimiento y las cuentas relacionadas a él se distinguen por apoyar causas como la de María Corina Machado y Edmundo González en Venezuela | Presidencia de la República

El retome de actividad y la convocatoria a “la juventud” a marchar

Elorza señaló que la cuenta permaneció inactiva durante más de un año y retomó actividad justo el 15 de octubre de 2025, fecha en la que publicó la primera convocatoria con símbolos de movimientos juveniles internacionales.

Días después, surgieron las cuentas “Revolucionarios Mexicanos” y “Somos Generación ZMX”, creadas entre el 12 y el 19 de octubre, las cuales difundieron más de una decena de videos generados con inteligencia artificial para llamar a los jóvenes a exigir la revocación de mandato presidencial.

La investigación reveló además que en el perfil de Instagram se incluía un enlace a la iniciativa “Salvemos la Democracia”, proyecto impulsado por el empresario Claudio X. González y asociada al movimiento “Marea Rosa”.

Palacio Nacional permanecerá amurallado ante
Palacio Nacional permanecerá amurallado ante las movilizaciones del CNTE y los jóvenes hacia Palacio Nacional en esta semana | Victoria Valtierra / Cuartoscuro

Según Elorza, todos estos elementos demuestran “una campaña inorgánica coordinada para manipular el discurso juvenil y utilizar a la generación Z como vehículo político de oposición”.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa Mañanera del PuebloGobierno de MéxicoGeneración ZMarchaInfodemia MxDerecha internacionalAmérica LatinaPalacio NacionalCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Sheinbaum exhorta a que cada Congreso defina incluir a gobernadores en consulta de revocación de mandato

El tema es uno de los más controversiales para las autoridades de cada estado, por lo que deberá hacerse de manera local, alega la mandataria

Sheinbaum exhorta a que cada

Sheinbaum reprocha protesta y confrontación de la CNTE en CDMX: “¿Qué necesidad?”

La presidenta cuestionó el uso de la violencia por parte de los maestros pese a la existencia de mesas de diálogo

Sheinbaum reprocha protesta y confrontación

La Granja VIP en vivo hoy 13 de noviembre: ellos son los nominados de la semana

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo 24/7 de Disney+

La Granja VIP en vivo

Angélica Vale y la polémica por un presunto amorío con José Manuel Figueroa, antes del divorcio con Otto Padrón

Hace varios años Ninel Conde ya habría acusado a su ex esposo de haberle sido infiel con la actriz y comediante, quien ahora se encuentra en el ojo del huracán por su separación

Angélica Vale y la polémica

¿Cuándo empieza el invierno 2025 en México? Esta la fecha y hora del Solsticio

Este fenómeno astronómico marca el inicio de la estación más fría del año y el día más corto en el hemisferio norte

¿Cuándo empieza el invierno 2025
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a cuatro personas con

Detienen a cuatro personas con armas largas tras operativo Plan Michoacán por la Paz

Alfredo Olivas reaparece en redes tras rumores de un presunto ataque armado en Tamaulipas

El asedio a la familia de Alfredo Olivas: atentados, masacres y amenazas del crimen organizado

Detienen en Monterrey a Emilio “N”, cabecilla ligado al Cártel del Noreste

Brincos Dieras cuenta que dio shows a narcos cada semana durante un año: “Era un Dios para ellos”

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 13 de noviembre: ellos son los nominados de la semana

Angélica Vale y la polémica por un presunto amorío con José Manuel Figueroa, antes del divorcio con Otto Padrón

Desmienten que mamá de Christian Nodal esté enferma: revelan la supuesta razón de la cancelación de la fiesta

Quién es el quinto eliminado de La Granja VIP, según encuesta

Hospitalizan a ‘La Güereja’ de emergencia: éste es su estado de salud hoy 13 de noviembre

DEPORTES

Dominik Mysterio rompe el silencio

Dominik Mysterio rompe el silencio tras perder su título Intercontinental de WWE ante John Cena: “Voy a recuperar lo que es mío”

Irlanda vs Portugal: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de eliminatoria mundialista desde México

Checo Pérez realiza pruebas con un Ferrari bajo los colores de Cadillac

NBA hoy: quién juega y lo más esperado de la jornada de hoy 13 de noviembre

Esto es lo que necesita la Costa Rica de Miguel “Piojo” Herrera para clasificar al Mundial 2026