Gobierno de Sheinbaum acusa que marcha “Generación Z” es pagada y tiene nexos con la “derecha internacional”

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a través del grupo "Infodemia Mx", presentó un nuevo análisis digital para explicar el origen del grupo "Generación Z" | Jesús Aviles / Infobae México

Esta mañana, el coordinador de la plataforma digital Infodemia Mx, Miguel Ángel Elorza, presentó en “La Mañanera del Pueblo” un extenso análisis digital respecto a la reciente convocatoria y origen del grupo autodenominado “Generación Z”, el cual tiene como objetivo convocar a una movilización por “hartazgo social” hacia Palacio Nacional el próximo 15 de noviembre de 2025.

En concreto, esta nueva investigación del Gobierno de México pretende, según Elorza, desmontar algunas ideas que se tienen sobre este grupo que posee presuntos vínculos con “la derecha internacional” en México:

“Nosotros estamos de acuerdo con la libertad de expresión, la libertad de manifestación. Si hay jóvenes que tienen demandas, me parece muy bien que se manifiesten. El asunto aquí es quién está promoviendo la manifestación (...). Es muy importante que se conozca cómo se construyó la convocatoria a esta movilización y quiénes han ido promoviendo esta movilización para que no utilicen a nadie”, explicó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en otro momento.

Sobre esa misma línea, la titular del Ejecutivo Federal volvió a referirse que este movimiento de redes sociales alberga muchos personajes de oposición que “se han montado” para mostrar su descontento a la administración que ella encabeza actualmente.

Sheinbaum insistió que su gobierno permitirá la libre manifestación y el derecho a la protesta, pero es necesario saber el oirgen de la movilización de la "Generación Z" | Claudia Rosel / Associated Press

El origen y las motivaciones políticas de la “Generación Z” en CDMX, según Infodemia Mx

De acuerdo con Elorza, la narrativa que circula en medios y plataformas digitales —según la cual la marcha fue convocada de manera espontánea por jóvenes nacidos entre 1997 y 2012— “es falsa”. Explicó que las cuentas que promueven la movilización fueron creadas recientemente o reactivadas después de largos periodos de inactividad; muchas de ellas, operadas desde fuera del país y relacionadas con campañas previas de desinformación como las denominadas “narcoetiquetas de 2024″.

El funcionario explicó que el movimiento comenzó a articularse en octubre de este año cuando distintos perfiles digitales empezaron a difundir mensajes sobre la “marcha de la generación Z”. Una de las primeras cuentas en promoverla fue @generacionz_mx, abierta en 2024 y que se autodefine como “apartidista”. Sin embargo, según el análisis de Infodemia MX, en agosto de ese año realizó retuits a favor de las figuras opositoras venezolanas como María Corina Machado y Edmundo González.

Además, se les relaciona con contenidos del medio Reacción Nacional, identificado con posturas conservadoras en América Latina.

Miguel Ángel Elorza también insistió que el movimiento y las cuentas relacionadas a él se distinguen por apoyar causas como la de María Corina Machado y Edmundo González en Venezuela | Presidencia de la República

El retome de actividad y la convocatoria a “la juventud” a marchar

Elorza señaló que la cuenta permaneció inactiva durante más de un año y retomó actividad justo el 15 de octubre de 2025, fecha en la que publicó la primera convocatoria con símbolos de movimientos juveniles internacionales.

Días después, surgieron las cuentas “Revolucionarios Mexicanos” y “Somos Generación ZMX”, creadas entre el 12 y el 19 de octubre, las cuales difundieron más de una decena de videos generados con inteligencia artificial para llamar a los jóvenes a exigir la revocación de mandato presidencial.

La investigación reveló además que en el perfil de Instagram se incluía un enlace a la iniciativa “Salvemos la Democracia”, proyecto impulsado por el empresario Claudio X. González y asociada al movimiento “Marea Rosa”.

Palacio Nacional permanecerá amurallado ante las movilizaciones del CNTE y los jóvenes hacia Palacio Nacional en esta semana | Victoria Valtierra / Cuartoscuro

Según Elorza, todos estos elementos demuestran “una campaña inorgánica coordinada para manipular el discurso juvenil y utilizar a la generación Z como vehículo político de oposición”.