México

Mini hot cakes de plátano y cacao, el desayuno que sabe a brownie ligero

Suaves bocados con avena, miel y canela, ideales para iniciar la mañana con energía y un toque saludable

Guardar
Los mini hot cakes de
Los mini hot cakes de plátano y cacao ofrecen un desayuno saludable, energético y fácil de preparar en casa. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los mini hot cakes de plátano y cacao se han convertido en una alternativa innovadora para quienes buscan un desayuno diferente, lleno de energía y con un toque saludable.

Esta receta combina la suavidad natural del plátano maduro con la intensidad del cacao sin azúcar, logrando un sabor que recuerda a un brownie ligero pero en formato de pequeños bocados fáciles de preparar.

Además, al incorporar avena molida en lugar de harina refinada, se obtiene una opción más nutritiva y rica en fibra, ideal para quienes desean iniciar la mañana con un platillo balanceado y atractivo.

La preparación de estos mini hot cakes es sencilla y rápida, lo que los convierte en una excelente elección para quienes tienen poco tiempo pero no quieren renunciar a un desayuno casero y lleno de sabor.

Para elaborarlos se requiere

  • 1 plátano maduro que aporta dulzor natural y textura cremosa.
  • 1 huevo que da estructura y esponjosidad.
  • ½ taza de avena molida que sustituye la harina refinada y añade fibra.
  • 1 cdita de cacao en polvo sin azúcar que aporta el sabor intenso.
  • ½ cdita de polvo para hornear que ayuda a que crezcan.
  • ½ taza de leche que da humedad y suavidad.
  • 1 cdita de miel o jarabe de agave para endulzar de forma ligera y natural.
  • una pizca de canela que añade aroma cálido.
El procedimiento sencillo permite disfrutar
El procedimiento sencillo permite disfrutar de mini hot cakes caseros en pocos minutos, perfectos para quienes tienen poco tiempo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento consiste en licuar todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea, calentar un sartén antiadherente a fuego medio y verter pequeñas porciones de la masa para formar los mini hot cakes.

Se dejan dorar por un lado durante dos o tres minutos, se voltean y se cocinan hasta que estén firmes y dorados. Al servirlos, se recomienda apilarlos en torre y decorarlos con rodajas de plátano fresco, un poco de cacao espolvoreado y un hilo de miel o agave.

Este platillo no solo es atractivo por su sabor, sino también por su versatilidad. Puede adaptarse a diferentes estilos de alimentación: quienes prefieren opciones veganas pueden sustituir el huevo por linaza hidratada y la leche por una versión vegetal como almendra o avena.

Para quienes buscan un desayuno más energético, se pueden acompañar con mantequilla de maní o frutos secos, mientras que quienes desean un toque más fresco pueden añadir frutos rojos como frambuesas o fresas.

Servir los mini hot cakes
Servir los mini hot cakes con rodajas de plátano fresco, cacao espolvoreado y miel realza su presentación y sabor. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cacao aporta antioxidantes y un sabor profundo que contrasta con la dulzura natural del plátano, creando un equilibrio perfecto. La avena ayuda a mantener la saciedad durante más tiempo y contribuye a una digestión más saludable.

Esta combinación convierte a los mini hot cakes en una opción deliciosa y funcional para quienes buscan cuidar su alimentación sin sacrificar el placer de comer algo especial.

Con esta receta, el desayuno se transforma en una experiencia distinta, donde lo saludable y lo indulgente se encuentran en un mismo plato.

Los mini hot cakes de plátano y cacao son una propuesta que combina practicidad, sabor y nutrición, convirtiéndose en una opción perfecta para quienes buscan innovar en su cocina y disfrutar de un inicio de jornada lleno de energía y creatividad.

Temas Relacionados

RecetasCocinaMini Hot CakesPlátanoCacaoAvenamexico-noticias

Más Noticias

Cómo preparar atole de galleta, una bebida ideal para el frío y las reuniones familiares

Esta preparación puede adaptarse a los gustos de cada persona con cualquier tipo de galleta

Cómo preparar atole de galleta,

América vs Chivas Femenil semifinal de vuelta en vivo: Nicolette Hernández abre el marcador a favor de las águilas

Las águilas llegan al partido de vuelta con una ventaja en el marcador global que las colocaría en la final del torneo

América vs Chivas Femenil semifinal

Cayó adolescente presuntamente implicado en el asesinato de un mototaxista en la CDMX

El detenido fue monitoreado y localizado por el C2 Poniente tras su posible participación en el crimen

Cayó adolescente presuntamente implicado en

Anuncian nuevo Secretario de Seguridad en Michoacán a semanas del homicidio de Carlos Manzo

La sustitución se enmarca en el arranque del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, coordinado con autoridades federales

Anuncian nuevo Secretario de Seguridad

Aniversario de la Revolución Mexicana: ¿el lunes 17 de noviembre se paga doble o triple?

Además del salario correspondiente al descanso obligatorio, el trabajador tiene derecho a recibir un salario doble por el servicio prestado

Aniversario de la Revolución Mexicana:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Secretaría de Marina detuvo a

Secretaría de Marina detuvo a siete presuntos integrantes de La Mayiza en El Pozo, Sinaloa

Continúan las acciones del Plan Michoacán: autoridades reaprenden a Agustín “N”, presunto homicida

Ejército Mexicano libera a 20 personas y asegura armas, droga y vehículo robado en Culiacán

Detienen a dos presuntos extorsionadores de La Unión Tepito mientras cobraban pago en la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX

Cae el “Sargento”, presunto responsable de homicidio contra un menor de edad en Quintana Roo

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 16 de noviembre: a qué hora empieza la eliminación de este domingo

Top 10 Netflix México: “Frankenstein” de Guillermo del Toro lidera el ranking de las mejores películas del momento

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 16 de noviembre

Las películas de Prime Video en México para engancharse este día

Las series más populares de Prime Video México que no podrás dejar de ver

DEPORTES

América vs Chivas Femenil semifinal

América vs Chivas Femenil semifinal de vuelta en vivo: Nicolette Hernández abre el marcador a favor de las águilas

Reportan detención de Marco Antonio “Chiquimarco”, por violencia familiar

México vs Portugal, IA revela quién pasará a los Cuartos de Final del Mundial Sub-17

Captan a Álvaro Fidalgo cantando el Himno Nacional Mexicano y enciende la polémica sobre su llamado al Tri

Checo Pérez y sus mascotas: la ternura que acompaña al piloto mexicano fuera de la pista