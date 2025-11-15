México

Christian Nodal rompe el silencio sobre el estado de salud de su mamá tras rumores de un ‘diagnóstico delicado’

Cristy Nodal habría cancelado su fiesta de cumpleaños por un lamentable motivo

(Foto: Instagram @cristy_nodal)
Christian Nodal reaccionó a los rumores que circulan en redes sociales sobre una supuesta crisis de salud que estaría atravesando su madre Cristy Nodal.

Fue en una entrevista que concedió para el programa colombiano La Kalle, donde el intérprete de regional mexicano aseguró que, hasta donde sabe, su madre se encuentra bien.

“Yo no sé, mi hermano. No sé ni qué están diciendo. Que yo sepa, no”, dijo.

Así fue la fiesta de
Nodal no profundizó en detalles, pero su declaración sirvió para apagar las especulaciones.

Y es que fue a principios de noviembre cuando la periodista Adrià Toval dio a conocer que supuestamente Cristy había cancelado su fiesta de cumpleaños debido a un problema de salud, aunque no reveló de qué se trataba.

“Por respeto a la familia no se darán más detalles, pero se sabe que la situación es delicada y que todos sus seres queridos están pendientes” publicó Toval en su cuenta en Instagram.

Adrià Toval indicó que el
Hasta el momento, Cristy Nodal no se ha pronunciado al respecto; no obstante, la cuenta de Instagram Chamonic dio a conocer los motivos por los cuales se habría cancelado la fiesta de cumpleaños.

“El motivo por el cual se canceló la fiesta de la señora Cristy Nodal fue porque el pasado 4 de noviembre la hermana del señor Jaime González, papá de Christian Nodal, falleció en un fatal accidente automovilístico en el Estado de Texas”, publicó en Instagram.

Chamonic señaló que la tía de Christian Nodal “iba en camino al aeropuerto, pues tomaría un vuelo para ir a la fiesta de Cristy, pero lamentablemente en el camino al aeropuerto tuvo un accidente y falleció”.

(Captura de pantalla/chamonic3)
Chamonic añadió que Jaime González se estaría encargando de los servicios funerarios.

“El señor Jaime se está haciendo cargo de todo lo que conlleva el funeral y él quiere que su hermana sea cremada y las cenizas las lleven a Guadalajara, donde él reside, pero la mamá de Jaime y sus otros hermanos quieren que la lleven a Caborca, Sonora, y sepultarla junto a su papá (...) Aún no deciden”, puntualizó.

Christian Nodal y sus padres son llamados a audiencia

El intérprete de regional mexicano y sus padres deberán comparecer ante un juzgado en la Ciudad de México el próximo 18 de noviembre.

(Captura de pantalla: Ventaneando)
El motivo está relacionado con una disputa legal con Universal Music por los derechos de las canciones de Nodal y la presunta falsificación de firmas.

“Se advierte que se encuentra pendiente de ser atendida la solicitud de audiencia para formular imputación en contra de Silvia Cristina Nodal Jiménez (la madre de Christian), Jesús Jaime González Terraza (su papá) y el propio Christian Jesús González Nodal. El mérito de lo anterior es que se emite la presente gestión en los términos siguientes y se fija la audiencia para las catorce horas con treinta y cinco minutos del 18 de noviembre de 2025”, se lee en el documento mostrado por Ventaneando.

