Juez ordena audiencia de imputación contra Christian Nodal y sus padres por conflicto con Universal Music

Se solicitó que los Nodal se presenten el próximo martes 18 de noviembre en la Ciudad de México

Christian Nodal ganó gracias a su dico "Quien Y Como Yo?". . REUTERS/Mario Anzuoni

Christian Nodal y sus padres, Cristy Nodal y Jaime González, deberán presentarse a una audiencia de imputación el próximo martes 18 de noviembre en la Ciudad de México.

Esto como parte del proceso legal que Universal Music sostiene en su contra por presunta falsificación de firmas en contratos cuando trabajaron juntos.

“«Se advierte que se encuentra pendiente de ser atendida la solicitud de audiencia para formular imputación en contra de Silvia Cristina Nodal Jiménez (la madre de Christian), Jesús Jaime González Terraza (su papá) y el propio Christian Jesús González Nodal. El mérito de lo anterior es que se emite la presente gestión en los términos siguientes y se fija la audiencia para las catorce horas con treinta y cinco minutos del 18 de noviembre de 2025»”, leyó Rosario Murrieta en Ventaneando.

(Captura de pantalla: Ventaneando)

Hasta el momento, se desconoce más información al respecto. El intérprete de regional mexicano y sus padres no se han pronunciado.

Cabe mencionar que horas antes, el cantante ganó un Latin Grammy en la categoría “Mejor Álbum de Música Ranchera Mariachi” por su álbum ¿Quién + Cómo Yo?. Además, ofreció un concierto en California.

Christian Nodal vs Universal Music: así comenzó su conflicto legal

Las diferencias entre el cantante mexicano y la disquera comenzaron hace varios años, cuando él estaba dando sus primeros pasos en la industria musical.

Christian Nodal junto a su mamá Cristy. (Foto: Instagram@club_adiosamor)

Y es que firmó un contrato con dicha empresa para trabajar juntos de 2016 a 2020.

Durante ese lapso de tiempo, Nodal lanzó sus discos Me dejé llevar, Ahora y Ayayay!, de los que se desprenden temas como Adiós amor, Probablemente, No te contaron mal, De los besos que te di.

En cuanto concluyó el contrato, Nodal comenzó un proceso legal por vía civil en contra de Universal Music por los derechos de sus canciones. Sin embargo, la disquera respondió con una contrademanda ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta falsificación de firmas en contratos que la defensa del cantante habría presentado como pruebas.

Christian Nodal junto a su padre Jaime. (IG: @chingonasde_jg)

En mayo de 2025 se llevó a cabo la audiencia de desahogo de pruebas en la Ciudad de México. Supuestamente, Jaime González y Cristy Nodal se presentaron, ya que ellos manejaban la carrera de su hijo cuando colaboró con Universal Music.

Meses después, la disquera solicitó que se judicializara la carpeta de investigación, es decir, que fuera revisada por un juez. Derivado de ello, el cantante y sus padres deberán presentarse a una audiencia el próximo 18 de noviembre.

