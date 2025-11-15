“Lo bueno es que es con la misma”: así bromeó Christian Nodal sobre su boda religiosa con Ángela Aguilar

(Jovani Pérez/Infobae)

La boda religiosa de Christian Nodal y Ángela Aguilar está dando mucho de qué hablar en redes sociales.

Y es que los cantantes no solo confirmaron que unirán sus vidas en una ceremonia religiosa, también destaparon algunos detalles de la celebración.

En una entrevista donde el intérprete de ‘Adiós Amor’ fue cuestionado al respecto, tuvo una reacción que dividió opiniones en redes sociales.

Christian Nodal bromea sobre su boda religiosa con Ángela Aguilar IG: @lakalle

“¿Marica que vuelves a casarte? ¿Qué está organizando una vez más marica?“, preguntó el conductor del programa La Kalle.

Nodal respondió entre risas: "Una vez más. Lo bueno es que con la misma marica".

El comentario desató controversia entre los internautas; mientras algunos aseguraron que Nodal respondió con sentido del humor, otros lo consideraron como una burla.

“No creo que vaya a haber boda.”

“Nodal se mancha.”

“Ese matrimonio parece película de terror, la pesadilla se repite una y otra y otra vez para el pobre Nodal.”

“Nodal cada día tienes la soga más apretada a tu cuello. Te vas a casar mil veces con la misma mujer.”

Christian Nodal y Ángela Aguilar en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025. (REUTERS/Ronda Churchill TPX IMAGES OF THE DAY)

Eso no fue todo, en esa misma entrevista, el intérprete de regional mexicano aseguró que: "La boda va a ser a puerta abierta, es para todo el pueblo y para todos los seres que amamos”.

Cabe recordar que los cantantes se casaron por el civil en julio de 2024 en una lujosa hacienda de Morelos, México, tan solo dos meses después de que Nodal anunció su separación de Cazzu.

Christian Nodal y Ángela Aguilar: esto es todo lo que se sabe sobre la boda religiosa

La información sobre la boda de famosos intérpretes de regional mexicano cae a cuenta gotas. Y es que poco a poco ellos mismos han ido revelando detalles en entrevistas y convivencias con sus fans.

(Captura de pantalla @byferggie)

A continuación, te contamos todo lo que se sabe sobre el enlace matrimonial que desde ya es considerado como el evento más esperado de 2026 en México.

De acuerdo con una invitación que Ángela Aguilar lanzó en un encuentro con sus fans, la ceremonia religiosa se llevará a cabo en mayo de 2026.

“Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo, por la iglesia”, dijo.

Hasta el momento, se desconoce la fecha exacta, pero gracias a Christian Nodal se sabe que se realizará en Zacatecas y será “mexicanísima”, así lo adelantó en un encuentro con medios.

Existe la posibilidad de que la ceremonia se lleve a cabo en el rancho que la dinastía Aguilar tiene en Zacatecas, herencia de Flor Sylvestre y Antonio Aguilar.