México

ISSSTE extiende su red hospitalaria en Tecámac: inauguran clínicas de alta especialidad y quirófanos

Durante el evento de presentación asistió la presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez

Guardar
ISSSTE extiende su red hospitalaria
ISSSTE extiende su red hospitalaria en Tecámac: inauguran clínicas de alta especialidad y quirófanos. Foto: Almendra Ortiz. ISSSTE.

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, asistió a la apertura de las nuevas Clínicas de Medicina Familiar con Especialidades y Quirófano (CFMEQ) en el Estado de México, de acuerdo con información divulgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El evento, que también contó con la participación del director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, marcó la puesta en marcha de las unidades “Juana Belén Gutiérrez Chávez” y “Héroes Tecámac”, infraestructura que incrementa la capacidad de atención médica para las y los trabajadores al servicio del Estado y sus familias.

Según el reporte oficial del ISSSTE, la clínica “Juana Belén Gutiérrez Chávez” cuenta con servicios de medicina general, psicología, nutrición, odontología, planificación familiar, curaciones generales, farmacia, seis camas censables y consultorios de especialidades como oftalmología, ginecología, obstetricia, medicina interna y cirugía general.

En paralelo, la unidad “Héroes Tecámac” dispone de consulta general, atención psicológica, nutricional y odontológica, además de telemedicina, traumatología, gastroenterología, cirugía general, medicina interna y una capacidad instalada de 14 camas censables.

La presidenta de la República,
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, asistió al evento de inauguración con otras autoridades federales y locales. Foto: X/@delfinagomeza.

En ese contexto, Batres Guadarrama destacó que la consolidación de estas clínicas se logró tras la donación formalizada por el gobierno municipal en agosto, e indicó que el beneficio directo alcanzará aproximadamente a 100 mil derechohabientes en la zona de Tecámac.

La ampliación de la infraestructura implica pasar de contar con un consultorio médico a disponer de 20 consultorios (10 para medicina general y 10 para especialidades), 20 camas, tres quirófanos y áreas especializadas en ambas unidades.

Durante el acto protocolario, Sheinbaum sostuvo que el proyecto representa uno de los propósitos de la administración federal: fortalecer y defender la salud pública.

Señaló que la inversión y el compromiso profesional en el ISSSTE, el IMSS y el sistema IMSS-Bienestar son claves para mejorar la calidad de los servicios, desestimando así la idea de que la atención privada supera a la pública.

“Si hay honestidad, hay trabajo y hay compromiso, incluso se hacen mejor las cosas. Por eso nosotros somos defensores de lo público”, afirmó.

Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez supervisan obras del tren México-Pachuca Crédito: x.com/@Claudiashein

Delfina Gómez resalta importancia de expansión hospitalaria

La jefa del Ejecutivo local, Delfina Gómez Álvarez, subrayó la importancia de la expansión hospitalaria en el Estado de México, donde existen más de 1,28 millones de derechohabientes.

Dijo que la colaboración y la suma de esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno son esenciales para atender y servir a la población.

Además de la ampliación en servicios, el ISSSTE ejecutó trabajos de adecuación en la red eléctrica y de datos, mantenimiento hidráulico y sanitario, reconfiguración de espacios para archivo, almacenes y áreas administrativas, con el objetivo de asegurar funcionalidad y seguridad operativa.

Las acciones incluyeron la modernización de farmacias, consultorios y áreas de apoyo en ambas clínicas.

La gobernadora del Estado de
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, subrayó la importancia de la expansión hospitalaria en el Estado de México. Foto: X/@delfinagomeza.

El evento contó con la presencia de responsables de áreas clave del ISSSTE, como las direcciones de Medicina, Estrategia de Información, Supervisión y Evaluación, así como del Fondo para la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE).

También asistieron la senadora Mariela Gutiérrez Escalante, la presidenta municipal de Tecámac, Rosi Wong Romero, y representantes de la Secretaría de Salud y de Educación Pública.

Durante las intervenciones, se reconoció también el respaldo que han brindado figuras como las directoras de las clínicas, Miriam González Espinosa y María Elena Ángeles Sánchez, quienes encabezan la operación de las nuevas unidades para beneficio del personal y los derechohabientes de la región.

De acuerdo con el ISSSTE, este proyecto reafirma el compromiso de las autoridades federales y estatales en el fortalecimiento de la red hospitalaria y la modernización de la atención médica, en beneficio de cientos de miles de personas que requieren de estos servicios en el Estado de México y zonas aledañas.

Temas Relacionados

ISSSTETecámacClínicas de Medicina Familiar con Especialidades y QuirófanoSaludMedicinamexico-noticias

Más Noticias

Pitbull Cruz y su opinión sobre ser la próxima cara del boxeo mexicano cuando Canelo se retire: “Me motiva enormemente”

El pugilista de la Magdalena Contreras tendrá su siguiente pelea el próximo 6 de diciembre cuando se mida ante Lamont Roach

Pitbull Cruz y su opinión

SRE encabeza encuentro con cuerpo diplomático sobre el Mundial 2026

A 210 días de la inauguración, México y FIFA compartieron lineamientos consulares, migratorios y de seguridad con más de 70 países

SRE encabeza encuentro con cuerpo

“La historia se está escribiendo en este momento”: Henrique Cymerman vislumbra el camino para Medio Oriente

Una coalición de catorce países se alista para apoyar a un nuevo gobierno palestino, apunta el periodista y escritor

“La historia se está escribiendo

Christian Nodal revela que es solo Ángela Aguilar quien está organizando su boda religiosa

El cantante apenas comienza su tour por Estados Unidos y, tras la gala en Las Vegas, se trasladó a Anaheim para seguir conquistando escenarios

Christian Nodal revela que es

Así luce hoy la casa de Guadalajara donde creció Guillermo del Toro, director de “Frankenstein”

El cineasta pasó gran parte de su infancia en este inmueble

Así luce hoy la casa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan,

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, llama a cuidar a los hijos de la delincuencia

Policía de Culiacán asegura vehículo y ak-47 tras persecución: no hubo detenidos

El Cártel de Sinaloa enseñó a directivos de empresas a evadir sistemas de control financiero, acusa FinCEN

Cuál era la relación de “El Pilas” con “La China”, presunta integrante del CJNG vinculada con descuartizamientos en Colima

Ejército Mexicano respondió dos agresiones en Elota, Sinaloa: hay 1 detenido

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal revela que es

Christian Nodal revela que es solo Ángela Aguilar quien está organizando su boda religiosa

Así luce hoy la casa de Guadalajara donde creció Guillermo del Toro, director de “Frankenstein”

Corona Capital 2025: mapa, cómo llegar, objetos prohibidos y permitidos

Aseguran que Martha Guzmán llamó “soberbia” a Mar Contreras por su presentación en Mentiras, El Musical

Nina, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, debuta como tatuadora y practica en ellos: “Quiero abrir mi estudio”

DEPORTES

SRE encabeza encuentro con cuerpo

SRE encabeza encuentro con cuerpo diplomático sobre el Mundial 2026

Así formaría México contra Uruguay de acuerdo con la IA

Suspenden a Adalberto Carrasquilla para el Play In de la Liga MX, pero no por fracturar a Kevin Mier de Cruz Azul

El boxeo entra al Plan Michoacán: CMB respalda estrategia de paz de Sheinbaum

“Nunca fue intencionado”: DT de Panamá blinda a Carrasquilla tras polémica con Mier