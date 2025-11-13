Claudia Sheinbaum acusa que hay campaña financiada en su contra: “Mejor que paguen sus impuestos”

Claudia Sheinbaum acusa pago de campaña en contra de su gobierno. Crédito: X, Claudia Sheinbaum

La tarde de este jueves 13 de noviembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asistió al inicio de operación de las Clínicas de Medicina Familiar ISSSTE en Tecámac, Estado de México, donde habló sobre una presunta campaña en contra de su gobierno con un financiamiento mayor a 90 millones de pesos.

Durante su intervención, la mandataria destacó a Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, a quien describió como su “compañero de lucha”. Envió felicitaciones al expresidente Andrés Manuel López Obrador, con motivo de su cumpleaños, “que se oiga hasta Palenque”.

“Apostaban que nos íbamos a separar... Se equivocaron, somos parte del mismo movimiento de transformación”, recalcó Sheinbaum.

Entre los temas resaltados fue la cancelación del seguro de gastos médicos mayores para funcionarios públicos “de cierto nivel”, la mandataria explicó que en el periodo “neoliberal” se atendían en hospitales privados.

“¿Quién pagaba esos seguros? El pueblo, eso era un privilegio... el recurso que era para el ISSSTE se destinaba para el pago del seguro de gastos médicos mayores... Fueron privatizando al Instituto”, comentó la mandataria.

Precisó que desde 2018, los funcionarios públicos de alto nivel se atienden en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, “se acabaron los privilegios”.

Respecto a las próximas manifestaciones y el movimiento que se ha impulsado desde redes sociales, la mandataria comentó: “Como les gusta tirarnos en las redes sociales... en la última campaña destinaron 90 millones de pesos, para hacer pensar a la gente que hay un movimiento en contra nuestra”.

Con este financiamiento, Sheinbaum detalló que se han comprado “bots y lo que hacen son campañas en las redes sociales”, sin mencionar el nombre de la Generación Z, quien ha convocado a nivel nacional a una marcha para el próximo 15 de noviembre, agregó:

“Como ahora todos los jóvenes están en redes sociales, parece que es un movimiento en contra nuestra, pero salimos y la gente está contenta... ha habido una campaña tremenda, mejor que paguen sus impuestos”.

Aclaró que no hay una separación del “movimiento de la Cuarta Transformación” con la ciudadanía, “No hay divorcio con el pueblo”.

Claudia Sheinbaum acusó que hay una campaña de más de 90 millones de pesos en contra de su gobierno.

Gobierno acusa que marcha de la Generación Z tiene nexos con la “derecha internacional”

Esta mañana desde Palacio Nacional, Miguel Ángel Elorza, coordinador de la plataforma digital Infodemia Mx, expuso un detallado análisis digital sobre la creación y convocatoria de la Generación Z el próximo sábado, insistió que es importante saber “quién está promoviendo la manifestación”.

Durante su intervención, Elorza detalló que diversas cuentas vinculadas a la promoción de la próxima movilización presentan actividades sospechosas: un alto porcentaje de estos perfiles surgió recientemente o reactivó su operación tras extensos lapsos de inactividad.

Además, indicó que muchas operan desde el extranjero y poseen vínculos con campañas previas de desinformación, incluidas las llamadas “narcoetiquetas de 2024”.

El análisis de Infodemia Mx reveló que la cuenta @generacionz_mx, creada en 2024 y que se describe como “apartidista”, fue de las primeras en impulsar la movilización. Aunque sostiene esta neutralidad, en agosto del mismo año compartió mensajes en apoyo a figuras opositoras venezolanas, entre ellas María Corina Machado y Edmundo González.

También se identificó una relación entre esta cuenta y publicaciones de Reacción Nacional, medio conocido por sus posturas conservadoras en América Latina.