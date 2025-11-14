Así es Macuspana, municipio tabasqueño donde nació AMLO hace 72 años

El origen del nombre Macuspana genera debate entre lingüistas, con interpretaciones en náhuatl, zoque y una versión sobre sus fundadores. Crédito: Wikimedia Commons Gobierno de México

El municipio de Macuspana, en el estado de Tabasco, destaca no solo por su riqueza histórica y cultural, sino también por ser la cuna de Andrés Manuel López Obrador, quien nació en la población de Tepetitán en el 1953.

Macuspana, de acuerdo con información del Gobierno de Tabasco, está ubicado en la zona de los pantanos de la región Usumacinta, se extiende a lo largo de 2 mil 551.70 kilómetros cuadrados y se sitúa a una altitud promedio de 10 metros sobre el nivel del mar, a unos 45 kilómetros de Villahermosa, la capital tabasqueña.

El origen del nombre Macuspana ha sido objeto de debate entre los principales lingüistas tabasqueños. Existen tres interpretaciones predominantes: una lo vincula al náhuatl “Macui-chpana”, que se traduce como “Lugar de las Cinco Barreduras o Limpiezas”; otra lo asocia al zoque “Macu-pane”, cuyo significado es “Lugar a donde va el Padre o Sacerdote”; y una tercera hipótesis sugiere que proviene de la combinación de los nombres Marcos y Juana, presuntos fundadores de la localidad.

El sitio arqueológico El Tortuguero en Macuspana reveló vestigios mayas, aunque la explotación de piedra caliza destruyó sus estructuras. Crédito: Wikimedia Commons

En el ámbito arqueológico, el sitio conocido como El Tortuguero ha revelado vestigios significativos de la cultura maya. No obstante, la explotación de piedra caliza por parte de una empresa constructora provocó la desaparición total de plataformas y edificaciones que allí existían. Aunque no se ha podido determinar con certeza si estas ruinas pertenecieron a la cultura maya zoque, se estima que el auge del sitio ocurrió durante el período clásico y clásico tardío, entre los siglos VI y IX.

La cabecera municipal de Macuspana fue elevada a la categoría de ciudad en 1930. Posteriormente, el 4 de mayo de 1946, por mandato constitucional, se consolidó como uno de los 17 municipios que conforman el estado libre y soberano de Tabasco.

Macuspana limita al norte con Centro, Centla y Jonuta; al este con Jonuta y el estado de Chiapas; al sur nuevamente con Chiapas y Tacotalpa; y al oeste con Tacotalpa, Jalapa y Centro.

El clima cálido húmedo de Macuspana se caracteriza por lluvias abundantes en verano y temperaturas medias anuales de 23,6°C. Crédito: Wikimedia Commons

El clima en Macuspana es cálido húmedo, con lluvias abundantes durante el verano. La temperatura media anual es de 23.6°C, con una máxima media mensual de 30.1°C en abril y una mínima media de 29.8°C en mayo.

Las festividades tradicionales ocupan un lugar central en la vida social de Macuspana. Entre las celebraciones más destacadas figuran el Día de la Candelaria el 2 de febrero en Ciudad Pemex; la Fiesta de San Isidro y la Feria Municipal del 13 al 15 de mayo; el Día de la Asunción y la feria de la villa Tepetitán el 15 y 16 de agosto y el Día del Señor San Carlos en la Villa Benito Juárez el 31 de agosto y 1 de septiembre.

En este contexto, Tepetitán, una de las poblaciones del municipio, fue el lugar de nacimiento de Andrés Manuel López Obrador el 13 de noviembre de 1953, de acuerdo con información de AMLO Presidente.

AMLO nació el 13 de noviembre de 1953 en la población de Tepetitán, en el municipio de Macuspana, en Tabasco. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM entre 1973 y 1976, López Obrador inició su trayectoria política apoyando la candidatura al Senado del poeta tabasqueño Carlos Pellicer

De diciembre de 2000 a julio de 2005, López Obrador fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal, convirtiéndose en el primer mandatario en ocupar el cargo durante seis años. Fue candidato a la presidencia de la República en tres ocasiones: 2006, 2012 y 2018. En su tercera postulación, obtuvo la victoria con el 53.19% de los votos.

El 1 de diciembre de 2018, López Obrador asumió la presidencia constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Tras concluir su mandato el 1 de octubre de 2024, entregó la banda presidencial ante el Congreso de la Unión a Claudia Sheinbaum Pardo, quien se convirtió en la primera presidenta del país.

Al retirarse de la vida pública, AMLO se estableció en Palenque, Chiapas, con el propósito de escribir sobre la herencia cultural prehispánica que define al pueblo mexicano contemporáneo.