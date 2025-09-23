PRI presenta al “Cártel de Macuspana”, señalan a AMLO como líder

Alito Moreno presentó en el Senado de la República una red a la que llama "El cártel de Macuspana", el cual está integrado por distintos políticos y encabezado por AMLO. (Foto: @alitomorenoc)

La tarde de este martes 23 de septiembre de 2025, Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como “Alito”, líder nacional del PRI, encabezó una conferencia de prensa en el Senado de la República donde acusó la negación de equipo para llevarla a cabo, “queríamos meter un buen sonido... hicimos las solicitudes y obviamente este Senado de manera arbitraria y autoritaria no permite que los legisladores podamos dar información”.

Acompañado por senadores de su bancada, el dirigente del tricolor comenzó presentando lo que llamó como un “andamiaje de corrupción... desde el 2018 que inició con López Obrador”, buscando, según su dicho, señalar el papel que ha jugado el senador Adán Augusto López Hernández, conforme a la información recabada por el PRI.

“Morena nombró presidente de la Comisión de Marina del Senado de la República al senador Carlos Lomelí, un político sancionado por la DEA y el Departamento del Tesoro”, se lee en la primera diapositiva que mostró Alito Moreno frente a los medios, argumentando que este podría ser uno de los principales motivos por los que les fue retirada la presidencia de dicha Comisión.

Acusó que presuntamente las empresas “Lomedic S.A de C.V.” y “Lomeli Bolanos, Carlos, c/o Lomedic, S.A. de C.V.” ha tenido señalamientos sobre sus vínculos con un cártel del crimen organizado, en la red social X, compartió las imágenes agregando, “tanto él, como su empresa, están asentadas en el Registro Federal de Estados Unidos, y sancionados por la venta de precursores farmacéuticos para la manufactura de fentanilo”.

Documento presentado por Alito Moreno señalando las empresas del senador Carlos Lomelí. (Foto: @alitomorenoc)

El senador priista también presentó un “documento oficial” el que supuestamente se puede constatar que por ordenes de Andrés Manuel López Obrador se les dio el ascenso a personal de la Secretaría de Marina que el día de hoy se encuentra en prisión preventiva por vínculos con el llamado huachicol fiscal.

De ese mismo documento resaltó que la persona firmante es el senador López Hernández, quien en noviembre de 2022 aun fungía como secretario de Gobernación de la administración obradorista.

Otro de los documentos mostrados inmiscuye a la actual dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, en donde también se trata del nombramiento de vicealmirantes y contralmirantes cuando ella era secretaria de Gobernación, por lo que Alito Moreno “donde van a decir que no hay una red de complicidad... los oficios fueron enviados por el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán”.

Durante la conferencia de prensa, el priista dio a conocer que interpuso una denuncia ante el FBI y la DEA, contra al que llamó “narcosenador”, en referencia a López Hernández, dijo que la bancada tricolor estuvo trabajando con autoridades estadounidenses, para entablar este proceso, “ por sus evidentes vínculos con el crimen organizado y su participación en el huachicol, contrabando y lavado de dinero”.

Denuncia de Alito Moreno ante el FBI y la DEA. Foto: x.com/@alitomorenoc

Finalmente, el dirigente del PRI presentó una radiografía en la que incluyó a los presuntos integrantes del “Cártel Macuspana”, el cual aseguró está encabezado por el expresidente López Obrador, en la que se incluye a los gobernadores de Sinaloa, Rubén Rocha; de Tamaulipas, Américo Villarreal y de Sonora, Alfonso Durazo.

También se menciona al exjefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo; el exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda, sus dos sobrinos relacionados al huachicol fiscal; al senador López Hernández, al exsecretario de seguridad en Tabasco, Hernán “N”; al extitular de SEGALMEX, Ignacio Ovalle.

La red presentada por Alito Moreno incluye a tres de los hijos del expresidente AMLO: “Andy”, José Ramón y “Bobby” López Beltrán; además señalan como financiadores de campaña a Sergio Carmona y Mario Delgado.