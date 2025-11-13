Coyoacán clausura construcciones en cuatro predios de la alcaldía tras quejas por irregularidades

La alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México llevó a cabo la clausura de los cuatro inmuebles. Foto: Cortesía/Alcaldía Coyoacán.

La alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México llevó a cabo la suspensión y clausura de obras en cuatro inmuebles ubicados en la colonia Campestre Churubusco, tras detectar que los trabajos se realizaban sin cumplir la normatividad vigente y carecían de los trámites obligatorios.

Esta información fue dada a conocer por la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México en un comunicado oficial compartido este miércoles 12 de noviembre.

Durante la semana, personal de la alcaldía, junto con inspectores del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), acudió a las direcciones señaladas tras recibir denuncias vecinales sobre posibles irregularidades.

Los equipos constataron que las intervenciones carecían de permisos aprobados y no aplicaban medidas de protección requeridas para este tipo de desarrollos urbanos. En los predios se colocaron sellos oficiales de suspensión y clausura.

Según reportes de la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la alcaldía, las verificaciones se realizaron mediante visitas en campo en las que se observaron condiciones inseguras y la falta de documentación que respaldara la legalidad de las obras.

Los inmuebles se encontraban en la colonia Campestres Churubusco. Foto: Cortesía Alcaldía Coyoacán.

La autoridad señaló que la prioridad institucional es atender las inquietudes ciudadanas y garantizar que toda construcción en la demarcación cumpla con los reglamentos establecidos para evitar riesgos a la comunidad.

Estos son los inmuebles que fueron clausurados por irregularidades en la alcaldía Coyoacán de la CDMX

Las diligencias se realizaron en Cerro de la Estrella 253 y Cerro de la Silla 7 el lunes, mientras que el martes se procedió de igual manera en Cerro de San Francisco 211 y Cerro Zapopan 143.

En estos cuatro puntos se identificó que los responsables no presentaron autorizaciones expedidas por las autoridades locales, requisito indispensable para cualquier tipo de obra en la zona.

Vecinas y vecinos de la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México presentaron estas quejas. Foto: Alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.

Vecinas y vecinos de Campestre Churubusco se presentaron esta semana en la sede de la alcaldía Coyoacán para expresar su preocupación por el avance de construcciones que, aseguraron, no cumplían con la normatividad.

Tras la entrega formal de las quejas, la autoridad desplegó a su personal para inspeccionar, resultando en la interrupción inmediata de los trabajos y la colocación de los sellos respectivos.

La administración local reafirmó su compromiso de mantener vigilancia activa sobre la integridad física de las construcciones y la legalidad de los procedimientos en curso.

El proceso de verificación se mantendrá en función de nuevas denuncias y seguimiento a los casos identificados, con el objetivo de asegurar que las obras en la demarcación cumplan con los estándares requeridos y respondan a las demandas de la población.