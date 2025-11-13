México

Coyoacán clausura construcciones en cuatro predios de la alcaldía tras quejas por irregularidades

Los inmuebles estaban ubicados en la colonia Campestres Churubusco de la Ciudad de México

Guardar
La alcaldía Coyoacán de la
La alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México llevó a cabo la clausura de los cuatro inmuebles. Foto: Cortesía/Alcaldía Coyoacán.

La alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México llevó a cabo la suspensión y clausura de obras en cuatro inmuebles ubicados en la colonia Campestre Churubusco, tras detectar que los trabajos se realizaban sin cumplir la normatividad vigente y carecían de los trámites obligatorios.

Esta información fue dada a conocer por la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México en un comunicado oficial compartido este miércoles 12 de noviembre.

Durante la semana, personal de la alcaldía, junto con inspectores del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), acudió a las direcciones señaladas tras recibir denuncias vecinales sobre posibles irregularidades.

Los equipos constataron que las intervenciones carecían de permisos aprobados y no aplicaban medidas de protección requeridas para este tipo de desarrollos urbanos. En los predios se colocaron sellos oficiales de suspensión y clausura.

Según reportes de la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la alcaldía, las verificaciones se realizaron mediante visitas en campo en las que se observaron condiciones inseguras y la falta de documentación que respaldara la legalidad de las obras.

Los inmuebles se encontraban en
Los inmuebles se encontraban en la colonia Campestres Churubusco. Foto: Cortesía Alcaldía Coyoacán.

La autoridad señaló que la prioridad institucional es atender las inquietudes ciudadanas y garantizar que toda construcción en la demarcación cumpla con los reglamentos establecidos para evitar riesgos a la comunidad.

Estos son los inmuebles que fueron clausurados por irregularidades en la alcaldía Coyoacán de la CDMX

Las diligencias se realizaron en Cerro de la Estrella 253 y Cerro de la Silla 7 el lunes, mientras que el martes se procedió de igual manera en Cerro de San Francisco 211 y Cerro Zapopan 143.

En estos cuatro puntos se identificó que los responsables no presentaron autorizaciones expedidas por las autoridades locales, requisito indispensable para cualquier tipo de obra en la zona.

Vecinas y vecinos de la
Vecinas y vecinos de la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México presentaron estas quejas. Foto: Alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.

Vecinas y vecinos de Campestre Churubusco se presentaron esta semana en la sede de la alcaldía Coyoacán para expresar su preocupación por el avance de construcciones que, aseguraron, no cumplían con la normatividad.

Tras la entrega formal de las quejas, la autoridad desplegó a su personal para inspeccionar, resultando en la interrupción inmediata de los trabajos y la colocación de los sellos respectivos.

La administración local reafirmó su
La administración local reafirmó su compromiso de mantener vigilancia activa sobre la integridad física de las construcciones y la legalidad de los procedimientos en curso. Foto: Cortesía Alcaldía Coyoacán.

La administración local reafirmó su compromiso de mantener vigilancia activa sobre la integridad física de las construcciones y la legalidad de los procedimientos en curso.

El proceso de verificación se mantendrá en función de nuevas denuncias y seguimiento a los casos identificados, con el objetivo de asegurar que las obras en la demarcación cumplan con los estándares requeridos y respondan a las demandas de la población.

Temas Relacionados

CoyoacánCDMXConstrucciones IrregularesClausuramexico-noticias

Más Noticias

Estado de México tipifica transfeminicidio con penas de hasta 93 años de prisión

El Congreso local avaló reformas para reconocer este delito, el cuál puede incrementar su castigo, según sus agravantes

Estado de México tipifica transfeminicidio

Angélica Vale recibió demanda de divorcio el día de su cumpleaños: acusan que Otto Padrón tiene “plan perverso”

Javier Ceriani y Mandy Fridman desmienten la versión de Otto Padrón sobre el desconocimiento de la fecha en la que el abogado haría el trámite

Angélica Vale recibió demanda de

Pati Chapoy celebra el anuncio de la boda religiosa de Ángela Aguilar y Nodal: “Algo realmente hermoso”

La conductora de Ventaneando espera ser invitada y aseguró que ya tiene el vestido para la fiesta

Pati Chapoy celebra el anuncio

Pronóstico del tiempo en México: variaciones climáticas por entidad este 13 de noviembre

Revisar el clima puede salvar a las personas de mojarse en la lluvia o estar cargando un paraguas de forma innecesaria

Pronóstico del tiempo en México:

Autoridades rinden homenaje a Libna y Gisela, mujeres policías asesinadas en Jalisco

Las uniformadas fueron encontradas el día de ayer, sin signos de vida, en la batea de su patrulla

Autoridades rinden homenaje a Libna
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades rinden homenaje a Libna

Autoridades rinden homenaje a Libna y Gisela, mujeres policías asesinadas en Jalisco

Fiscalía de Oaxaca intensifica “Operación Sable” tras el asesinato de la menor Noelia Daylen

Detienen en Puebla a “El Shower”, presuntamente está relacionado con la violencia en Huixcolotla

No solo el CJNG asedia Michoacán, estos son los otros cárteles con presencia en la entidad

Colectivo Hasta Encontrarte busca a hija de una de sus integrantes desaparecida en Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

Angélica Vale recibió demanda de

Angélica Vale recibió demanda de divorcio el día de su cumpleaños: acusan que Otto Padrón tiene “plan perverso”

Pati Chapoy celebra el anuncio de la boda religiosa de Ángela Aguilar y Nodal: “Algo realmente hermoso”

Así fue el atentado contra Alfredo Olivas en 2015: seis balas, dos muertos y el origen de “El Paciente”

La Granja VIP: Quiénes son los nominados de la quinta semana del reality

Integrantes de Me Caigo de Risa recuerdan a Mariana Echeverría y así reacciona Faisy

DEPORTES

Esto es lo que necesita

Esto es lo que necesita la Costa Rica de Miguel “Piojo” Herrera para clasificar al Mundial 2026

David Faitelson asegura que las posibilidades de que Cruz Azul sea campeón sin Kevin Mier disminuyen: “De que bajan, bajan”

El bombazo felino: Julián Quiñones estaría cerca de volver a Tigres

Nicolás Larcamón manda mensaje a Kevin Mier luego de que Cruz Azul confirmara la lesión de su portero

Este es el equipo que Martín Anselmi rechazó por dirigir a Cruz Azul