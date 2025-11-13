Ciclovía en Tlalpan CDMX: este es el avance de la obra para conectar el Zócalo con el Estadio Azteca

La ciclovía en Tlalpan lleva un avance del 60% en su construcción (X/ @SOBSECDMX)

Uno de los proyectos que inició el gobierno de la Ciudad de México rumbo a la Copa Mundial de la FIFA para mejorar la movilidad es la ciclovía en Tlalpan, los carriles laterales de la avenida Tlalpan al sur de la ciudad han sido intervenidos para la construcción de un carril exclusivo para el uso de bicicletas.

A mediados del año inició la obra para construir 34 kilómetros de ciclovía, de esta manera el Zócalo de la CDMX será conectado con el sur de la capital, y pasará por el Estadio Azteca, zona importante para la Copa Mundial. Este 12 de noviembre, las autoridades informaron cómo avanza el proyecto.

Raúl Basulto Luviano, titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX (Sobse), compartió una actualización del cómo avanza la Ciclovía La Gran Tenochtitlan, nombre oficial del proyecto que inició Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX.

¿Cómo va la construcción de la Ciclovía en Tlalpan?

El Gobierno de la CDMX reveló detalles de los avances de la ciclovía de Tlalpan que forma parte de los proyectos de movilidad para el Mundial 2026 Crédito: YouTube/ Clara Brugada Molina

De acuerdo con las autoridades capitalinas, hasta inicios de noviembre la obra ya rebasó la mitad de su construcción, por lo que avanza en tiempo y forma para tenerla lista en vísperas de que empiece la Copa Mundial. Durante la conferencia de prensa “México rumbo al Mundial”, el titular de la Sobse precisó cómo va la construcción del proyecto.

“Decir que la ciclovía de calzada de Tlalpan va avanzando de manera importante. Como saben, son 34 kilómetros que van desde la zona de Tlaxcoaque hasta Periférico y de regreso”, comentó.

Aseguró que la construcción lleva un 60% de avance, además, han realizado los trabajos prioritariamente por la noche, esto para evitar mayores afectaciones en la avenida Tlalpan.

“Vamos muy bien, estimamos que esa obra tiene un avance en promedio del 60 por ciento de los trabajos que corresponden. Así que vamos avanzando, queremos decir que es una obra que se está realizando en el carril de baja de la calzada de Tlalpan”, precisó.

La ciclovía Tlalpan estará lista en 2026 (X/ @SOBSECDMX)

Por último, agradeció la comprensión de los habitantes de la zona por las afectaciones y complicaciones de tránsito que ha traído el proyecto.

“Estamos trabajando todos los días para que principalmente se trabaje de noche para evitar las afectaciones viales que generan estos trabajos. Queremos decirle a la población que les ofrecemos una disculpa por todo el tráfico que, de alguna manera, por estas obras se generan, pero que muy pronto se estará concluyendo y que va a ayudar mucho en la movilidad de toda la ciudad y que muchos residentes de la Ciudad de México van a disfrutar de esta ciclovía“, finalizó.

Gobierno CDMX impulsa movilidad sostenible con nueva ciclovía

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) inició a finales de julio las pruebas piloto de esta nueva infraestructura ciclista. Según explicó José Abraham Benito, director de Jefatura de Unidad Departamental de Proyectos y Factibilidades de Obras de Infraestructura Vial, el recorrido comienza en la calle Lucas Alamán y se extiende a lo largo de 1.5 kilómetros sobre Tlalpan.

Ciclovía en Tlalpan CDMX: estas son las mejoras que se harán en los alrededores del Estadio Azteca y Acoxpan (X @SOBSECDMX)

José Benito detalló: “Hemos destinado un carril exclusivo que comienza en la calle Lucas Alamán con una extensión de 1,5 kilómetros para que puedas vivir la experiencia del inicio de la ciclovía Gran Tenochtitlan”, explicó en un video difundido en redes sociales.

El primer segmento de la ruta llega hasta la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro, y está previsto que posteriormente se prolongue hasta el Estadio Azteca, uno de los puntos importantes del sur de la capital. Las autoridades han difundido imágenes en redes sociales que muestran la adaptación del carril lateral de la avenida Tlalpan para uso exclusivo de bicicletas, evidenciando el avance de la obra y su integración en la dinámica vial de la zona.