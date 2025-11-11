Fácil y rápido: así es como puedes preparar un tiramisú de frutos rojos sin horno

El tiramisú es un postre de origen italiano elaborado a base de capas de bizcochos de soletilla empapados en café, alternadas con una crema preparada con queso mascarpone, huevos y azúcar.
El postre se arma en capas y suele espolvorearse con cacao en polvo al finalizar la preparación. Su elaboración y consumo es en frío y por lo que no requiere cocción en horno.
Su nombre proviene del italiano “tirami sù”, que significa “levántame” o “anímame” y es considerado uno de los postres más representativos de la repostería italiana.
Y aunque la receta original no lleva frutos rojos aquí te dejamos una versión que incorpora estos elementos en la receta tradicional para añadir un toque de frescura y sabor frutal que le da nueva vida.
Receta de tiramisú de frutos rojos sin horno
Ingredientes:
- 300 g de frutos rojos (fresas, frambuesas, moras, arándanos frescos o congelados)
- 250 g de queso mascarpone
- 200 ml de crema para batir (nata para montar)
- 100 g de azúcar
- 100 ml de leche
- 1 paquete de bizcochos de soletilla (vainillas)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Ralladura de limón (opcional)
- Frutos rojos extra para decorar
Preparación:
- Tritura los frutos rojos (reserva unos pocos para la decoración). Si lo deseas, añade una cucharada de azúcar y la ralladura de limón. Mezcla bien para obtener una especie de coulis ligero.
- Bate la crema para batir junto con el azúcar y la esencia de vainilla hasta que la mezcla esté firme.
- Agrega el queso mascarpone a la mezcla anterior y mezcla suavemente hasta obtener una crema homogénea.
- Remoja ligeramente los bizcochos en la leche (no los dejes por mucho tiempo para que no se deshagan).
- Coloca una capa de bizcochos en la base de un recipiente o moldes individuales. Cubre con parte del coulis de frutos rojos y luego con una capa de la mezcla de mascarpone.
- Repite las capas hasta terminar los ingredientes, finalizando con una capa de crema.
- Decora con frutos rojos frescos al gusto.
- Lleva a la heladera un mínimo de 2 horas antes de servir para que tome consistencia.
Puedes preparar el tiramisú en vasos individuales para una presentación más práctica o bien elaborarlo en un refractario tradicional.