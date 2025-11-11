México

Fácil y rápido: así es como puedes preparar un tiramisú de frutos rojos sin horno

Esta versión del tradicional postre le añade frescura y sabor frutal a la preparación original

Si busas una receta práctica,
Si busas una receta práctica, deliciosa y fácil de preparar esta opción es para ti. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tiramisú es un postre de origen italiano elaborado a base de capas de bizcochos de soletilla empapados en café, alternadas con una crema preparada con queso mascarpone, huevos y azúcar.

El postre se arma en capas y suele espolvorearse con cacao en polvo al finalizar la preparación. Su elaboración y consumo es en frío y por lo que no requiere cocción en horno.

Su nombre proviene del italiano “tirami sù”, que significa “levántame” o “anímame” y es considerado uno de los postres más representativos de la repostería italiana.

Y aunque la receta original no lleva frutos rojos aquí te dejamos una versión que incorpora estos elementos en la receta tradicional para añadir un toque de frescura y sabor frutal que le da nueva vida.

El tiramisú de frutos rojos
El tiramisú de frutos rojos le añade un toque moderno a la receta tradicional. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de tiramisú de frutos rojos sin horno

Ingredientes:

  • 300 g de frutos rojos (fresas, frambuesas, moras, arándanos frescos o congelados)
  • 250 g de queso mascarpone
  • 200 ml de crema para batir (nata para montar)
  • 100 g de azúcar
  • 100 ml de leche
  • 1 paquete de bizcochos de soletilla (vainillas)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Ralladura de limón (opcional)
  • Frutos rojos extra para decorar

Preparación:

  1. Tritura los frutos rojos (reserva unos pocos para la decoración). Si lo deseas, añade una cucharada de azúcar y la ralladura de limón. Mezcla bien para obtener una especie de coulis ligero.
  2. Bate la crema para batir junto con el azúcar y la esencia de vainilla hasta que la mezcla esté firme.
  3. Agrega el queso mascarpone a la mezcla anterior y mezcla suavemente hasta obtener una crema homogénea.
  4. Remoja ligeramente los bizcochos en la leche (no los dejes por mucho tiempo para que no se deshagan).
  5. Coloca una capa de bizcochos en la base de un recipiente o moldes individuales. Cubre con parte del coulis de frutos rojos y luego con una capa de la mezcla de mascarpone.
  6. Repite las capas hasta terminar los ingredientes, finalizando con una capa de crema.
  7. Decora con frutos rojos frescos al gusto.
  8. Lleva a la heladera un mínimo de 2 horas antes de servir para que tome consistencia.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Puedes preparar el tiramisú en vasos individuales para una presentación más práctica o bien elaborarlo en un refractario tradicional.

