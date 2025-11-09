México

Chicharito anota en el Akron después de casi 11 meses de sequía

El tanto de Javier Hernández en los minutos finales cortó una larga racha sin anotar en el estadio, garantizando el pase a la siguiente fase y generando una reacción emotiva entre jugadores y aficionados

Chicharito anota el gol definitivo
Chicharito anota el gol definitivo en el último partido de las Chivas en el torneo regular, rompiendo una sequía de 270 días sin anotar en el Akron. Crédito: X/ @Chivas

El enfrentamiento entre Chivas y Monterrey en la última fecha del torneo Apertura 2025 marcó el reencuentro de Javier ‘Chicharito’ Hernández con el gol, representando un momento particularmente esperado para la afición tapatía, que presenció cómo el delantero mexicano puso fin a una sequía de 270 días sin anotar en el Estadio Akron.

Hernández ingresó, en sustitución de Efraín Alvárez, al minuto 81 a la cancha, con una gigantesca presión sobre él. Esto como producto de las críticas recibidas por su desempeño en el certamen, por polémicas que han rodeado al jugador en tiempo reciente y también porque su escuadra, que mantenía un cómodo marcador de 3-0, perdió la ventaja al recibir dos goles de los rayados a 10 minutos de terminar el encuentro.

El último gol de Chicharito
El último gol de Chicharito con el rebaño se dio en el encuentro contra el América. REUTERS/Eloisa Sanchez

Cómo se vivió el gol de Javier Hernández en el Akron

La jugada del tanto se dio cuando el balón llegó al segundo poste luego de un centro preciso de Miguel Gómez por la banda derecha. Chicharito superó la marca de Erick Aguirre con un salto, remató de cabeza y, tras un bote otorgado por Santiago Melé en el área chica, el esférico terminó en el fondo de la portería.

Chicharito rompió en llanto después
Chicharito rompió en llanto después de meter el gol definitivo en el encuentro de la jornada 17 ante Monterrey. Crédito: X/ @Chivas

Cuándo fue el último gol de Chicharito en el Estadio Akron

Durante la celebración, Hernández rompió en un llanto incontenible, evidenciando la carga emocional e importancia de esta anotación para el estado actual de su carrera. El último gol que el delantero había marcado en la cancha del rebaño fue el 12 de febrero de 2025, durante un partido de la Copa de Campeones de la Concacaf frente al Cibao FC. En ese duelo, que se llevaron los rojiblancos, el delantero anotó al minuto 55, poniendo fin a otra extensa sequía goleadora de 312 días.

El gol de Chicharito sentenció la victoria del Club Guadalajara con un marcador que concluyó 4 a 2, situando a la escuadra en la sexta posición de la tabla con 29 unidades. Además, esta victoria le arrebató las esperanzas a Monterrey de aspirar a una mejor posición en el cierre del torneo regular.

Tras la derrota en el
Tras la derrota en el Akron, el Monterrey concluye el torneo regular en la quinta posición de la tabla general con 31 puntos. Crédito: X/ @Rayados

En medio de diversos rumores que colocan a Hernández Balcázar fuera del club al concluir la temporada, con esta victoria otorgada por su gol definitivo, las Chivas cierran el torneo regular con un balance positivo, en el que la “hormiga” González destaca al posicionarse en lo más alto de la lista de goleadores. A la espera del desarrollo de la liguilla y el final del torneo, este gol le ha extendido al delantero una posible última alegría con el equipo que lo vio nacer.

