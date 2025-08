Chicharito habla visiblemente afectado de sus acusaciones de machismo: “Yo no buscaba esto”

El delantero de las Chivas ha sido blanco de críticas por una serie de afirmaciones ultraconservadoras sobre los roles de género. (Foto: @ch14_, Instagram)

Javier Hernández, mejor conocido como Chicharito, reapareció en redes sociales con un par de videos donde abordó la controversia en la que está envuelto desde sus polémicas declaraciones sobre las mujeres, mismas que le valieron acusaciones de machismo y misoginia.

El exjugador del Manchester United y los L.A. Galaxy sostuvo una conversación con la psicóloga María Gómez para ahondar en la controversia. “Dado el impacto de los videos que puse en mis redes sociales, me di a la tarea de buscar mujeres expertas en la energía femenina y masculina”, detalló.

En dicho video, admitió que su aprendizaje ha ido acompañado de momentos difíciles y sentenció: “Mil veces prefiero ser vulnerable y real a quedar bien con todo el mundo y ser falso”.

El futbolista fue acusado de machismo Ig/chicha14_

A lo largo de la charla, Chicharito reconoció: Yo cuestioné un tema que a mí me interesa mucho porque lo quiero aprender, lo estoy viviendo en carne propia, y por más doloroso y duro que lo estoy viviendo".

Además, el clip fue acompañado por un texto que dice: “Perseguimos una idea de perfección inhumana, y cuando alguien se atreve a ser real, lo crucificamos. Olvidamos que lo más valiente no siempre brilla, a veces simplemente es... ser uno mismo. Hoy están viendo a Javier sin un balón. Sin el escudo del uniforme, sin los goles que lo hicieron leyenda. Están conociendo al hombre detrás del mito. Y eso, aunque no llame tanto la atención, como hacer un gol, también tiene mucho valor. Porque humanizarnos es el primer paso para dejar de juzgarnos y empezar a encontrarnos”.

Durante otra interacción con María Gómez, abordó además las versiones que apuntan a un supuesto incumplimiento de sus obligaciones parentales, negando rotundamente esas acusaciones. Añadió que, aunque podría compartir detalles negativos sobre su expareja, prefiere no hacerlo por respeto a sus hijos.

Las disculpas que Chicharito ya había dado hace unos días

REUTERS/Raquel Cunha/File Photo

Luego de la viralización de sus videos y de los ataques en redes sociales, el Chicharito subió un comunicado a sus redes sociales:

“Agradezco de corazón a todos los que me han apoyado, a quienes con respeto, me han compartido sus perspectivas y me exigen ser una mejor persona. Lamento profundamente cualquier confusión o malestar que mis palabras recientes hayan causado; nunca fue mi intención limitar, herir ni dividir. Como padre, hombre y miembro de esta comunidad, mi prioridad es actuar con respeto, humildad y responsabilidad. Estoy escuchando, reflexionando y comprometido a expresarme con una mejor claridad y sensibilidad, especialmente en temas tan delicados”, comentó el ariete mexicano.