Con gol de Chicharito Hernández, el Clásico Nacional termina en empate y América sigue sin ganarle a Chivas

El conjunto de Coapa no encuentra el cuadro adecuado para enfrentar la última parte del Apertura 2025. (TW Chivas)

La expectativa por la victoria número 100 del América sobre Chivas no se cumplió en Arizona, donde ambos equipos empataron 1-1 en una nueva edición amistosa del Clásico Nacional en medio de la fecha FIFA de este fin de semana.

El encuentro, disputado este 11 de octubre en territorio estadounidense, mantuvo la intensidad característica de la histórica rivalidad, aunque el resultado final prolongó la sequía de triunfos para las Águilas frente al Rebaño Sagrado.

El partido comenzó con un ritmo elevado y oportunidades de peligro desde los primeros instantes. Al minuto 3, Javier ‘Chicharito’ Hernández rompió su propio registro al anotar por primera vez ante el América, adelantando a Chivas en el marcador. Durante el resto de la primera mitad, el equipo dirigido por André Jardine buscó igualar el marcador, pero la defensa de Guadalajara resistió y se fue al descanso con la ventaja dejando muy preocupados a los aficionados azulcremas.

Las Águilas lograron el empate en la segunda mitad del partido. (TW Chivas)

América sufre por las lesiones

En la segunda parte, las Águilas mostraron mayor dominio y logró equilibrar el resultado. Víctor Dávila, con un disparo desde fuera del área, puso el 1-1 y dejó atrás su propia racha negativa, evitando así la derrota de su equipo. El empate reavivó la emoción en el estadio y motivó a ambos entrenadores a realizar múltiples cambios en sus alineaciones, con el objetivo de probar variantes y dar minutos a distintos jugadores.

Aunado a ello, en medio del torneo Apertura 2025, el club enfrenta una serie de complicaciones médicas que afectan a cinco de sus jugadores clave, lo que ha generado inquietud en torno al rendimiento y la disponibilidad de su plantel.

La situación más delicada recae sobre el capitán Henry Martín, quien solo ha estado presente en tres de los nueve partidos disputados hasta ahora, tras sufrir diversas lesiones, incluyendo un esguince de rodilla que lo marginará de las canchas al menos por tres semanas.

Desde que cambió de dorsal, el atacante no ha logrado anotar y las lesiones han limitado su continuidad.

A este escenario se suma el caso del delantero uruguayo Rodrigo Aguirre, quien tuvo que dejar el campo en la jornada 2 frente a Tijuana luego de anotar un gol, a raíz de una molestia muscular. Posteriormente, Aguirre se perdió el partido contra Querétaro por la misma lesión, afectando así la ofensiva azulcrema.

El mediocampista Jonathan Dos Santos atraviesa también un periodo de recuperación tras un desgarro en el gemelo de la pierna derecha, razón por la que quedó fuera de la convocatoria para el encuentro contra Rayados en Monterrey. Las mismas fuentes confirman que su presencia frente a San Luis el próximo miércoles está prácticamente descartada, incrementando las complicaciones en el medio campo del equipo.

El mediocampista no ha podido recuperarse al cien por ciento. (REUTERS/Raquel Cunha)

El defensa Sebastián Cáceres ha sido otro de los futbolistas que frecuentemente ha experimentado molestias musculares. Durante lo que va del torneo, Cáceres quedó al margen de las jornadas 3 y 4, donde América enfrentó a Necaxa y Querétaro, debido a que permanecía en proceso de recuperación.

Especial preocupación genera la situación de Dagoberto Espinoza, quien sufrió una lesión en la rodilla izquierda durante el duelo ante Rayados. De acuerdo con ESPN, fuentes del club expresaron que existe una sospecha de daño en los ligamentos y una posible dislocación de rótula, por lo que América prevé realizar estudios adicionales para confirmar la magnitud del problema. Por ahora, “la rodilla de Espinoza debe desinflamarse antes de que el lunes se le practique una resonancia magnética, que permitirá tener mayor claridad sobre la lesión estructural en la articulación”, detallaron las fuentes al medio deportivo. Actualmente, la pierna del jugador permanece inmovilizada y se encuentra en reposo absoluto a la espera de un diagnóstico final.