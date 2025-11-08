Chivas vs Monterrey EN VIVO: partido correspondiente a la jornada 17 de la Liga MX

Arrancan los primeros 45 minutos del partido entre Chivas y Rayados, de la jornada 17 del Apertura 2025.
Alineación de Rayados: Santiago Mele, Víctor Guzmán, Sergio Ramos, Stefan Medina, Carlos Salcedo, Luis Reyes, Fidel Ambríz, Jesús Corona, Erick Aguirre, Sergio Canales, Germán Berterame.
Alineación de las Chivas: Raúl Rangel, Gilberto Sepúlveda, Bryan González, Daniel Aguirre, José Castillo, Omar Govea, Fernando González, Richard Ledezma, Roberto Alvarado, Armando González y Efraín Álvarez.
Las Chivas del Guadalajara y los Rayados de Monterrey buscarán en este partido una mejor posición en la tabla, al ya estar clasificados a la fase final de la Liga MX.