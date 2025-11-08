México Deportes

Chivas vs Monterrey EN VIVO: partido correspondiente a la jornada 17 de la Liga MX

En el cierre del Apertura 2025, el Rebaño Sagrado y los Rayados buscan una mejor posición en la tabla, al ya estar calificados a la fase final

23:08 hsHoy

Arrancan los primeros 45 minutos del partido entre Chivas y Rayados, de la jornada 17 del Apertura 2025.

23:05 hsHoy
Alineación de los Rayados del
Alineación de los Rayados del Monterrey para su enfrentamiento contra las Chivas. Imagen cuenta de X @Rayados

Alineación de Rayados: Santiago Mele, Víctor Guzmán, Sergio Ramos, Stefan Medina, Carlos Salcedo, Luis Reyes, Fidel Ambríz, Jesús Corona, Erick Aguirre, Sergio Canales, Germán Berterame.

22:50 hsHoy
Alineación de las Chivas para
Alineación de las Chivas para su partido de la jornada 17 contra Rayados. Imagen cuenta de X @Chivas.

Alineación de las Chivas: Raúl Rangel, Gilberto Sepúlveda, Bryan González, Daniel Aguirre, José Castillo, Omar Govea, Fernando González, Richard Ledezma, Roberto Alvarado, Armando González y Efraín Álvarez.

22:42 hsHoy
Las Chivas se enfrentar al
Las Chivas se enfrentar al Monterrey en la última jornada de la Liga MX. Imagen cuenta de X @Chivas.

Las Chivas del Guadalajara y los Rayados de Monterrey buscarán en este partido una mejor posición en la tabla, al ya estar clasificados a la fase final de la Liga MX.

Club ChivasClub RayadosApertura 2025Jornada 17Liga MXmexico-deportes

