Activan alerta amarilla en estas 12 alcaldías de CDMX por fuertes vientos para hoy domingo 9 de noviembre

Protección Civil de la Ciudad de México lanzó una serie de recomendaciones a la población por este pronóstico

En estas alcaldías de CDMX
En estas alcaldías de CDMX se prevén fuertes vientos. (Cuartoscuro)

Las bajas temperaturas que se han registrado durante el amanecer en la Ciudad de México y el ambiente caluroso vendrán acompañados de fuertes vientos en algunas zonas de la capital del país para la tarde y noche de este domingo 9 de noviembre, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) local.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido la tarde de este domingo 9 de noviembre en sus redes sociales oficiales.

Señaló que serán un total de 12 alcaldías de la Ciudad de México, las que registrarán fuertes vientos para la tarde y noche de este domingo 9 de noviembre.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones o vivir en ellas.

12 alcaldías de CDMX registrarán
12 alcaldías de CDMX registrarán fuertes vientos para la tarde y noche de este domingo 9 de noviembre. Crédito: Cuartoscuro.

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, las que registrarán fuertes vientos para la tarde y noche de este domingo 9 de noviembre.

Ante esto, en estas doce alcaldías de la Ciudad de México se activó la alerta amarilla por fuertes rachas de vientos el domingo 9 de noviembre.

Debido a este pronóstico de fuertes rachas de vientos y la activación de alerta amarilla, Protección Civil de la capital del país mencionó las recomendaciones que la población debe seguir.

Recomendaciones:

- Guarda o retira objetos que puedan caer.

- No subir a andamios, azoteas ni cornisas.

- Alejarse de postes telefónicos y de electricidad.

- Utilizar cubrebocas.

Las imágenes desde el interior de la Facultad de estudios superiores de Aragón Crédito: Cortesia

Fuertes rachas de viento registradas para la tarde y noche de este domingo 9 de noviembre

De acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, se prevé la racha de fuertes vientos este domingo 9 de noviembre de las 16:30 a 21:00 horas.

Las rachas de viento previstas serán de 50 a 59 km/h, de acuerdo con información de la secretaría local de la Ciudad de México.

Además de las recomendaciones realizadas, se presentaron los peligros asociados por las fuertes rachas de vientos que se registrarán para la tarde de este miércoles 24 de septiembre:

- Caída de ramas, árboles y lonas.

- Objetos caídos en los caminos y carreteras.

- Daños a mobiliario urbano o de la vivienda.

Estas alcaldías de CDMX registrarán
Estas alcaldías de CDMX registrarán fuertes vientos para la tarde y noche de este domingo 9 de noviembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Es importante estar al pendiente y seguir las indicaciones de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

