México

Homenaje a Juan Gabriel reúne a más de 150 mil personas en el Zócalo Capitalino

La Plaza de la Constitución fue el escenario en donde se proyectó el emblemático concierto del Divo de Juárez en Bellas Artes para conmemorar su legado

Guardar
Fanáticos de todas las alcaldías
Fanáticos de todas las alcaldías y estados asistieron a este emblemático evento. Edición: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La noche de este 8 de noviembre, el Zócalo de la Ciudad de México se convirtió en un escenario lleno de nostalgia y música con la proyección del primer concierto de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes.

El evento, organizado por Netflix y el Gobierno capitalino a través de la Secretaría de Cultura local, reunió a más de 170 mil asistentes que viajaron en el tiempo para revivir el histórico espectáculo del Divo de Juárez, realizado hace 35 años.

Desde temprana hora, miles de fanáticos provenientes de distintos estados del país se dieron cita en la Plaza de la Constitución. Imitadores, familias completas y admiradores de todas las edades portaban carteles, playeras y vestuarios inspirados en el artista, en un ambiente de fiesta y comunión cultural.

El primer concierto de Juan
El primer concierto de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes fue transmitido en el Zócalo Capitalino. Foto: (Gobierno de la CDMX)

Previo a la proyección, las pantallas del Zócalo mostraron imágenes y datos inéditos del archivo personal de Alberto Aguilera Valadez, nombre real de Juan Gabriel. Mientras tanto, los asistentes compartían anécdotas, bailes y dinámicas que mantuvieron viva la emoción hasta el inicio del espectáculo.

En punto de las 20:00 horas comenzó la cuenta regresiva. El Centro Histórico vibró con los primeros acordes de Hasta que te conocí, coreada al unísono por miles de voces. Para entonces, la multitud ya llenaba completamente la plancha del Zócalo, extendiéndose hasta la calle 20 de Noviembre.

Entre las personalidades presentes destacaron María José Cuevas, directora del documental Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, y las productoras Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez, quienes convivieron con el público durante el evento. Ana Francis Mor, secretaria de Cultura de la Ciudad de México, también asistió para disfrutar del homenaje y compartir con los asistentes.

Los temas Amor eterno y Por qué me haces llorar fueron los momentos más emotivos de la noche, acompañados de lágrimas, aplausos y una atmósfera cargada de melancolía. Además, se instaló la “Duele Bonito-Cam”, una dinámica en la que los asistentes aparecieron en pantalla, convirtiéndose en parte del homenaje.

El Zócalo Capitalino fue el
El Zócalo Capitalino fue el epicentro de un magno evento para honrar la memoria del Divo de Juárez. Foto: (Gobierno de la CDMX)

Tras la proyección, el Mariachi Estrella de América subió al escenario para interpretar un repertorio de los grandes éxitos del ídolo michoacano, prolongando la celebración entre aplausos, coros y vivas de “¡Arriba Juárez!”.

El evento concluyó con un espectáculo de pirotecnia que iluminó el cielo del Centro Histórico, cerrando una noche llena de emoción y recuerdos.

Como parte del homenaje, continúa abierta una exposición fotográfica del archivo personal de Juan Gabriel en el Ángel de la Independencia y la glorieta de la Diana Cazadora hasta el 13 de noviembre, y en la estación del Metro Bellas Artes hasta el 21 de noviembre.

El Gobierno de la Ciudad de México reafirma así su compromiso con acercar la cultura de manera gratuita a todas y todos los ciudadanos. Para conocer la programación completa, puede consultarse la Cartelera de la Ciudad de México y las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura capitalina.

Temas Relacionados

Juan GabrielZócaloCDMXBellas ArtesConciertomexico-noticias

Más Noticias

Oaxaca registra sismo de 4.9 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Oaxaca registra sismo de 4.9

¿Quién es Jorge Antonio “N”, exagente del Cisen detenido por el caso Colosio?

El exfuncionario de la extinta organización ha sido señalado por su presunta participación en el asesinato de Luis Donaldo Colosio

¿Quién es Jorge Antonio “N”,

Temblor en México: noticias de la actividad sísmica este domingo 9 de noviembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidos por el SSN

Temblor en México: noticias de

Pronóstico del tiempo en México: temperaturas y condiciones climáticas por regiones este 9 de noviembre

La previsión meteorológica puede servir para que las personas estén preparadas antes de salir de casa

Pronóstico del tiempo en México:

Lotería Nacional: todos los números ganadores del Chispazo de este 8 de noviembre

El sorteo de Chispazo se realiza dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Lotería Nacional: todos los números
MÁS NOTICIAS

NARCO

El joven que mató a

El joven que mató a Carlos Manzo fue reclutado desde hace años: Saskia explica que 6 de cada 10 jóvenes tiene al menos un familiar criminal

Atacan a tiros a agentes ministeriales durante cateo en inmueble de Zamora, Michoacán: un agresor fue abatido

Procesan por delincuencia organizada al hermano de “El Charro”, jefe de plaza del CJNG en Aguascalientes

Reportan el asesinato de Hermenegildo Vázquez, delegado de Sotelo en Salamanca, Guanajuato

Cae presunta operadora de “Los Tanzanios” tras cateo en la alcaldía Iztapalapa, CDMX

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: participantes viven

La Granja VIP: participantes viven tensión tras la nominación directa de Jawy Méndez

Hijo de Erika Buenfil tiene su primera oportunidad en Televisa tras éxito en TikTok

¿Hay reconciliación? Kunno hace inesperada confesión sobre Arón Mercury en Las Estrellas Bailan en Hoy

Los 10 podcasts de Spotify México más exitosos de la semana

Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos triunfa en su semana de estreno en Disney+ México

DEPORTES

JJ Macías enciende las alarmas

JJ Macías enciende las alarmas en Pumas al salir por lesión

Chicharito anota en el Akron después de casi 11 meses de sequía

Chivas vence a Rayados 4 goles por 2, “Chicharito” anotó el gol de la victoria

Andy Ruiz confiesa que ya recibió una respuesta de Oleksandr Usyk para pelear: “¡Caramba!”

La arquera del Mundial: Valentina Murrieta brilla como la mejor portera Sub-17