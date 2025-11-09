México

Más de 300 personas se sumaron a marcha de la Generación Z en CDMX: elementos de seguridad impidieron el paso hacia el Zócalo

Entre sus consignas estuvo el apoyo a la jornada laboral de 40 horas y el rechazo a la violencia e inseguridad en el país

Guardar
Poco más de 300 personas
Poco más de 300 personas de la Generación Z en CDMX marcharon en contra de la violencia e inseguridad en México. (Captura de pantalla)

Este sábado 8 de noviembre de 2025, alrededor de las 12 horas del día, cientos de manifestantes partieron del Ángel de la Independencia en Ciudad de México, la concentración convocada por la Generación Z México partió bajo el lema: “Contra la crisis de inseguridad en México”.

Las principales consignas de los jóvenes que se manifestaron estaban enfocadas en el tema de violencia y la inseguridad, mostraron apoyo a la jornada laboral de 40 horas, así como algunos señalamientos en contra del gobierno federal.

Los asistentes insistieron que su movimiento es apartidista y condenaron la negación de la crisis de violencia que ha azotado a estados como Michoacán, donde el fin de semana pasado fue asesinado el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Algunos jóvenes portaban la bandera del anime One Piece, anime japonés que se ha convertido en el símbolo de las protestas internacionales de la Generación Z.

El punto final tenía como objetivo el Zócalo, sin embargo, personal de la SSC impidió su paso cuando llegaron a Hemiciclo a Juárez, supuestamente por las actividades culturales que se desarrollarían la tarde- noche de este sábado, así lo dieron a conocer las autoridades.

Esto dijo la SSC sobre el paso de la marcha en las calles del centro de la CDMX

La movilización convocada bajo el nombre “Movimiento Generación Z México” se desplazó por importantes arterias de capital con la presencia de alrededor de 300 personas, según informaron la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En todo momento, integrantes de la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno y de la Dirección General de Gobierno acompañaron la jornada para mantener canales de diálogo y prevenir altercados.

La ruta de la marcha incluyó el Ángel de la Independencia, recorriendo la avenida Paseo de la Reforma, la avenida Juárez, el Eje Central Lázaro Cárdenas y la avenida 5 de Mayo, hasta concluir frente al Hemiciclo a Juárez, donde se reportó que la concentración transcurrió sin incidentes graves.

Durante el trayecto, algunos asistentes realizaron pintas en mobiliario urbano, pero no se registraron mayores disturbios ni altercados, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades locales.

El dispositivo de seguridad activado por la SSC incluyó el despliegue de 200 elementos de la Policía Metropolitana y de Control de Tránsito. Este operativo tuvo como objetivo tanto acompañar a los manifestantes como gestionar los cierres viales implementados para garantizar la seguridad en la zona.

Temas Relacionados

Generación ZCDMXZócaloJornada Laboral de 40 HorasViolenciaInseguridadMéxicoCarlos Manzomexico.noticias

Más Noticias

Se registra sismo en Tapachula, Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Se registra sismo en Tapachula,

JJ Macías enciende las alarmas en Pumas al salir por lesión

El jugador tuvo que salir del encuentro ante el Cruz Azul después de una dura entrada que pone en peligro su participación en la liguilla

JJ Macías enciende las alarmas

Tris: los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Tris: los números que dieron

Mermelada de limón: una receta económica y antiinflamatoria con solo 4 ingredientes

Utilizar alimentos frescos y naturales, brinda beneficios nutricionales como ácidos grasos omega 3, fibra y micronutrientes

Mermelada de limón: una receta

Autoridades federales implementan medidas preventivas ante pronóstico de lluvias en Veracruz, Puebla e Hidalgo

La interacción de un canal de baja presión y una masa de aire ártica favorecerá un marcado descenso de temperaturas y vientos intensos

Autoridades federales implementan medidas preventivas
MÁS NOTICIAS

NARCO

El joven que mató a

El joven que mató a Carlos Manzo fue reclutado desde hace años: Saskia explica que 6 de cada 10 jóvenes tiene al menos un familiar criminal

Atacan a tiros a agentes ministeriales durante cateo en inmueble de Zamora, Michoacán: un agresor fue abatido

Procesan por delincuencia organizada al hermano de “El Charro”, jefe de plaza del CJNG en Aguascalientes

Reportan el asesinato de Hermenegildo Vázquez, delegado de Sotelo en Salamanca, Guanajuato

Cae presunta operadora de “Los Tanzanios” tras cateo en la alcaldía Iztapalapa, CDMX

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: participantes viven

La Granja VIP: participantes viven tensión tras la nominación directa de Jawy Méndez

Hijo de Erika Buenfil tiene su primera oportunidad en Televisa tras éxito en TikTok

¿Hay reconciliación? Kunno hace inesperada confesión sobre Arón Mercury en Las Estrellas Bailan en Hoy

Los 10 podcasts de Spotify México más exitosos de la semana

Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos triunfa en su semana de estreno en Disney+ México

DEPORTES

JJ Macías enciende las alarmas

JJ Macías enciende las alarmas en Pumas al salir por lesión

Chicharito anota en el Akron después de casi 11 meses de sequía

Chivas vence a Rayados 4 goles por 2, “Chicharito” anotó el gol de la victoria

Andy Ruiz confiesa que ya recibió una respuesta de Oleksandr Usyk para pelear: “¡Caramba!”

La arquera del Mundial: Valentina Murrieta brilla como la mejor portera Sub-17