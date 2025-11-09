Frío CDMX: activan doble alerta por bajas temperaturas para el amanecer de este lunes 10 de noviembre

Protección Civil de la Ciudad de México notificó sobre el pronóstico del clima en la capital del país. Crédito: Cuartoscuro.

Para las primeras horas de este lunes 10 de noviembre se esperan bajas temperaturas, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido la tarde de este domingo 9 de noviembre.

En los últimos días en la Ciudad de México se han registrado bajas temperaturas principalmente durante las primeras horas de cada día.

De acuerdo con lo comunicado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, un total de 7 alcaldías de la capital del país son las que registrarán temperaturas bajas para el amanecer de la fecha señalada anteriormente.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a las demarcaciones que serán afectadas por bajas temperaturas o vivir en ellas.

Se trata de la alcaldía Tlalpan, la cual registrará temperaturas bajas de 1 a 3 grados Celsius para las primeras horas de este lunes 10 de noviembre.

En esta demarcación fue activada la alerta naranja, donde se dieron a conocer las siguientes recomendaciones:

- Protege a niños, niñas, personas de la tercera edad y embarazadas.

- Usa crema para hidratar y proteger tu piel del frío.

- Si usas calentadores y/o chimeneas, mantén una ventilación adecuada.

- Mantener un esquema de vacunación actualizado (COVID, influenza y neumococo).

Activan alerta naranja en estas alcaldías de CDMX para el amanecer de este lunes 10 de noviembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

En tanto las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco registrarán temperaturas bajas para el amanecer de este lunes 10 de noviembre.

Para estas seis alcaldías de la capital del país será activada la alerta amarilla. En las demarcaciones mencionadas anteriormente fueron activadas estas cuatro alcaldías:

- Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.

- Evita cambios bruscos de temperatura.

- Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.

- Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

Activan alerta amarilla en estas seis alcaldías de CDMX para el amanecer de este lunes 10 de noviembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en estas siete alcaldías para la mañana de este lunes 10 de noviembre?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 00:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en las cinco alcaldías mencionadas anteriormente para el amanecer de este lunes 10 de noviembre, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Siete alcaldías de CDMX registrarán temperaturas bajas para el amanecer de este lunes 10 de noviembre. Foto: Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar.