Receta exprés de crepas con frutas frescas y salsa de frutos rojos: la nueva tendencia saludable

Crepas con macedonia de frutas servidas con frutas frescas, la opción saludable ideal para cualquier momento del día. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frescura de una macedonia de frutas envuelta en una crepa y coronada con una salsa de frutos rojos convierte un postre clásico y sencillo en una experiencia única.

Este postre combina la tradición francesa de los crepes con las tendencias actuales de alimentación saludable, apostando por la frescura de la macedonia, una mezcla de frutas que se disfruta en diversas partes del mundo. La salsa de frutos rojos, con su toque ácido y dulce, realza completamente la combinación de frutas frescas y la suavidad del queso crema bajo en grasa.

Esta es una preparación muy versátil, ya que se puede acompañar con cafés suaves, una porción de yogur natural o espumoso vino. Resulta ideal para ser degustado en cualquier momento del día, ya sea en celebraciones casuales o como cierre de una comida formal.

Disfrutar de esta preparación sencilla y de ingredientes accesibles es una excelente forma de cuidar la alimentación y, al mismo tiempo, darse un capricho saludable y vistoso. Esta receta fusiona la ligereza de los crepes con la frescura de frutas variadas y la intensidad de los frutos rojos, creando un postre o desayuno perfecto para sorprender.

Ingredientes necesarios para preparar crepas de macedonia con salsa de frutos rojos

En la receta de las crepas de macedonia con salsa de Frutos Rojos, se mezclan frutas frescas como fresas, kiwis, manzana, plátano y mandarina, todas cortadas en trozos pequeños. Estas se integran a una crema suave hecha de queso fresco y nata. La salsa, hecha muy rápido con frutos rojos, agua y azúcar, aporta color y profundidad de sabor al platillo. El resultado es un postre equilibrado, refrescante y muy vistoso, perfecto para cualquier ocasión y que no suele demorar más de 30 minutos en su preparación.

Una variedad de frutas, yogur y crema baja en grasa hacen convierten esta receta en una que resalta la importancia de una alimentación balanceada para comenzar el día con energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

6 crepas sencillas (pueden ser integrales o clásicas, según preferencia)

250 gramos de fresas

3 kiwis

½ manzana

½ plátano

1 mandarina

250 gramos de queso fresco (0% materia grasa)

4 cucharadas de nata para montar

De 3 a 4 cucharadas de azúcar

¼ cucharadita de clavo de olor molido

1 cucharada de canela en polvo

250 gramos de frutos rojos congelados

Una taza de agua

Pasos para la preparación de las crepas con salsa de frutos rojos

PASO 1: Pelar y trocear las frutas en trozos pequeños. Posteriormente integrar una cucharada de azúcar y reservar en la nevera.

PASO 2 (Para la crema): mezclar el queso fresco con la nata, el clavo, la canela y el resto del azúcar. Los ingredientes se tienen que batir hasta lograr una integración perfecta e igualmente se dejan reposar en la nevera.

PASO 3 (Para la salsa de frutos rojos): Poner los frutos rojos en una ollita con el agua y una cucharada de azúcar extra. Cocinar durante unos tres minutos y dejar enfriar.

PASO 4: Colocar cada crepa en un recipiente y repartir la macedonia de frutas sobre cada una.

PASO 5: Por encima, poner unas cucharadas de la crema.

PASO 6: Dar los últimos detalles de decoración con la salsa de frutos rojos y servir de inmediato.

Como consejos durante la preparación para que el postre alcance su mayor potencial se puede recomendar realizar cortes finos a las frutas de la macedonia, no sobrecocinar la salsa de frutos rojos (se mantiene mejor el color y sabor si sólo se calienta brevemente), utilizar crepas flexibles para que no se rompan al rellenarlas y servir al momento de concluir los procedimientos, pretendiendo que la fruta y la crema mantengan su frescura.

Un postre versátil que se puede disfrutar en cualquier momento del día, acompañado de una gran variedad de bebidas y complementos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta permite adaptar las crepas a preferencias personales, extendiendo la posibilidad de añadir variaciones dependiendo del gusto de cada persona. Además, al optar por frutas frescas y la crema baja en grasas, se obtiene un postre bajo en azúcares, rico en fibras y con un aporte significativo de proteínas saludables, vitamina C y antioxidantes naturales gracias a los frutos rojos.