México

Receta exprés de crepas con frutas frescas y salsa de frutos rojos: la nueva tendencia saludable

La combinación de frutas frescas, crema baja en grasa y frutos rojos, deriva en un platillo potencialmente beneficioso para la salud genera

Guardar
Crepas con macedonia de frutas
Crepas con macedonia de frutas servidas con frutas frescas, la opción saludable ideal para cualquier momento del día. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frescura de una macedonia de frutas envuelta en una crepa y coronada con una salsa de frutos rojos convierte un postre clásico y sencillo en una experiencia única.

Este postre combina la tradición francesa de los crepes con las tendencias actuales de alimentación saludable, apostando por la frescura de la macedonia, una mezcla de frutas que se disfruta en diversas partes del mundo. La salsa de frutos rojos, con su toque ácido y dulce, realza completamente la combinación de frutas frescas y la suavidad del queso crema bajo en grasa.

Esta es una preparación muy versátil, ya que se puede acompañar con cafés suaves, una porción de yogur natural o espumoso vino. Resulta ideal para ser degustado en cualquier momento del día, ya sea en celebraciones casuales o como cierre de una comida formal.

Disfrutar de esta preparación sencilla y de ingredientes accesibles es una excelente forma de cuidar la alimentación y, al mismo tiempo, darse un capricho saludable y vistoso. Esta receta fusiona la ligereza de los crepes con la frescura de frutas variadas y la intensidad de los frutos rojos, creando un postre o desayuno perfecto para sorprender.

Ingredientes necesarios para preparar crepas de macedonia con salsa de frutos rojos

En la receta de las crepas de macedonia con salsa de Frutos Rojos, se mezclan frutas frescas como fresas, kiwis, manzana, plátano y mandarina, todas cortadas en trozos pequeños. Estas se integran a una crema suave hecha de queso fresco y nata. La salsa, hecha muy rápido con frutos rojos, agua y azúcar, aporta color y profundidad de sabor al platillo. El resultado es un postre equilibrado, refrescante y muy vistoso, perfecto para cualquier ocasión y que no suele demorar más de 30 minutos en su preparación.

Una variedad de frutas, yogur
Una variedad de frutas, yogur y crema baja en grasa hacen convierten esta receta en una que resalta la importancia de una alimentación balanceada para comenzar el día con energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

  • 6 crepas sencillas (pueden ser integrales o clásicas, según preferencia)
  • 250 gramos de fresas
  • 3 kiwis
  • ½ manzana
  • ½ plátano
  • 1 mandarina
  • 250 gramos de queso fresco (0% materia grasa)
  • 4 cucharadas de nata para montar
  • De 3 a 4 cucharadas de azúcar
  • ¼ cucharadita de clavo de olor molido
  • 1 cucharada de canela en polvo
  • 250 gramos de frutos rojos congelados
  • Una taza de agua

    • Pasos para la preparación de las crepas con salsa de frutos rojos

    PASO 1: Pelar y trocear las frutas en trozos pequeños. Posteriormente integrar una cucharada de azúcar y reservar en la nevera.

    PASO 2 (Para la crema): mezclar el queso fresco con la nata, el clavo, la canela y el resto del azúcar. Los ingredientes se tienen que batir hasta lograr una integración perfecta e igualmente se dejan reposar en la nevera.

    PASO 3 (Para la salsa de frutos rojos): Poner los frutos rojos en una ollita con el agua y una cucharada de azúcar extra. Cocinar durante unos tres minutos y dejar enfriar.

    PASO 4: Colocar cada crepa en un recipiente y repartir la macedonia de frutas sobre cada una.

    PASO 5: Por encima, poner unas cucharadas de la crema.

    PASO 6: Dar los últimos detalles de decoración con la salsa de frutos rojos y servir de inmediato.

    Como consejos durante la preparación para que el postre alcance su mayor potencial se puede recomendar realizar cortes finos a las frutas de la macedonia, no sobrecocinar la salsa de frutos rojos (se mantiene mejor el color y sabor si sólo se calienta brevemente), utilizar crepas flexibles para que no se rompan al rellenarlas y servir al momento de concluir los procedimientos, pretendiendo que la fruta y la crema mantengan su frescura.

    Un postre versátil que se
    Un postre versátil que se puede disfrutar en cualquier momento del día, acompañado de una gran variedad de bebidas y complementos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

    Esta receta permite adaptar las crepas a preferencias personales, extendiendo la posibilidad de añadir variaciones dependiendo del gusto de cada persona. Además, al optar por frutas frescas y la crema baja en grasas, se obtiene un postre bajo en azúcares, rico en fibras y con un aporte significativo de proteínas saludables, vitamina C y antioxidantes naturales gracias a los frutos rojos.

    Temas Relacionados

    Crepas de Frutos RojosRecetas SaludablesRecetas Sencillasmexico-noticias

    Más Noticias

    CDMX: estos son los vuelos cancelados y demorados de este 8 de noviembre

    Con millones de pasajeros al mes, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llega a sufrir alteraciones en su operación

    CDMX: estos son los vuelos

    INVEA, SSC y Protección Civil de CDMX impiden dos fiestas clandestinas en la Obrera y Roma Norte: detuvieron a 3 personas

    Las autoridades colocaron sellos de suspensión a los establecimientos

    INVEA, SSC y Protección Civil

    Viendo la desigualdad: cómo los problemas de visión reflejan las brechas económicas y educativas en México

    Este artículo explora la prevalencia de los problemas de agudeza visual en México, examinando su relación con el desarrollo económico y la desigualdad educativa

    Viendo la desigualdad: cómo los

    Chivas vs Monterrey EN VIVO minuto a minuto: Se pone en marcha la segunda mitad con ventaja para Guadalajara

    Una gran actuación de parte del Rebaño Sagrado los mantiene al frente en el marcador tras finalizar los primeros 45 minutos

    Chivas vs Monterrey EN VIVO

    Alejandro Vera denuncia persecución política y responsabiliza al exgobernador Graco Ramírez de su detención en Morelos

    El exrector de la UAEM fue detenido el pasado 7 de noviembre por presuntos vínculos con la llamada Estafa Maestra

    Alejandro Vera denuncia persecución política
    MÁS NOTICIAS

    NARCO

    Alejandro Vera denuncia persecución política

    Alejandro Vera denuncia persecución política y responsabiliza al exgobernador Graco Ramírez de su detención en Morelos

    Grecia Quiroz habría recibido amenazas previo a su toma de protesta como alcaldesa de Uruapan, Michoacán

    Operativo decomisa 750 mil litros de diésel ilegal tras dos cateos a empresas de Ensenada, Baja California

    Cae ladrón de joyas y relojes que intentó fugarse por la azotea del local que asaltó en Miguel Hidalgo, CDMX

    Doble ataque a tiros contra la Patrulla Fronteriza de EEUU desata operativo de seguridad en el lado mexicano

    ENTRETENIMIENTO

    “Otro viernes de locos” y

    “Otro viernes de locos” y “Una navidad ex-cepcional” destacan entre los estrenos de streaming del 10 al 16 de noviembre

    Sergio Sendel sorprende al someterse a un tratamiento para lucir más joven a los casi 60 años

    La Granja VIP EN VIVO: participantes viven tensión tras la nominación directa de Jawy Méndez la tarde de hoy 8 de noviembre

    Qué ver esta noche en Disney+ México

    Los mejores podcasts de Spotify México para escuchar este día

    DEPORTES

    Chivas vs Monterrey EN VIVO

    Chivas vs Monterrey EN VIVO minuto a minuto: Se pone en marcha la segunda mitad con ventaja para Guadalajara

    Andy Ruiz confiesa que ya recibió una respuesta de Oleksandr Usyk para pelear: “¡Caramba!”

    La arquera del Mundial: Valentina Murrieta brilla como la mejor portera Sub-17

    Roy Jones Jr. confiesa el momento en el que supo que Crawford vencería a Canelo: “Supe que se había terminado”

    Fernando Gago podría cerrar su ciclo en Necaxa tras quedar fuera del Play In