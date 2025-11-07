México

Tres postres fáciles de preparar que son efectivos para aumentar la masa muscular sin ganar grasa visceral

Propuestas culinarias ofrecen alternativas para quienes desean fortalecer su cuerpo, favoreciendo la recuperación y el crecimiento muscular sin comprometer la calidad nutricional

Guardar
Ingredientes sencillos como los frutos
Ingredientes sencillos como los frutos rojos se pueden convertir en preparaciones versátiles que no demoran mucho en prepararse y aportar grandes valores nutricionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de las tendencias actuales de alimentación, el interés por aumentar la masa muscular sin incrementar la grasa abdominal ha impulsado la búsqueda de alternativas culinarias que combinen sabor, practicidad y beneficios nutricionales.

Si buscas preparaciones que te beneficien en este sentido, puedes apostar por estos tres postres fáciles de preparar, altos en proteína, con grasas saludables y que moderan el azúcar para reducir el impacto glucémico.

Estos platillos se pueden disfrutar como merienda, desayuno o postre tras el entrenamiento, aportan proteínas de alto valor biológico y combinan sabores agradables con una preparación sencilla. Los ingredientes pueden ajustarse para potenciar el efecto según tus necesidades nutricionales.

Crepés de Macedonia con Salsa de Frutos Rojos

En una receta que combina el dulce sabor de los frutos rojos con frutas como la mandarina, el plátano, el kiwi y la manzana, esta preparación destaca como un postre completo y colorido, con un aporte proteico gracias a la incorporación de lácteos bajos en grasa.

Una crepa se puede convertir
Una crepa se puede convertir en una explosión de sabores y nutrientes si se aplica imaginación y los procedimientos apropiados. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este postre proteico, fresco y ligero, que mezcla lo mejor de la fruta de temporada, el queso fresco (reemplazable por requesón magro si se prefiere) y una salsa antioxidante de frutos rojos, aporta aproximadamente 150 calorías, 9 gramos de proteínas, de 2 a 3 gramos de grasas (dependerá del tipo de lácteo que se emplee), 25 gramos de hidratos de carbono (en su mayoría azúcares naturales de la fruta) y un alto contenido en fibra y micronutrientes como la vitamina C, potasio y calcio.

Omelette Liviano Proteico

El omelette proteico es otra alternativa práctica de preparación sencilla que resulta ser un clásico inmediato en dietas de ganancia muscular, ya que las claras y el queso crema bajo en grasa que se incluyen en su preparación aportan proteína limpia, con un bajo aporte de carbohidratos y sin grasas malas.

Un simple omelette con huevo
Un simple omelette con huevo y algunos aditamentos se convierte en la alternativa ideal para tener un complemento alimenticio rápido. - Imagen Ilustrativa Infobae

Este se convierte en un postre dulce ideal si le agregas un toque de canela, vainilla y edulcorante. Esta composición te puede aportar hasta 90 calorías, de 1 a 2 gramos de grasa e hidratos de carbono y 15 gramos de proteína.

Brochetas de Frutas con Yogur Proteico y Salsa de Chocolate Negro

Por su parte, las brochetas de fruta fresca con yogur griego desnatado y un toque de chocolate negro son versátiles, frescas y tremendamente efectivas para mejorar la recuperación muscular e hidratar el cuerpo. La fruta proporciona vitaminas clave en el fortalecimiento y aprovechamiento de nutrientes, mientras que el yogur la proteína.

En esta explosión de sabores que incluye la adición de piña, kiwi, naranja y fresas, además del chocolate y el yogur, este es una propuesta que no suele tardar más de 20 minutos en prepararse y aporta 140 calorías, 9 gramos de proteína y grasas saludables y alrededor de 15 gramos de hidratos de carbono producto del azúcar natural de las frutas.

Las brochetas frutales ofrecen una
Las brochetas frutales ofrecen una combinación refrescante y natural, perfecta para un snack saludable. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es así que estas tres propuestas permiten ajustar los ingredientes según las necesidades nutricionales individuales, facilitando la versatilidad e incorporación de proteína, sin renunciar al placer de degustar un postre atractivo, equilibrado y funcional.

Temas Relacionados

Recetas SencillasPostres FácilesPostres Nutritivosmexico-noticias

Más Noticias

Receta de postre con galletas Oreo en vasito sin horno y listo en 5 minutos

Esta opción es ideal cuando quieres una opción dulce sin tanto esfuerzo

Receta de postre con galletas

Metro CDMX y Metrobús hoy 6 de noviembre: retrasos en estas dos Líneas del MB

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Por esta razón deberías de comer guayaba con frecuencia

El consumo de esta fruta aumenta en México durante los meses fríos, cuando su precio baja y su disponibilidad crece

Por esta razón deberías de

Travis Barker de Blink-182 y el Dr. Simi sorprenden con inesperada colaboración: “Comienza el viaje”

La especulación sobre la posible participación de la banda estadounidense de happy punk en el festival crece tras el anuncio, alimentando la ilusión de miles de seguidores mexicanos

Travis Barker de Blink-182 y

Estos son las metas que tiene David Benavidez antes de enfrentar a Canelo Álvarez: “Si puede pasar todavía”

“El Bandera Roja” aún no pierde la esperanza de pelear contra el tapatío

Estos son las metas que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Apa” del CJNG,

Cae “El Apa” del CJNG, operador criminal discreto y que cambiaba de aspecto para evadir a las autoridades

“Los Jordan”, el grupo afín a Los Chapitos que estaría encargado de difundir información falsa en redes sociales

Giran orden de aprehensión contra “El Botox” y “El Timbas”, presuntos homicidas de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán

Van por Fernando Farías Laguna: reactivan orden de aprehensión en su contra por presunto huachicol fiscal

Julio César Chávez explica cómo va el proceso legal de su hijo Junior por presuntos vínculos con el narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

Travis Barker de Blink-182 y

Travis Barker de Blink-182 y el Dr. Simi sorprenden con inesperada colaboración: “Comienza el viaje”

Itatí Cantoral es la nueva ‘Lupita’: ciudades y fechas para verla en Mentiras El Musical

Supuesto novio de Andrea Legarreta debuta como titular de importante noticiero: “Qué gusto me dio verlo”

¿Dejará Hoy? Andrea Legarreta revela que recibió propuesta para trabajar en España

Mientras Lalo Salazar estrena joven novia, su ex Laura Flores presume figura en revelador atuendo

DEPORTES

Estos son las metas que

Estos son las metas que tiene David Benavidez antes de enfrentar a Canelo Álvarez: “Si puede pasar todavía”

Este es el gol de Raúl Jiménez que fue reconocido como el mejor de Concacaf 2025

Dos sorpresas estarían en la lista del “Vasco” para la Fecha FIFA de noviembre

Edson Álvarez cumple en Plzeň: Fenerbahçe suma en Europa League

Cruz Azul mete a Kevin Mier en la historia: nominado al premio The Best de la FIFA