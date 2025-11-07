Tres postres fáciles de preparar que son efectivos para aumentar la masa muscular sin ganar grasa visceral

Ingredientes sencillos como los frutos rojos se pueden convertir en preparaciones versátiles que no demoran mucho en prepararse y aportar grandes valores nutricionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de las tendencias actuales de alimentación, el interés por aumentar la masa muscular sin incrementar la grasa abdominal ha impulsado la búsqueda de alternativas culinarias que combinen sabor, practicidad y beneficios nutricionales.

Si buscas preparaciones que te beneficien en este sentido, puedes apostar por estos tres postres fáciles de preparar, altos en proteína, con grasas saludables y que moderan el azúcar para reducir el impacto glucémico.

Estos platillos se pueden disfrutar como merienda, desayuno o postre tras el entrenamiento, aportan proteínas de alto valor biológico y combinan sabores agradables con una preparación sencilla. Los ingredientes pueden ajustarse para potenciar el efecto según tus necesidades nutricionales.

Crepés de Macedonia con Salsa de Frutos Rojos

En una receta que combina el dulce sabor de los frutos rojos con frutas como la mandarina, el plátano, el kiwi y la manzana, esta preparación destaca como un postre completo y colorido, con un aporte proteico gracias a la incorporación de lácteos bajos en grasa.

Una crepa se puede convertir en una explosión de sabores y nutrientes si se aplica imaginación y los procedimientos apropiados. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este postre proteico, fresco y ligero, que mezcla lo mejor de la fruta de temporada, el queso fresco (reemplazable por requesón magro si se prefiere) y una salsa antioxidante de frutos rojos, aporta aproximadamente 150 calorías, 9 gramos de proteínas, de 2 a 3 gramos de grasas (dependerá del tipo de lácteo que se emplee), 25 gramos de hidratos de carbono (en su mayoría azúcares naturales de la fruta) y un alto contenido en fibra y micronutrientes como la vitamina C, potasio y calcio.

Omelette Liviano Proteico

El omelette proteico es otra alternativa práctica de preparación sencilla que resulta ser un clásico inmediato en dietas de ganancia muscular, ya que las claras y el queso crema bajo en grasa que se incluyen en su preparación aportan proteína limpia, con un bajo aporte de carbohidratos y sin grasas malas.

Un simple omelette con huevo y algunos aditamentos se convierte en la alternativa ideal para tener un complemento alimenticio rápido. - Imagen Ilustrativa Infobae

Este se convierte en un postre dulce ideal si le agregas un toque de canela, vainilla y edulcorante. Esta composición te puede aportar hasta 90 calorías, de 1 a 2 gramos de grasa e hidratos de carbono y 15 gramos de proteína.

Brochetas de Frutas con Yogur Proteico y Salsa de Chocolate Negro

Por su parte, las brochetas de fruta fresca con yogur griego desnatado y un toque de chocolate negro son versátiles, frescas y tremendamente efectivas para mejorar la recuperación muscular e hidratar el cuerpo. La fruta proporciona vitaminas clave en el fortalecimiento y aprovechamiento de nutrientes, mientras que el yogur la proteína.

En esta explosión de sabores que incluye la adición de piña, kiwi, naranja y fresas, además del chocolate y el yogur, este es una propuesta que no suele tardar más de 20 minutos en prepararse y aporta 140 calorías, 9 gramos de proteína y grasas saludables y alrededor de 15 gramos de hidratos de carbono producto del azúcar natural de las frutas.

Las brochetas frutales ofrecen una combinación refrescante y natural, perfecta para un snack saludable. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es así que estas tres propuestas permiten ajustar los ingredientes según las necesidades nutricionales individuales, facilitando la versatilidad e incorporación de proteína, sin renunciar al placer de degustar un postre atractivo, equilibrado y funcional.