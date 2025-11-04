Panqué de chocolate con almendras, sin harina para aumentar masa muscular y bajar de peso 

Panqué de chocolate y plátano recién horneado, tierno y dulce, ideal como desayuno nutritivo o postre saludable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El panqué de chocolate con almendras sin harina es el aliado perfecto para quienes quieren ganar masa muscular y perder peso.

Su textura jugosa e intenso sabor a chocolate lo convierten en una merienda extremadamente apetecible, al mismo tiempo que aporta proteínas y grasas saludables que ayudan tanto a la recuperación muscular como al manejo del apetito.

Este postre halla su origen en la tendencia actual de la repostería saludable y fitness. Su base es el plátano, la harina de almendra y la proteína en polvo, evitando la utilización de otros productos refinados que ofrezcan un aporte alto en carbohidratos y bajo en nutrientes esenciales.

Es perfecto como desayuno o snack postentrenamiento. Puede ser acompañado con café, leche vegetal, o algún yogur natural para lograr una merienda equilibrada.

Ingredientes necesarios para preparar este panqué de chocolate con almendras

Elaborar este panqué fitness requiere ingredientes sencillos enfocados en el aporte proteico y el bajo índice glucémico. El resultado es un bizcocho húmedo, con un intenso sabor a cacao puro y la textura crujiente que las almendras aportan. La proteína en polvo, el yogur griego y los huevos lo convierten en una opción dirigida a deportistas y personas en dieta de control de peso.

3 plátanos

1 taza de almendras molidas (harina de almendra)

1/2 taza de proteína en polvo sabor chocolate

1/4 taza de cacao en polvo sin azúcar

1/2 taza de yogur griego natural sin azúcar

2 huevos enteros

2 claras de huevo

1/4 taza de leche vegetal o descremada

2-3 cucharadas de endulzante sin calorías

1 cucharadita de polvo para hornear

1 diminuta pizca de sal

1 cucharadita de extracto de vainilla

Pasos para hacer panqué de chocolate con almendras sin harina

PASO 1: Se tiene que precalentar el horno a 180°C.

PASO 2: Engrasar un molde para panqué o cubrir con papel encerado.

PASO 3: En un bowl grande, mezclar todos los ingredientes secos (harina de almendra, proteína en polvo, cacao, endulzante, polvo para hornear y sal).

PASO 4: En otro recipiente, se tienen que batir las claras de los huevos, el yogur, la leche, la vainilla y el aceite de coco hasta que se integren uniformemente .

PASO 5:Combinar las mezclas húmedas y secas hasta lograr una masa homogénea.

PASO 5: Se vierte la masa en el molde preparado.

PASO 6: Se hornea durante 30 o 35 minutos.

PASO 7: Por último, se dejan enfriar bien antes de desmoldar y cortar para que no se desmigaje.

Y así es como se obtiene un nutritivo y delicioso postre, rico en fibras y grasas saludables, alto en proteína y bajo en su índice glucémico y de carbohidratos Por lo general, esta receta rinde para ocho o diez rebanadas pequeñas de panqué.