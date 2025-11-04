México

Panqué de chocolate con almendras, sin harina para aumentar masa muscular y bajar de peso 

Bizcocho saludable comienza a ganar terreno dentro de la preparación de recetas fitness

Guardar
Panqué de chocolate y plátano
Panqué de chocolate y plátano recién horneado, tierno y dulce, ideal como desayuno nutritivo o postre saludable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El panqué de chocolate con almendras sin harina es el aliado perfecto para quienes quieren ganar masa muscular y perder peso.

Su textura jugosa e intenso sabor a chocolate lo convierten en una merienda extremadamente apetecible, al mismo tiempo que aporta proteínas y grasas saludables que ayudan tanto a la recuperación muscular como al manejo del apetito.

Panqué de camote y plátano
Panqué de camote y plátano recién horneado, tierno y dulce, ideal como desayuno nutritivo o postre saludable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este postre halla su origen en la tendencia actual de la repostería saludable y fitness. Su base es el plátano, la harina de almendra y la proteína en polvo, evitando la utilización de otros productos refinados que ofrezcan un aporte alto en carbohidratos y bajo en nutrientes esenciales.

Es perfecto como desayuno o snack postentrenamiento. Puede ser acompañado con café, leche vegetal, o algún yogur natural para lograr una merienda equilibrada.

Ingredientes necesarios para preparar este panqué de chocolate con almendras

Elaborar este panqué fitness requiere ingredientes sencillos enfocados en el aporte proteico y el bajo índice glucémico. El resultado es un bizcocho húmedo, con un intenso sabor a cacao puro y la textura crujiente que las almendras aportan. La proteína en polvo, el yogur griego y los huevos lo convierten en una opción dirigida a deportistas y personas en dieta de control de peso.

Panqué de camote y plátano
Panqué de camote y plátano recién horneado, tierno y dulce, ideal como desayuno nutritivo o postre saludable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 3 plátanos
  • 1 taza de almendras molidas (harina de almendra)
  • 1/2 taza de proteína en polvo sabor chocolate
  • 1/4 taza de cacao en polvo sin azúcar
  • 1/2 taza de yogur griego natural sin azúcar
  • 2 huevos enteros
  • 2 claras de huevo
  • 1/4 taza de leche vegetal o descremada
  • 2-3 cucharadas de endulzante sin calorías
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • 1 diminuta pizca de sal
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla

Pasos para hacer panqué de chocolate con almendras sin harina

PASO 1: Se tiene que precalentar el horno a 180°C.

PASO 2: Engrasar un molde para panqué o cubrir con papel encerado.

PASO 3: En un bowl grande, mezclar todos los ingredientes secos (harina de almendra, proteína en polvo, cacao, endulzante, polvo para hornear y sal).

PASO 4: En otro recipiente, se tienen que batir las claras de los huevos, el yogur, la leche, la vainilla y el aceite de coco hasta que se integren uniformemente .

PASO 5:Combinar las mezclas húmedas y secas hasta lograr una masa homogénea.

PASO 5: Se vierte la masa en el molde preparado.

PASO 6: Se hornea durante 30 o 35 minutos.

PASO 7: Por último, se dejan enfriar bien antes de desmoldar y cortar para que no se desmigaje.

Panqué de camote y plátano
Panqué de camote y plátano recién horneado, tierno y dulce, ideal como desayuno nutritivo o postre saludable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y así es como se obtiene un nutritivo y delicioso postre, rico en fibras y grasas saludables, alto en proteína y bajo en su índice glucémico y de carbohidratos Por lo general, esta receta rinde para ocho o diez rebanadas pequeñas de panqué.

Temas Relacionados

Panqué de ChocolateRecetas FitnessRecetas saludablesmexico-noticias

Más Noticias

Estas son las tres maneras en las que el Ejército apoyó a Carlos Manzo, según Trevilla Trejo

Fue realizado un análisis de riesgo previo a la asignación de elementos de seguridad municipales

Estas son las tres maneras

Menor de edad asesina a guardia de tienda departamental en el centro de la CDMX

El menor presuntamente se encontraba fardeando y atacó a balazos al elemento de seguridad privada cuando lo descubrió

Menor de edad asesina a

Mi Beca para Empezar: Dónde será la entrega de las tarjetas para los nuevos beneficiarios de preescolar y primaria el próximo 5 de noviembre

Este programa busca apoyar a los niños para prevenir la deserción escolar

Mi Beca para Empezar: Dónde

“Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”: así es por dentro el rancho abandonado del divo en Nuevo México

La icónica propiedad de Juan Gabriel, con sus cincuenta y tres habitaciones y recuerdos intactos, permanece abandonada, mostrando la huella imborrable del cantante y los momentos que compartió con sus hijos en Santa Fe

“Juan Gabriel: Debo, puedo y

¿Cuáles son las diferencias entre pintura vinílica y acrílica?

Cada tipo de recubrimiento responde a necesidades específicas, desde resistencia a la humedad hasta facilidad de aplicación

¿Cuáles son las diferencias entre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejército Mexicano asegura 21 artefactos

Ejército Mexicano asegura 21 artefactos explosivos en Badiraguato, Sinaloa

Este es el partido político al que pertenecía Carlos Manzo

Reportan que fue identificado el asesino de Carlos Manzo: sería familiar de un operador ligado al CJNG

Enfrentamiento armado en Guasave, Sinaloa, deja 13 muertos y cuatro detenidos, confirma García Harfuch

Procesan a siete personas que tenían armas, droga y equipo electrónico en casas de CDMX

ENTRETENIMIENTO

“Juan Gabriel: Debo, puedo y

“Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”: así es por dentro el rancho abandonado del divo en Nuevo México

Mon Laferte anuncia gira por México: ciudades, fechas y preventa para el ‘Femme Fatale Tour’

Carlos Rivera podría convertirse en papá por segunda vez en breve: “Es un sueño presente”

Corona Capital 2025 libera sus horarios por día: consulta qué artistas se empalman

Sobrinas de Héctor Terrones niegan abandono al diseñador y revelan detalles de sus últimos días: “Él lo decidió”

DEPORTES

México vs Países Bajos: cuándo,

México vs Países Bajos: cuándo, a qué hora y dónde ver la semifinal del Mundial femenil sub-17

Fernando Valenzuela entre la lista de nominados para entrar al Salón de la Fama de la MLB

Triple empate en el liderato de goleo de la Liga MX: “Hormiga” González alcanza a Paulinho y a Joao Pedro

Hay nuevo súper líder en la Liga MX y la liguilla al momento arroja dos clásicos previo a la última jornada

Majo González explota en redes sociales contra el gobernador de Michoacán tras asesinato de Carlos Manzo