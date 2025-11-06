México

Este bizcocho de mandarina sencillo de preparar está conquistando las mesas de los hogares

Descubre cómo el sabor cítrico de una fruta de temporada puede convertirse en el centro de atención en reuniones y celebraciones, con resultados que sorprenden a todos los paladares

Guardar
Este bizcocho de mandarina se
Este bizcocho de mandarina se encuentra en tendencia por su versatilidad y por su aporte en la temporada de invierno. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los últimos meses del año son la época ideal para disfrutar de la gran variedad de cítricos que la naturaleza nos aporta. Una de estas frutas es la mandarina, que alcanza su mejor momento en esta temporada, al convertirse en un elemento muy versátil y protagonista de numerosas preparaciones familiares.

Dentro de estas preparaciones destaca el bizcocho de mandarina, una propuesta que encuentra sus raíces en la repostería mediterránea, pero que se ha popularizado recientemente por lo sencillo que resulta conseguir mandarinas durante el invierno.

El consumo de mandarina y
El consumo de mandarina y otros frutos cítricos apoya las defensas durante el otoño e invierno. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta, que combina sencillez en su elaboración, practicidad en sus ingredientes y una textura esponjosa, es uno de esos clásicos de la repostería casera que despiertan recuerdos y aromas familiares. Basta imaginar una tarde lluviosa de otoño en casa, con el perfume cítrico llenando la cocina y el acompañamiento de una taza de café.

Ingredientes para la preparación del bizcocho de mandarina

Es muy común encontrar este bizcocho en reuniones familiares, ya que es suave y húmedo, y no requiere técnicas complicadas. Además, admite diversas variantes, como la adición de chispas de chocolate, frutos secos o bañarlo con un glaseado de mandarina para darle un toque aún más especial. Es perfecto para acompañar el desayuno, la merienda o como postre ligero tras una comida.

  • 3 mandarinas medianas (sin semillas)
  • 3 huevos
  • 1 taza de azúcar (200 gramos)
  • ½ taza de aceite de girasol o de oliva suave (100 mililitros)
  • 1 ¾ taza de harina de trigo (220 gramos)
  • 1 sobre de polvo de hornear (16 g)
  • Una pizca de sal
  • Como decoración, ralladura de 1 mandarina
  • Azúcar glas para decorar (opcional)
Con una preparación tan sencilla,
Con una preparación tan sencilla, resulta práctico idear adiciones que lo resalten más en su presentación. - (Imagen Ilustrativa)Infobae

Pasos para preparar bizcocho de mandarina, fresco y esponjoso

PASO 1: Lavar bien las mandarinas, rallarlas (en caso de que se desee aportar más aroma) y pelarlas. Posteriormente, quitar todas las semillas y colocar los gajos en el vaso de la batidora (usar estos gajos enteros proporciona una esponjosidad especial, por lo cual no se debe pasar por alto el triturado minucioso de ellos).

PASO 2: Agregar, de igual manera, los huevos, el azúcar y el aceite a la batidora. De esta manera, se prosigue batiendo hasta que la mezcla quede perfectamente integrada y sin grumos.

PASO 3: En un recipiente extra, se depura la harina y la levadura junto con la pizca de sal para evitar grumos y asegurar un bizcocho bien aireado.

PASO 4: Se va incorporando la mezcla líquida con los ingredientes secos poco a poco, asegurándose de remover suavemente con alguna espátula los sobrantes, hasta que la masa quede lisa.

PASO 5: Se tiene que precalentar el horno a 180℃. Para ello, será necesario untar un molde de 22 cm con mantequilla o aceite, verter la masa y alisar la superficie.

PASO 6: Se hornea durante 35 o 40 minutos, monitoreando que no se dore en exceso. Si al introducir un palillo este sale limpio, significará que ya está listo.

PASO 7: Para finalizar, se saca el bizcocho del horno y se deja enfriar lo suficiente sobre una rejilla. Cuando esté a temperatura ambiente, simplemente será necesario desmoldar y espolvorear con azúcar glas para presentar un producto más atractivo.

Esta preparación resulta ideal para
Esta preparación resulta ideal para deleitar los paladares en cualquier momento del día. -(Imagen Ilustrativa Infobae)

Así es como surge esta receta, que rinde aproximadamente entre 10 y 12 porciones. Su elaboración permite aprovechar la fruta de estación disponible y convertirla en una preparación casera apta para compartir en distintos momentos del día.

La versatilidad de los ingredientes y la sencillez de los pasos convierten a este plato en una opción práctica para seducir el paladar de propios y extraños, siempre con el atractivo especial que aportan las frutas de temporada.

Temas Relacionados

Bizcocho de MandarinaFruta de TemporadaRecetas SencillasRecetas RápidasRepostería Modernamexico-noticias

Más Noticias

La Granja VIP: quiénes son los cinco nominados de la cuarta semana del reality

La Asamblea se vivió en medio de tensiones y discusiones protagonizadas por diversos granjeros

La Granja VIP: quiénes son

UNAM abre Mega Centro de Vacunación gratuito en CDMX: ¿Qué vacunas aplicarán?

La Máxima Casa de Estudios destacó que dicho espacio estará abierto para toda la población en general, con énfasis en algunos grupos prioritarios

UNAM abre Mega Centro de

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Chispazo

El sorteo de Chispazo se celebra dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Descubre los afortunados ganadores del

Nawat Itsaragrisil afirma que no llamó “tonta” a Fátima Bosch e insiste en que hubo una traducción errónea

La tensión continúa luego de la polémica que el director de Miss Universo Tailandia tuvo con la representante mexicana

Nawat Itsaragrisil afirma que no

Segob se reúne con el gobernador y alcaldes de Michoacán tras muerte de Carlos Manzo

De acuerdo a la Secretaria de Gobernación, se analizaron estrategias conjuntas para responder al incremento de la violencia y coordinar acciones inmediatas que refuercen la seguridad en la región

Segob se reúne con el
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿El Cuate es el asesino

¿El Cuate es el asesino de Carlos Manzo?: revelan nueva versión sobre la identidad del presunto culpable

Capturan a 8 presuntos integrantes del CJNG vinculados con la quema de vehículos y bloqueos en Chiapas

Ellos son Los Malportados, presunta célula delictiva vinculada con el Cártel de Sinaloa que opera en la CDMX

Hay cinco detenidos por secuestro del líder transportista Fernando Galindo, uno estaría ligado a la Familia Michoacana

Procesan a hombre que transportaba metanfetamina líquida oculta en 119 garrafones de limpiadores en Sonora

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: quiénes son

La Granja VIP: quiénes son los cinco nominados de la cuarta semana del reality

Nawat Itsaragrisil afirma que no llamó “tonta” a Fátima Bosch e insiste en que hubo una traducción errónea

Entre rumores de matrimonio, Alicia Villarreal rompe cualquier tipo de relación con Cruz Martínez

Así fue el concierto de Fernando Delgadillo en Mixquic por Día de Muertos

Actor de Stranger Things confirma visita a México para dar conciertos

DEPORTES

Revelan que Memo Ochoa no

Revelan que Memo Ochoa no será convocado por Javier Aguirre con el Tri para la fecha FIFA de noviembre

Toluca vs América: quién será el árbitro central para el partido de la jornada 17

Noche de gala de la Selección Mexicana: así fue la presentación oficial del jersey del Tri para el Mundial 2026

Siguen las bajas en ESPN: otro analista se despide para asumir un nuevo reto fuera del país

Katia Itzel García es nominada a mejor árbitra del mundo por la IFFHS