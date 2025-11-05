México

Aldo de Nigris revela la verdad sobre el video viral junto a Elaine Haro que desató especulaciones

Un video difundido en redes sociales emocionó a los fans de los ex habitantes de La Casa de los Famosos México ante un posible romance

Guardar
El ganador de La Casa
El ganador de La Casa de los Famosos México eligió no hablar sobre el video viral que circula en redes sociales. (IG)

La difusión de un video protagonizado por Elaine Haro y Aldo de Nigris ha vuelto a centrar la atención en la cercanía que mostraron durante su paso por La Casa de los Famosos México.

En la grabación, que rápidamente se viralizó en redes sociales, la actriz aparece junto al exfutbolista leyendo comentarios de aparentes seguidores, pero de pronto, Haro se acerca al oído de De Nigris, quien reacciona de inmediato ante la cámara.

El gesto fue ampliamente comentado bajo el hashtag “Aldo sin condiciones”, lo que renovó las especulaciones sobre la relación entre ambos, pese a que en distintas ocasiones han asegurado que solo mantienen una amistad

Los ex habitantes de La
Los ex habitantes de La Casa de los Famosos México son captados juntos. (Cultura pop)

Aldo de Nigris reacciona al video viral con Elaine Haro

Ante la viralidad del breve clip, el ganador de La Casa de los Famosos México realizó un en vivo en el que abordó el tema ante varias notificaciones que le llegaron al respecto, aunque precisó que no tenía interés en dar más detalles.

“Quería comentarles acerca del video que se subió a YouTube porque ya me están llegando muchos mensajes. Nada más decirles que por el momento no quiero hablar del tema, nada más que me están llegando muchos mensajes”, comentó.

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue cuando no desmintió tener un romance con su excompañera y soltó una frase que dejó entrever que el shippeo que surgió en el reality podría hacerse realidad.

“Decirles que, pues a ver, el sol no se puede tapar con un dedo, obviamente están ya los clips circulando por todos lados y nada”, dijo para cerrar con el tema.

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

Aldo de Nigris negó romance con Elaine Haro días antes del video viral

Antes de que el video viral reavivara las especulaciones sobre un posible noviazgo, Aldo de Nigris abordó los rumores que emocionaron a los fanáticos de ambos artistas.

El creador de contenido, conocido como ‘niño bien’, descartó cualquier vínculo sentimental con la actriz y cantante, señalando que su enfoque está en su desarrollo profesional y en nuevos proyectos.

Reviven rumores de romance entre
Reviven rumores de romance entre Aldo de Nigris y Elaine Haro. (La Casa de los Famosos México)

“¿Cuál supuesto noviazgo? Ves que hacen acá como ships y todo, pero nosotros nos llevamos chido, somos amigos. Le digo ahorita a la gente que se concentre en los bonitos proyectos que tiene Elaine y a lo mejor no en el ship, yo sé que es algo bonito, pero Elaine es súper talentosa", afirmó el sobrino de Poncho de Nigris.

Temas Relacionados

Aldo de NigrisElaine HaroViralTendenciasLa Casa de los Famosos 3mexico-entretenimiento

Más Noticias

Frío CDMX: activan alerta amarilla en estas seis alcaldías por bajas temperaturas para el amanecer de este jueves 6 de noviembre

Protección Civil de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones por este pronóstico esperado

Frío CDMX: activan alerta amarilla

Feria del Pulque y de la Barbacoa CDMX 2025: fechas, horarios y qué más habrá en el evento

Los capitalinos podrán disfrutar uno de los eventos más esperados del año

Feria del Pulque y de

Contaminación se extiende por la CDMX y hay mala calidad del aire en prácticamente todas las alcaldías

El reporte de la calidad del oxígeno se publica cada hora y todos los días por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital

Contaminación se extiende por la

Hoy No Circula del jueves 6 de noviembre: qué autos descansan en CDMX y Edomex

Recuerda que erste programa de restricción vehicular se extendió más allá de la Ciudad de México y su zona conurbada, ahora también aplica en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Hoy No Circula del jueves

La Selección Mexicana Sub-17 se queda a un paso de la final tras decisión arbitral polémica

México cayó 0-1 ante Países Bajos en semifinales del Mundial Femenil Sub-17, la árbitra revisó el VAR por un posible penal, pero decidió no marcarlo

La Selección Mexicana Sub-17 se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Adela Navarro denuncia nueva intimidación

Adela Navarro denuncia nueva intimidación y presencia de hombres armados en Zeta Tijuana; FGE ya fue informada

Fiscalía de Puebla revela que los tres policías asesinados en Huixcolotla recibieron 154 disparos en su emboscada

Detienen en Sinaloa a “El Dany”, ciudadano estadounidense buscado por el FBI por tráfico de fentanilo

Guardia Nacional nombró a nuevo mando en Sinaloa por cuarta vez en medio de ola de violencia y feminicidios

Reportan fuerte operativo de la Marina en Eldorado, Sinaloa | VIDEO

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO:

La Granja VIP EN VIVO: dos participantes más serán nominados la tarde de hoy 5 de noviembre

El mexicano Xolo Maridueña se suma al cast del legendario anime One Piece

Adrián Marcelo reacciona episodio de acoso contra la presidenta Sheinbaum con polémico tuit: “No es la noticia”

Mátate Amor, la incómoda película de Jennifer Lawrence y Robert Pattinson: de qué trata y dónde ver en México

Blessd paraliza calles de Naucalpan con un concierto sorpresa gratuito y desata la locura en el Edomex

DEPORTES

La Selección Mexicana Sub-17 se

La Selección Mexicana Sub-17 se queda a un paso de la final tras decisión arbitral polémica

Atlante en búsqueda de comprar a Mazatlán y volver a la Liga Mx

Claudia Sheinbaum reconoce a atletas mexicanos por su destacada actuación en los Parapanamericanos Juveniles

Conoce la historia de las camisetas de la Selección Mexicana en los Mundiales

América recupera a Zendejas para el cierre del Apertura 2025: ¿jugará ante Toluca?