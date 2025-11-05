Aldo de Nigris revela la verdad sobre el video viral junto a Elaine Haro que desató especulaciones

El ganador de La Casa de los Famosos México eligió no hablar sobre el video viral que circula en redes sociales. (IG)

La difusión de un video protagonizado por Elaine Haro y Aldo de Nigris ha vuelto a centrar la atención en la cercanía que mostraron durante su paso por La Casa de los Famosos México.

En la grabación, que rápidamente se viralizó en redes sociales, la actriz aparece junto al exfutbolista leyendo comentarios de aparentes seguidores, pero de pronto, Haro se acerca al oído de De Nigris, quien reacciona de inmediato ante la cámara.

El gesto fue ampliamente comentado bajo el hashtag “Aldo sin condiciones”, lo que renovó las especulaciones sobre la relación entre ambos, pese a que en distintas ocasiones han asegurado que solo mantienen una amistad

Los ex habitantes de La Casa de los Famosos México son captados juntos. (Cultura pop)

Aldo de Nigris reacciona al video viral con Elaine Haro

Ante la viralidad del breve clip, el ganador de La Casa de los Famosos México realizó un en vivo en el que abordó el tema ante varias notificaciones que le llegaron al respecto, aunque precisó que no tenía interés en dar más detalles.

“Quería comentarles acerca del video que se subió a YouTube porque ya me están llegando muchos mensajes. Nada más decirles que por el momento no quiero hablar del tema, nada más que me están llegando muchos mensajes”, comentó.

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue cuando no desmintió tener un romance con su excompañera y soltó una frase que dejó entrever que el shippeo que surgió en el reality podría hacerse realidad.

“Decirles que, pues a ver, el sol no se puede tapar con un dedo, obviamente están ya los clips circulando por todos lados y nada”, dijo para cerrar con el tema.

(Captura de pantalla YouTube)

Aldo de Nigris negó romance con Elaine Haro días antes del video viral

Antes de que el video viral reavivara las especulaciones sobre un posible noviazgo, Aldo de Nigris abordó los rumores que emocionaron a los fanáticos de ambos artistas.

El creador de contenido, conocido como ‘niño bien’, descartó cualquier vínculo sentimental con la actriz y cantante, señalando que su enfoque está en su desarrollo profesional y en nuevos proyectos.

Reviven rumores de romance entre Aldo de Nigris y Elaine Haro. (La Casa de los Famosos México)

“¿Cuál supuesto noviazgo? Ves que hacen acá como ships y todo, pero nosotros nos llevamos chido, somos amigos. Le digo ahorita a la gente que se concentre en los bonitos proyectos que tiene Elaine y a lo mejor no en el ship, yo sé que es algo bonito, pero Elaine es súper talentosa", afirmó el sobrino de Poncho de Nigris.