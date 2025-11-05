Aldo de Nigris y Elaine Haro son captados en comprometedor momento pese a negar relación

Aldo de Nigris y Elaine Haro negaron estar juntos al salir de La Casa de los Famosos México. (IG: elaineharomusic-aldotdenigris)

La relación entre Aldo de Nigris y Elaine Haro ha generado amplio interés desde su participación en La Casa de los Famosos México. Durante su estancia en el reality show, seguidores de ambos crearon un “shippeo” que ha persistido incluso tras su salida del programa.

Su interacción ha motivado numerosas especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo fuera del reality de Televisa, pero tanto De Nigris como Haro han negado reiteradamente la existencia de una relación sentimental.

Sin embargo, en las últimas horas ha circulado un video que ha reavivado las teorías entre sus seguidores y en redes sociales, sugiriendo que podría haber algo más entre ambos ex concursantes.

¿Qué se ve en el video protagonizado por Elaine Haro y Aldo de Nigris?

A través de la página Cultura Pop se difundió un video en el que aparece la actriz junto al creador de contenido leyendo comentarios de lo que parecen ser algunos usuarios.

Durante la grabación, Haro se acerca inesperadamente al oído de De Nigris, acción que genera una reacción inmediata del regiomontano, quien dice “espérate” y gira la mirada hacia la cámara.

Dicha interacción fue interpretada por numerosos seguidores como una señal de cercanía entre ambos exhabitantes de La Casa de los Famosos pese a que ambos han negado más de una vez tener una relación de pareja.

El momento captado en el video rápidamente se viralizó en distintas redes sociales con el hashtag "Aldo sin condiciones", lema empleado por las fanáticas para mostrar su apoyo a ambos artistas en sus futuros proyectos.

Tanto la tendencia en redes sociales como el inesperado clip han incrementado la atención sobre la relación entre Haro y De Nigris, fortaleciendo la especulación entre sus seguidores,.

Aldo de Nigris se sincera sobre Elaine Haro, asegura que “el tiempo dirá”

Días previos a la viralización del video que involucra a la también cantante y al exfutbolista, Aldo de Nigris declaró que no mantiene ninguna relación con su ex compañera, a pesar de los rumores que circulan en redes sociales.

El exjugador, conocido como ‘niño bien’, sostuvo que actualmente no tiene interés en iniciar una relación sentimental, pues su prioridad es seguir impulsando su carrera a través de diversos proyectos profesionales.

“¿Cuál supuesto noviazgo? Ves que hacen acá como ships y todo pero nosotros nos llevamos chido, somos amigos. Le digo ahorita a la gente que se concentre en los bonitos proyectos que tiene Elaine y a lo mejor no en el ship, yo sé que es algo bonito, pero Elaine es súper talentosa", puntualizó.