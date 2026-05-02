¿Quién es Columba López? la nueva secretaria de de Agricultura designada por Claudia Sheinbaum

Columba Jazmín López Gutiérrez fue designada como la nueva titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) . (Fotos: Facebook/Columba López)

Ante la renuncia de Julio Berdegué Sacristán al frente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la presidenta de México, Claudia Sheinbaum designó a Columba Jazmín López Gutiérrez como la nueva secretaria de la dependencia.

A través de un comunicado, se anunció este cambio en el gabinete de la mandataria mexicana, el cual promete seguir con las pautas señaladas desde el comienzo de su gobierno.

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La llegada de la funcionaria marca un hecho histórico, al ser la primera mujer en liderar la política agrícola de todas las regiones del país.

Columba Jazmín López Gutiérrez fue designada como la nueva titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) . (Fotos: Facebook/Columba López)

¿Quién es Columba López?

Ingeniera agrónoma por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) unidad Xochimilco y maestra en administración pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), la nueva secretaría cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector agroecológico.

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Durante su trayectoria profesional se ha destacado en puestos dentro de la Sader, como coordinadora general de Bienestar en el Campo en 2005, así como en el área de Operación Territorial en 2024.

Antes de ser elegida para ocupar el mando de la Secretaría de Agricultura, laboraba como subsecretaría de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural en la Secretaría de Bienestar.

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En el periodo entre 2018 y 2024, representó a la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Ciudad de México, adquiriendo experiencia en el ámbito de políticas públicas, principalmente en los temas de desarrollo sustentable y fortalecimiento del campo.

Extitular de la SADER, Julio Berdegué Sacristán

¿Cuál será el nuevo cargo de Julio Berdegué Sacristán?

Después de su renuncia, se informó que el doctor Julio Berdegué Sacristán tendrá nuevas funciones dentro del Gobierno de México, coordinando asuntos internacionales del campo y tareas estratégicas.

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Claudia Sheinbaum le pidió al exsecretario asesorar y coordinar la protección de los intereses agroalimentarios del país ante los países vecinos, Estados Unidos y Canadá, en el contexto de la próxima revisión del T-MEC.

Esta nueva responsabilidad busca definir la posición mexicana frente a los socios comerciales en temas agrícolas y defender las condiciones para el sector rural. El nuevo cargo de Berdegué, lo posiciona como una figura clave en la interlocución internacional del campo mexicano.

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El funcionario estudió Ciencias Agrícolas en la Universidad de Arizona. Años más tarde obtuvo un doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Wageningen.

A lo largo de su trayectoria profesional, ha destacado por su experiencia como representante regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para América Latina y el Caribe.

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