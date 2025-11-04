“Plan para la Paz y Justicia” en Michoacán incluye relevos militares quincenales: estos son los otros puntos clave

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el “Plan para la Paz y Justicia en Michoacán” después de que el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fuera asesinado a tiros en un evento tradicional de Día de Muertos el pasado 1 de noviembre en el centro de la región.
La iniciativa de la titular del Ejecutivo Federal detalló distintos puntos para crear soluciones “de manera integral” y en conjunto con el Gabinete de Seguridad Federal y demás funcionarios de su administración. Así mismo, se prevé que este nuevo plan, según Sheinbaum, también escuche a otros sectores sociales, religiosos y culturales en la entidad.
Información en desarrollo...
