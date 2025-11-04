Pensión Bienestar 2025: qué beneficiarios recibirán el pago esta primera semana de noviembre

Ya hay lista de beneficiarios que serán los primeros en cobrar la Pensión Bienestar 2025. Foto: Archivo/Infobae México.

El programa Pensión Bienestar constituye una acción social impulsada por el Gobierno de México destinada a brindar respaldo económico a personas adultas mayores de 65 años.

Los inscritos en este esquema reciben un ingreso de 6 mil 200 pesos de manera bimestral, recurso que se entrega a través de tarjetas emitidas por el Banco del Bienestar.

Este plan busca garantizar una pensión constante y suficiente, cuya finalidad es cubrir las necesidades básicas de quienes forman parte de este sector.

La Secretaría del Bienestar coordina la administración, logística y dispersión de fondos para la Pensión Bienestar, así como los procesos relacionados con registro, pagos y aclaraciones.

Este mes de noviembre se lleva a cabo el último depósito de este programa social del 2025. Foto: Archivo/Infobae México.

El último ciclo de pagos se realizó en septiembre, conforme a registros oficiales disponibles.

La entrega del apoyo económico sigue un esquema que asigna fechas específicas atendiendo a la primera letra del apellido paterno de los beneficiarios.

A través de canales institucionales y medios digitales, Ariadna Montiel, responsable de la Secretaría del Bienestar, compartió el calendario actualizado que corresponde al mes de noviembre de 2025.

Este método de dispersión se mantiene bajo el criterio de la inicial del apellido paterno, herramienta implementada para optimizar y ordenar la entrega de los recursos.

Ariadna Montiel detalla el proceso del pago. Crédito: Gobierno de México

Los beneficiarios de la Pensión Bienestar se preguntan quiénes serán los primeros en recibir el pago de noviembre la primera semana.

Por ello, ya hay una lista de personas de este programa social que recibirán su dinero de 6 mil 200 pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar del lunes 3 al viernes 7 de noviembre.

¿Qué beneficiarios de la Pensión Bienestar 2025 recibirán el pago la primera semana de noviembre (lunes 3 al viernes 7)?

Los beneficiarios que recibirán el pago del lunes 3 al viernes 7 de noviembre de la Pensión Bienestar este 2025 serán los siguientes:

Letras | Día | Noviembre

A Lunes 3

B Martes 4

C Miércoles 5

C Jueves 6

D, E, F Viernes 7

Por ello, aquellos beneficiarios cuya primera letra del apellido paterno comience de la A hasta la F serán los primeros en recibir el depósito de 6 mil 200 pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

Este es el calendario oficial de la Pensión Bienestar de este mes de noviembre de 2025. Foto: X/@A_MontielR.

Es importante estar al pendiente de la Secretaría del Bienestar en caso de que exista algún retraso por los pagos de este programa social.

Los pagos continuarán el lunes 10 de noviembre con la letra G, de acuerdo con el calendario de la Pensión del Bienestar.