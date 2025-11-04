México

Pensión Bienestar 2025: qué beneficiarios recibirán el pago esta primera semana de noviembre

Adultos mayores de 65 años de edad reciben un total de 6 mil 200 pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar

Guardar
Ya hay lista de beneficiarios
Ya hay lista de beneficiarios que serán los primeros en cobrar la Pensión Bienestar 2025. Foto: Archivo/Infobae México.

El programa Pensión Bienestar constituye una acción social impulsada por el Gobierno de México destinada a brindar respaldo económico a personas adultas mayores de 65 años.

Los inscritos en este esquema reciben un ingreso de 6 mil 200 pesos de manera bimestral, recurso que se entrega a través de tarjetas emitidas por el Banco del Bienestar.

Este plan busca garantizar una pensión constante y suficiente, cuya finalidad es cubrir las necesidades básicas de quienes forman parte de este sector.

La Secretaría del Bienestar coordina la administración, logística y dispersión de fondos para la Pensión Bienestar, así como los procesos relacionados con registro, pagos y aclaraciones.

Este mes de noviembre se
Este mes de noviembre se lleva a cabo el último depósito de este programa social del 2025. Foto: Archivo/Infobae México.

El último ciclo de pagos se realizó en septiembre, conforme a registros oficiales disponibles.

La entrega del apoyo económico sigue un esquema que asigna fechas específicas atendiendo a la primera letra del apellido paterno de los beneficiarios.

A través de canales institucionales y medios digitales, Ariadna Montiel, responsable de la Secretaría del Bienestar, compartió el calendario actualizado que corresponde al mes de noviembre de 2025.

Este método de dispersión se mantiene bajo el criterio de la inicial del apellido paterno, herramienta implementada para optimizar y ordenar la entrega de los recursos.

Ariadna Montiel detalla el proceso del pago. Crédito: Gobierno de México

Los beneficiarios de la Pensión Bienestar se preguntan quiénes serán los primeros en recibir el pago de noviembre la primera semana.

Por ello, ya hay una lista de personas de este programa social que recibirán su dinero de 6 mil 200 pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar del lunes 3 al viernes 7 de noviembre.

¿Qué beneficiarios de la Pensión Bienestar 2025 recibirán el pago la primera semana de noviembre (lunes 3 al viernes 7)?

Los beneficiarios que recibirán el pago del lunes 3 al viernes 7 de noviembre de la Pensión Bienestar este 2025 serán los siguientes:

Letras | Día | Noviembre

Lunes 3

Martes 4

Miércoles 5

Jueves 6

D, E, F Viernes 7

Por ello, aquellos beneficiarios cuya primera letra del apellido paterno comience de la A hasta la F serán los primeros en recibir el depósito de 6 mil 200 pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

Este es el calendario oficial
Este es el calendario oficial de la Pensión Bienestar de este mes de noviembre de 2025. Foto: X/@A_MontielR.

Es importante estar al pendiente de la Secretaría del Bienestar en caso de que exista algún retraso por los pagos de este programa social.

Los pagos continuarán el lunes 10 de noviembre con la letra G, de acuerdo con el calendario de la Pensión del Bienestar.

Temas Relacionados

Pensión del BienestarPensión del Bienestar 2025Pensión BienestarPensión Bienestar 2025BecaPrograma SocialPago Pensión BienestarPago Pensión del BienestarPago Pensión Bienestar 2025PensiónBienestarAdultos Mayoresmexico-noticias

Más Noticias

La Chupitos denuncia discriminación y amenazas de deportación en hotel de Estado Unidos: “Nos quiere echar al ICE”

La comediante mexicana vivió un tenso momento junto a su familia cuando el personal del hotel intentó intimidarla con amenazas migratorias, a pesar de tener toda su documentación en regla

La Chupitos denuncia discriminación y

¿Quiénes deben de vacunarse contra la influenza esta temporada invernal?

La campaña nacional prioriza a sectores con mayor riesgo, como menores y adultos mayores

¿Quiénes deben de vacunarse contra

¿Quién es Karla Ornelas?, la embajadora de México en Perú que fue expulsada del país

José Jerí sostiene que desde el autogolpe del expresidente Pedro Castillo, México asumió una postura crítica hacia las autoridades peruanas

¿Quién es Karla Ornelas?, la

Detienen a siete personas y aseguran armas de fuego tras 12 cateos simultáneos en Querétaro

En las acciones participaron más de 100 agentes

Detienen a siete personas y

“Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero” lidera top el 10 de series más vistas del momento en Netflix México

Con estas historias, Netflix busca seguir gustando al público en la guerra por el streaming

“Juan Gabriel: Debo, puedo y
MÁS NOTICIAS

NARCO

La vez que Carlos Manzo

La vez que Carlos Manzo señaló a Felipe Calderón como cómplice de los cárteles

Arrestan a hombre estadounidense que pretendía entrar a México con armas largas

Detienen a siete personas y aseguran armas de fuego tras 12 cateos simultáneos en Querétaro

Ejército Mexicano asegura 21 artefactos explosivos en Badiraguato, Sinaloa

Este es el partido político al que pertenecía Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

¿Quieres escuchar nueva música? Conoce

¿Quieres escuchar nueva música? Conoce el top 10 Apple México: las canciones más escuchadas del momento

La Chupitos denuncia discriminación y amenazas de deportación en hotel de Estado Unidos: “Nos quiere echar al ICE”

“Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero” lidera top el 10 de series más vistas del momento en Netflix México

“Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”: así es por dentro el rancho abandonado del divo en Nuevo México

Mon Laferte anuncia gira por México: ciudades, fechas y preventa para el ‘Femme Fatale Tour’

DEPORTES

México vs Países Bajos: cuándo,

México vs Países Bajos: cuándo, a qué hora y dónde ver la semifinal del Mundial femenil sub-17

Fernando Valenzuela entre la lista de nominados para entrar al Salón de la Fama de la MLB

Triple empate en el liderato de goleo de la Liga MX: “Hormiga” González alcanza a Paulinho y a Joao Pedro

Hay nuevo súper líder en la Liga MX y la liguilla al momento arroja dos clásicos previo a la última jornada

Majo González explota en redes sociales contra el gobernador de Michoacán tras asesinato de Carlos Manzo