Pensión Bienestar 2025: cuándo comienzan los pagos este mes de noviembre para todos los beneficiarios

La Pensión del Bienestar es un programa social del Gobierno de México que otorga un total de 6 mil 200 pesos. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Bienestar es un programa social del Gobierno de México, que otorga apoyo a personas adultas mayores de 65 años en adelante.

Cada dos meses, quienes reciben este beneficio obtienen un total de 6 mil 200 pesos por medio de sus tarjetas emitidas por el Banco del Bienestar.

El propósito de este apoyo gubernamental es garantizar que los adultos mayores cuenten con una pensión segura y suficiente, destinada a cubrir diferentes necesidades.

La Pensión Bienestar se entrega por medio del Gobierno de México a través de la Secretaría del Bienestar, responsable de gestiones, pagos, aclaraciones, inscripciones y todo lo vinculado a este programa social.

La Pensión Bienestar se entrega por medio del Gobierno de México a través de la Secretaría del Bienestar. Foto: Gobierno de México.

El periodo más reciente de pagos para todos los beneficiarios se realizó en septiembre. Los depósitos se efectúan de forma escalonada siguiendo la letra inicial del apellido paterno de cada uno.

Ante esto, para este mes de noviembre ya están programados los pagos para todos los beneficiarios, los cuales corresponden al sexto y último bimestre de 2026.

Dada la noticia, los adultos mayores de 65 años de edad se preguntan cuándo comienzan los depósitos a verse reflejados en las respectivas cuentas del Banco del Bienestar.

Recordar que los pagos se llevan a cabo de manera gradual conforme a la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario y el total es de 6 mil 200 pesos.

Las personas que tienen que recoger el plástico serán aquellas que llevaron a cabo su inscripción en agosto. (Crédito: X/@A_Montiel)

¿Cuándo comienzan los pagos de la Pensión del Bienestar este mes de noviembre de 2025?

Este mes de noviembre los pagos de la Pensión del Bienestar comenzarán la primera semana. Se prevé que sea el primer lunes, de acuerdo a las estimaciones de la Secretaría del Bienestar y conforme a otros meses.

Es importante estar al pendiente de los canales oficiales de esta dependencia federal, así como de su titular Ariadna Montiel, para saber las fechas exactas de pagos.

Los pagos de la Pensión del Bienestar comienzan esta primera semana de noviembre. Foto: Banco del Bienestar.

De igual manera una de las recomendaciones para los nuevos beneficiarios de este programa social es que al momento de acudir por su tarjeta recordar el NIP, ya que la tarjeta puede ser bloqueada en caso de haberlo olvidado y ponerlo en repetidas ocasiones en el cajero automático.

Para los nuevos beneficiarios de este programa social, es importante que al momento de ingresar su tarjeta del Banco del Bienestar por primera vez, cambiarla por un número que recuerden fácilmente.

También es importante no aceptar ayuda de personas desconocidas al momento de ingresar la tarjeta del Banco del Bienestar para evitar fraudes, ser estafado o demás.