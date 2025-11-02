Receta exprés: pasta cremosa con atún y solo 5 ingredientes

La pasta cremosa con atún es una receta rápida y económica ideal para comidas improvisadas en casa. (Imagen ilustrativa Infobae)

La pasta cremosa con atún es una de las soluciones más prácticas para quienes necesitan preparar una comida rápida, sabrosa y con ingredientes accesibles.

Esta receta se ha popularizado por su sencillez, su bajo costo y su capacidad para adaptarse a cualquier momento del día, ya sea como almuerzo improvisado o cena ligera.

No requiere técnicas complejas ni utensilios especiales, lo que la convierte en una opción ideal para estudiantes, familias ocupadas o personas con poca experiencia en la cocina.

El sabor suave del atún se complementa con la textura cremosa de la salsa, mientras que la pasta aporta saciedad y energía. Al utilizar ingredientes básicos que suelen estar disponibles en casa, esta receta permite resolver una comida completa sin necesidad de salir a comprar. Además, se prepara en un solo sartén, lo que facilita la limpieza y reduce el tiempo en la cocina.

El atún aporta proteínas de calidad y la pasta ofrece energía sostenida en este platillo versátil.

Para obtener el mejor resultado, se recomienda usar pasta corta como fusilli, penne o coditos, ya que retienen mejor la salsa. El atún en agua o aceite funciona bien, aunque se puede elegir según preferencia. La crema aporta suavidad, mientras que el ajo y el limón realzan el sabor sin complicar el proceso.

Ingredientes para dos porciones:

200 gramos de pasta corta

1 lata de atún (en agua o aceite)

2 cucharadas de crema (puede ser baja en grasa o vegetal)

1 diente de ajo picado

Jugo de medio limón

Opcional: sal, pimienta, perejil fresco, chile seco

Preparación paso a paso:

Cocina la pasta en agua hirviendo con sal hasta que esté al dente. Escurre y reserva. En un sartén mediano, sofríe el ajo picado con un poco de aceite durante un minuto. Agrega el atún escurrido y mezcla bien. Cocina por dos minutos. Incorpora la crema y el jugo de limón. Remueve hasta integrar todos los ingredientes. Añade la pasta cocida al sartén y mezcla hasta que esté completamente cubierta por la salsa. Ajusta sal y pimienta al gusto. Si deseas, agrega perejil picado o chile seco para dar un toque extra. Sirve caliente. Puede acompañarse con pan tostado o una ensalada fresca.

Esta receta de pasta cremosa con atún se prepara en menos de 15 minutos y no requiere técnicas complejas. Freepik

Aporta proteínas de calidad gracias al atún.

Es rica en carbohidratos complejos que brindan energía sostenida.

Se prepara en menos de 15 minutos .

No requiere horno ni batidora .

Utiliza ingredientes económicos y fáciles de conseguir .

Es versátil: puede adaptarse con vegetales, especias o diferentes tipos de pasta.

La pasta cremosa con atún es mucho más que una receta rápida: es una solución efectiva para quienes buscan practicidad sin renunciar al sabor.

Con solo cinco ingredientes básicos y un sartén, se logra un platillo completo, nutritivo y adaptable a cualquier rutina. Su versatilidad permite personalizarla según gustos o disponibilidad, convirtiéndola en una opción recurrente en cocinas caseras. Ideal para incluir en contenidos de servicio, esta receta demuestra que comer bien no tiene por qué ser complicado ni costoso.