México

Receta exprés: pasta cremosa con atún y solo 5 ingredientes

Una opción práctica para resolver comidas sin esfuerzo, rápida, sabrosa, con ingredientes comunes y lista en pocos minutos

Guardar
La pasta cremosa con atún
La pasta cremosa con atún es una receta rápida y económica ideal para comidas improvisadas en casa. (Imagen ilustrativa Infobae)

La pasta cremosa con atún es una de las soluciones más prácticas para quienes necesitan preparar una comida rápida, sabrosa y con ingredientes accesibles.

Esta receta se ha popularizado por su sencillez, su bajo costo y su capacidad para adaptarse a cualquier momento del día, ya sea como almuerzo improvisado o cena ligera.

No requiere técnicas complejas ni utensilios especiales, lo que la convierte en una opción ideal para estudiantes, familias ocupadas o personas con poca experiencia en la cocina.

El sabor suave del atún se complementa con la textura cremosa de la salsa, mientras que la pasta aporta saciedad y energía. Al utilizar ingredientes básicos que suelen estar disponibles en casa, esta receta permite resolver una comida completa sin necesidad de salir a comprar. Además, se prepara en un solo sartén, lo que facilita la limpieza y reduce el tiempo en la cocina.

El atún aporta proteínas de
El atún aporta proteínas de calidad y la pasta ofrece energía sostenida en este platillo versátil.

Para obtener el mejor resultado, se recomienda usar pasta corta como fusilli, penne o coditos, ya que retienen mejor la salsa. El atún en agua o aceite funciona bien, aunque se puede elegir según preferencia. La crema aporta suavidad, mientras que el ajo y el limón realzan el sabor sin complicar el proceso.

Ingredientes para dos porciones:

  • 200 gramos de pasta corta
  • 1 lata de atún (en agua o aceite)
  • 2 cucharadas de crema (puede ser baja en grasa o vegetal)
  • 1 diente de ajo picado
  • Jugo de medio limón
  • Opcional: sal, pimienta, perejil fresco, chile seco

Preparación paso a paso:

  1. Cocina la pasta en agua hirviendo con sal hasta que esté al dente. Escurre y reserva.
  2. En un sartén mediano, sofríe el ajo picado con un poco de aceite durante un minuto.
  3. Agrega el atún escurrido y mezcla bien. Cocina por dos minutos.
  4. Incorpora la crema y el jugo de limón. Remueve hasta integrar todos los ingredientes.
  5. Añade la pasta cocida al sartén y mezcla hasta que esté completamente cubierta por la salsa.
  6. Ajusta sal y pimienta al gusto. Si deseas, agrega perejil picado o chile seco para dar un toque extra.
  7. Sirve caliente. Puede acompañarse con pan tostado o una ensalada fresca.
Esta receta de pasta cremosa
Esta receta de pasta cremosa con atún se prepara en menos de 15 minutos y no requiere técnicas complejas. Freepik

Aporta proteínas de calidad gracias al atún.

  • Es rica en carbohidratos complejos que brindan energía sostenida.
  • Se prepara en menos de 15 minutos.
  • No requiere horno ni batidora.
  • Utiliza ingredientes económicos y fáciles de conseguir.
  • Es versátil: puede adaptarse con vegetales, especias o diferentes tipos de pasta.

La pasta cremosa con atún es mucho más que una receta rápida: es una solución efectiva para quienes buscan practicidad sin renunciar al sabor.

Con solo cinco ingredientes básicos y un sartén, se logra un platillo completo, nutritivo y adaptable a cualquier rutina. Su versatilidad permite personalizarla según gustos o disponibilidad, convirtiéndola en una opción recurrente en cocinas caseras. Ideal para incluir en contenidos de servicio, esta receta demuestra que comer bien no tiene por qué ser complicado ni costoso.

Temas Relacionados

RecetaNutriciónPasta con AtúnSaludableCocinamexico-noticias

Más Noticias

¿Qué falló? Gabinete de seguridad explica estrategias de protección en Michoacán tras el “cobarde” asesinato de Carlos Manzo

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch confirmó la presencia de fuertes grupos criminales en el estado y el intento de contener la violencia en los municipios

¿Qué falló? Gabinete de seguridad

Melate Retro resultados 1 de noviembre de 2025

La Lotería Nacional dio a conocer los números ganadores de este tradicional juego en su sorteo número 1578

Melate Retro resultados 1 de

Videos de Nodal y Ángela Aguilar en incómodos desatan rumores de tensiones en su matrimonio

Los clips fueron ampliamente difundidos en TikTok, donde surgieron opiniones encontradas sobre el comportamiento de los cantantes

Videos de Nodal y Ángela

Protegido con su correa y su cuidadora, pato negro sorprende en paseo en centro comercial de Puebla | Video

La aparición de una mascota poco habitual generó sorpresa entre los asistentes y usuarios en redes sociales

Protegido con su correa y

Embajador de EEUU en México ofrece cooperación para erradicar el crimen organizado tras ataque a Carlos Manzo

La pronunciación se da tras una reunión de emergencia del Gabinete de Seguridad con Sheinbaum en Palacio Nacional

Embajador de EEUU en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Qué falló? Gabinete de seguridad

¿Qué falló? Gabinete de seguridad explica estrategias de protección en Michoacán tras el “cobarde” asesinato de Carlos Manzo

Embajador de EEUU en México ofrece cooperación para erradicar el crimen organizado tras ataque a Carlos Manzo

“Condeno el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan”: Sheinbaum tras ataque a Carlos Manzo

Sheinbaum convoca de forma urgente al Gabinete de Seguridad tras asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Aseguran dos laboratorios clandestinos en Culiacán, uno aún estaba activo

ENTRETENIMIENTO

Videos de Nodal y Ángela

Videos de Nodal y Ángela Aguilar en incómodos desatan rumores de tensiones en su matrimonio

Esta es la millonaria cifra que pide Inés Gómez Mont por su mansión en Florida tras retención de su esposo en EEUU

Carín León se solidariza con las familias afectadas por incendio mortal en Waldo’s de su natal Sonora

Adal Ramones rompe el silencio en torno a su posible despido de La Granja VIP por errores en vivo

La Granja VIP en vivo: encuestas indican quién de los cuatro nominados sería eliminado hoy 2 de noviembre

DEPORTES

El legado de Fernando Valenzuela

El legado de Fernando Valenzuela y el homenaje de los Dodgers en el bicampeonato de la Serie Mundial

Santiago Giménez es duda con el AC Milán ante la Roma por lesión y enciende las alarmas en la Selección Mexicana

Detienen a presunto responsable de asesinato a aficionado de las Chivas

Revelan la razón por la que Mateusz Bogusz no festejó su gol ante Puebla

Nicolás Larcamón responde sobre el polémico video que se filtró: “No era un discurso público”