Receta exprés: pasta cremosa con atún y solo 5 ingredientes

La pasta cremosa con atún es una de las soluciones más prácticas para quienes necesitan preparar una comida rápida, sabrosa y con ingredientes accesibles.
Esta receta se ha popularizado por su sencillez, su bajo costo y su capacidad para adaptarse a cualquier momento del día, ya sea como almuerzo improvisado o cena ligera.
No requiere técnicas complejas ni utensilios especiales, lo que la convierte en una opción ideal para estudiantes, familias ocupadas o personas con poca experiencia en la cocina.
El sabor suave del atún se complementa con la textura cremosa de la salsa, mientras que la pasta aporta saciedad y energía. Al utilizar ingredientes básicos que suelen estar disponibles en casa, esta receta permite resolver una comida completa sin necesidad de salir a comprar. Además, se prepara en un solo sartén, lo que facilita la limpieza y reduce el tiempo en la cocina.
Para obtener el mejor resultado, se recomienda usar pasta corta como fusilli, penne o coditos, ya que retienen mejor la salsa. El atún en agua o aceite funciona bien, aunque se puede elegir según preferencia. La crema aporta suavidad, mientras que el ajo y el limón realzan el sabor sin complicar el proceso.
Ingredientes para dos porciones:
- 200 gramos de pasta corta
- 1 lata de atún (en agua o aceite)
- 2 cucharadas de crema (puede ser baja en grasa o vegetal)
- 1 diente de ajo picado
- Jugo de medio limón
- Opcional: sal, pimienta, perejil fresco, chile seco
Preparación paso a paso:
- Cocina la pasta en agua hirviendo con sal hasta que esté al dente. Escurre y reserva.
- En un sartén mediano, sofríe el ajo picado con un poco de aceite durante un minuto.
- Agrega el atún escurrido y mezcla bien. Cocina por dos minutos.
- Incorpora la crema y el jugo de limón. Remueve hasta integrar todos los ingredientes.
- Añade la pasta cocida al sartén y mezcla hasta que esté completamente cubierta por la salsa.
- Ajusta sal y pimienta al gusto. Si deseas, agrega perejil picado o chile seco para dar un toque extra.
- Sirve caliente. Puede acompañarse con pan tostado o una ensalada fresca.
Aporta proteínas de calidad gracias al atún.
- Es rica en carbohidratos complejos que brindan energía sostenida.
- Se prepara en menos de 15 minutos.
- No requiere horno ni batidora.
- Utiliza ingredientes económicos y fáciles de conseguir.
- Es versátil: puede adaptarse con vegetales, especias o diferentes tipos de pasta.
La pasta cremosa con atún es mucho más que una receta rápida: es una solución efectiva para quienes buscan practicidad sin renunciar al sabor.
Con solo cinco ingredientes básicos y un sartén, se logra un platillo completo, nutritivo y adaptable a cualquier rutina. Su versatilidad permite personalizarla según gustos o disponibilidad, convirtiéndola en una opción recurrente en cocinas caseras. Ideal para incluir en contenidos de servicio, esta receta demuestra que comer bien no tiene por qué ser complicado ni costoso.