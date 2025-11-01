Crema de calabaza: una receta casera y fácil ideal para la temporada

Una preparación sencilla que combina ingredientes frescos y especias para lograr un platillo nutritivo, ideal para compartir en familia durante los días fríos y celebraciones especiales como el Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La crema de calabaza es un platillo que brilla tanto por su sencillez como por su capacidad para reconfortar durante los días fríos.

En los últimos años, la receta se ha convertido en un clásico de la cocina de otoño que destaca por su facilidad de preparación y por el aporte de vitaminas y minerales esenciales que ofrece en cada porción.

Además, la combinación de la dulzura natural de la calabaza con el toque especiado del curry transforma un plato cotidiano en una experiencia culinaria que muchos desean repetir.

La crema de calabaza se consolida como el platillo estrella del otoño por su sencillez y valor nutricional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación de la crema requiere ingredientes básicos y un proceso accesible para cualquier persona, lo que la convierte en una opción ideal para cenas familiares o comidas rápidas durante la celebración de Día de Muertos.

Crema de calabaza: receta ideal para la temporada

Ingredientes:

600 g de calabaza

1 ajoporro grande o 2 pequeños (solo la parte blanca)

1 cebolla grande

2 papas

5 zanahorias medianas

50 ml de aceite de oliva extra virgen

Sal fina, al gusto

Sal marina, para decorar

1 litro de agua o caldo de verduras/pollo

4 g de curry en polvo (opcional)

2 g de nuez moscada en polvo (opcional)

La crema de calabaza es una opción ideal para cenas familiares y celebraciones como el Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparación:

Pelar y cortar el ajoporro (la parte blanca) y la cebolla en trozos grandes. Colocar en una cazuela grande con un par de cucharadas de aceite de oliva y sofreír a fuego lento durante unos 5 minutos, hasta que empiecen a volverse translúcidos. Mientras tanto, lavar, pelar y cortar la calabaza, las zanahorias y las papas en cubos pequeños. Añadir las papas cortadas a la cazuela, espolvorear con sal fina y sumar las zanahorias y la mayoría de la calabaza. Saltear todo junto durante 15 minutos a fuego medio, removiendo cada tanto. Incorporar el litro de agua o caldo y añadir el curry y la nuez moscada si se desea. Cocina a fuego medio-alto durante 20 minutos o hasta que todo esté tierno. Ajustar la sal, retirar del fuego y triturar la mezcla con la batidora hasta lograr una textura cremosa y uniforme.

La receta de crema de calabaza destaca por su fácil preparación y su aporte de vitaminas y minerales esenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de querer guarnición corta en daditos muy pequeños la calabaza que haya quedado y saltéalos en una sartén con un chorrito de aceite de oliva hasta que estén dorados. Posteriormente, ponles una pizca de sal.

Finalmente, sirve la crema caliente y coloca en la parte superior los dados de calabaza dorada con un toque de sal de mar.