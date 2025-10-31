México

¿Cuáles son los 3 Pueblos Mágicos más bonitos de Morelos, según la IA?

Un análisis basado en belleza natural y valor arquitectónico determina cuáles son los destinos imperdibles del estado para disfrutar

Por Joshua Espinosa

Tepoztlán lidera el ranking por su entorno natural, el Cerro del Tepozteco, su zona arqueológica y la riqueza cultural de su mercado y convento. (Secretaría de Turismo)

Ubicados en el corazón de México, los Pueblos Mágicos de Morelos destacan por su riqueza histórica, arquitectura tradicional y paisajes singulares. Aunque el estado atrae cada año a miles de visitantes por su clima cálido y su proximidad con la capital, solo tres municipios cuentan con la distinción oficial otorgada por la Secretaría de Turismo federal.

En esta ocasión, ScribNews, la inteligencia artificial de Infobae, presenta la selección de los Pueblos Mágicos más hermosos de Morelos. El listado se apoya en criterios explícitos: belleza natural, valor arquitectónico y la experiencia de viajeros conforme a rankings turísticos reconocidos.

La lista se despliega de menor a mayor atractivo, comenzando por el sitio número tres. Xochitepec se ubica en esta posición debido a su equilibrio entre tradición e infraestructura moderna. El principal encanto de este Pueblo Mágico radica en su simbólica plaza central, donde destacan la Parroquia de San Juan Evangelista .

Tlayacapan sobresale por su legado monumental, con más de veinte capillas del siglo XVI y el Ex Convento de San Juan Bautista, Patrimonio Mundial. Crédito: Wikimedia/Krzysztof165

En Xochitepec la vida cotidiana mantiene un ritmo apacible mientras los visitantes exploran los jardines y balnearios que rodean la localidad. Estos espacios proporcionan oportunidades para el descanso y el esparcimiento, fusionando disfrute arquitectónico y opciones de ocio. Si bien el entorno natural de la localidad resulta más discreto en comparación con otros destinos, su oferta de actividades y su ambiente acogedor han consolidado su posición dentro del selecto grupo de Pueblos Mágicos del estado.

Avanzando hacia el número dos, Tlayacapan sobresale por su legado monumental y el entorno que lo envuelve. De acuerdo con la IA de Infobae, la singularidad de este Pueblo Mágico está en la armonía de sus templos y paisajes.

Tlayacapan resguarda más de veinte capillas construidas en el siglo XVI, junto al Ex Convento de San Juan Bautista, catalogado por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Calles empedradas y viviendas coloniales componen el tejido urbano, invitando a recorrer cada rincón y descubrir la historia viva en cada fachada. Rodeado por cerros, el pueblo se presenta como un escenario natural privilegiado.

Xochitepec ocupa el tercer lugar por su equilibrio entre tradición, infraestructura moderna y su emblemática plaza central. Crédito: Secretaría de Turismo

El primer lugar indiscutible lo ocupa Tepoztlán, un destino emblemático tanto a nivel estatal como nacional. El criterio de ScribNews destaca a este Pueblo Mágico por su sobresaliente entorno natural y la identidad cultural preservada en su arquitectura y tradiciones.

La silueta imponente del Cerro del Tepozteco domina el horizonte, atrayendo a excursionistas que buscan ascender hasta su zona arqueológica. Este recorrido no solo ofrece una experiencia física, sino también vistas panorámicas de la Sierra de Tepoztlán y la posibilidad de conectar con la historia prehispánica de la región. En el corazón del pueblo, el Ex Convento de la Natividad y el bullicioso mercado enriquecen la visita; allí convergen aromas, sabores locales y expresiones artesanales, haciendo de Tepoztlán un microcosmos de la diversidad de Morelos.

