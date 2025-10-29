¿Cuáles son los mejores Pueblos Mágicos para pasar el Día de Muertos, según la IA?

El Día de Muertos en México destaca por su riqueza de colores, sabores y rituales que honran a los difuntos. Crédito: Cuartoscuro

Vivir el Día de Muertos en México es sumergirse en una de las celebraciones más emblemáticas del país, donde los colores, sabores y rituales se funden para honrar a quienes ya partieron.

Según un análisis realizado por ScribNews, la inteligencia artificial de Infobae, hay cinco Pueblos Mágicos que destacan por la autenticidad, creatividad y profundidad de sus tradiciones durante el Día de Muertos. La selección se basa en la riqueza de sus actividades, con base tanto en fuentes turísticas especializadas como en opiniones verificadas de visitantes.

En el quinto lugar figura Zacatlán, Puebla, cuya propuesta centra el festejo en un colorido festival que se ha consolidado gracias a la creatividad de su gente y al ambiente acogedor de su centro histórico. Las calles y museos se transforman con decoraciones alusivas, mientras los desfiles de catrinas y las exhibiciones de altares reviven las leyendas locales y la memoria colectiva. Es importante señalar que en el Pueblo Mágico se promueve la participación de todos, tanto visitantes como vecinos, en diversos talleres.

Tzintzuntzan, Michoacán, mantiene vivas las costumbres purépechas con veladoras, flores de cempasúchil y banquetes familiares en el cementerio. Crédito: Archivo Infobae.

El cuarto lugar lo ocupa Malinalco, en el Estado de México, sitio reconocido por la atmósfera mágica que imprime a la festividad. Según el análisis de ScribNews, una de sus principales características es la elaboración de tapetes de flores naturales que embellecen sus calles, complementando la instalación de ofrendas monumentales y las procesiones hacia el cementerio, que se realizan al anochecer. Este sincretismo cultural y la activa participación de la comunidad se reflejan en cada detalle, haciendo de este Pueblo Mágico una opción altamente recomendable.

En la tercera posición se encuentra Metepec, también en el Estado de México, pueblo que se distingue por el énfasis en la creatividad artística y la celebración colectiva. Durante el Día de Muertos, el Pueblo Mágico ofrece alfombras de aserrín elaboradas por artesanos locales, concursos de ofrendas públicas y una feria especial dedicada a las golosinas tradicionales. La variedad de actividades y la interacción social fortalecen la experiencia para todas las edades.

Avanzando al segundo lugar, la IA de Infobae resalta a Tzintzuntzan, Michoacán como un lugar donde la tradición se vive de forma única y ancestral. Durante la festividad, el cementerio se viste de cientos de veladoras y flores de cempasúchil, en tanto las familias instaladas junto a las tumbas organizan banquetes y mantienen costumbres purépechas que han perdurado a lo largo de generaciones. La posibilidad de observar con respeto estos rituales convierte a el Pueblo Mágico en un destino esencial para quienes buscan profundidad en los festejos.

Pátzcuaro, Michoacán, es reconocido por sus rituales purépechas, ofrendas en plazas y las emblemáticas procesiones en lancha hacia Janitzio. Foto: Cuartoscuro

Finalmente, el primer puesto se otorga a Pátzcuaro, Michoacán, valorado como el Pueblo Mágico más icónico para celebrar el Día de Muertos. Lo que diferencia a Pátzcuaro es la multiplicidad de eventos: ofrendas en casas y plazas, rituales purépechas en los cementerios y las emblemáticas procesiones en lancha hacia Janitzio, uno de los momentos más emblemáticos de la jornada.

La intensa programación cultural, el ambiente nocturno cargado de simbolismo y la fusión de tradición indígena y elementos contemporáneos hacen de Pátzcuaro un epicentro de reconocimiento nacional e internacional y el mejor Pueblo Mágico para pasar el Día de Muertos.