México

¿Cuáles son los 4 Pueblos Mágicos más bonitos de Chihuahua, según la IA?

Un análisis de inteligencia artificial revela cuáles son los destinos imperdibles en el estado, destacando su riqueza natural y arquitectura

Por Joshua Espinosa

Guachochi lidera la lista por
Guachochi lidera la lista por su acceso a la barranca de Sinforosa y sus miradores naturales. (Wikimedia Commons)

Los Pueblos Mágicos de Chihuahua han consolidado su reputación como destinos indispensables por su riqueza natural y patrimonial. Una revisión sistemática realizada por ScribNews, la IA de Infobae, integró valoraciones de viajeros, rankings turísticos, publicaciones especializadas y el potencial paisajístico de cada localidad para identificar las localidades más cautivadores de la entidad.

En la cuarta posición aparece Batopilas, un Pueblo Mágico escondido en el fondo de la impresionante Barranca de Batopilas. De acuerdo con los análisis de ScribNews, su atractivo principal reside en la particular conjunción de historia y naturaleza. Batopilas conserva una marcada herencia colonial visible en sus casas antiguas y calles empedradas, las cuales relatan el pasado minero que definió a la región.

Al recorrer los senderos de este Pueblo Mágico, se aprecian ruinas de antiguas haciendas mineras, lo que otorga a los visitantes la sensación de sumergirse en una época distinta. Además, la ubicación privilegiada junto a la barranca brinda vistas espectaculares.

Creel destaca como puerta de
Creel destaca como puerta de entrada a la Sierra Tarahumara y por su cercanía a maravillas naturales. Crédito: Wikimedia Commons

Por su parte, Casas Grandes ocupa el tercer lugar, sobresaliendo sobre todo por su valioso patrimonio arqueológico y cultural. Uno de sus mayores emblemas es el sitio arqueológico de Paquimé, reconocido a nivel internacional como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Este enclave revela el legado de las antiguas civilizaciones que habitaban la región. Además, el entorno semidesértico y el paisaje árido otorgan al Pueblo Mágico una identidad única.

En el segundo escalón del ranking se ubica Creel, punto de entrada privilegiado a la vasta Sierra Tarahumara. La inteligencia artificial remarca la cercanía del Pueblo Mágico a múltiples maravillas naturales, como el Parque Nacional Basaseachi y el Valle de los Monjes, lo que multiplica sus opciones para los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre.

El estilo arquitectónico de Creel se caracteriza por el uso de madera. Las formaciones rocosas, valles y cascadas que circundan a la localidad, junto con la hospitalidad de la comunidad, lo convierten en uno de los destinos mejor valorados por la IA.

Batopilas fascina por su herencia
Batopilas fascina por su herencia colonial, su pasado minero y su ubicación en la Barranca de Batopilas. Créditos: Secretaria de Turismo del Estado de Chihuahua.

En primer sitio de los Pueblos Mágicos de Chihuahua mejor valorados, según la evaluación de ScribNews, corresponde a Guachochi. Esta localidad se distingue principalmente por su acceso a la majestuosa barranca de Sinforosa, considerada entre las panorámicas más espectaculares del norte de México.

Enclavado en la Sierra Tarahumara, Guachochi sorprende con impresionantes miradores naturales que permiten admirar la magnitud del entorno montañoso. La arquitectura del pueblo se integra de manera casi orgánica con el paisaje, favoreciendo la experiencia de quienes buscan una conexión directa con la naturaleza. La opinión de los viajeros, recogida en medios y portales especializados, hacen que la IA considere que es el Pueblo Mágico más bonito de Chihuahua.

