Detienen a “Beto Coca” y “La Señora”, presuntos jefe de plaza y operadora financiera de La Barredora en Tabasco

Humberto “N”, apodado como “Beto Coca”, y Luisa Irasema “N”, conocida como “La Señora” y supuesta pareja sentimiento del primer sujeto, fueron detenidos en la región de Barra de San Pedro ―ubicada en el municipio de Centla, Tabasco― durante un operativo conjunto de fuerzas estatales y federales. De acuerdo con medios locales como XEVT y XEVA, se trata de la captura de un par presuntos integrantes del grupo criminal La Barredora; en específico, de un presunto líder de plaza y una operadora financiera de alto nivel

De acuerdo con la información publicada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, la detención se realizó sobre la carretera federal Villahermosa-Ciudad del Carmen en una de las zonas más vigiladas del estado.

Al mismo tiempo, participaron elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, la SSPC Tabasco y la Secretaría de Marina (Semar), como parte de una ofensiva contra delitos contra la salud y violencia regional.

El papel como narcomenudistas en Tabasco

Humberto “N” es señalado igualmente como un objetivo prioritario por su presunta responsabilidad en hechos violentos. Por su parte, Luisa Irasema “N” también figura como parte de la estructura delictiva. Ambos fueron detenidos en flagrancia y puestos a disposición de las autoridades competentes.

Durante el operativo, los agentes aseguraron pequeñas bolsas con hierba seca con características similares a la marihuana y un vehículo Volkswagen Teramont gris. La aprehensión fue resultado de semanas de trabajos de inteligencia y seguimiento. Aunque la mayoría de los reportes ubican el operativo en Centla, versiones extraoficiales también indican que la caída de ambos se pudo haber efectuado en la región Cunduacán.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la responsabilidad penal de los detenidos y su posible vínculo con otros delitos. La captura de “Beto Coca” y “La Señora” podría debilitar las operaciones de “La Barredora” en Tabasco y representa un avance en la estrategia de seguridad pública en el sureste de México.

La detención de “Beto Coca” y “La Señora” ocurre en un contexto de creciente violencia en Tabasco. Así pues, se reportó que, en los días previos al operativo, se registraron varios asesinatos y hechos delictivos en la entidad, incluyendo ejecuciones en Villa Benito Juárez, el hallazgo de un cadáver embolsado en Cunduacán y ataques armados en Villahermosa.

Estos incidentes han elevado la preocupación por la seguridad pública y han motivado una intensificación de los operativos de las fuerzas estatales y federales en la región.