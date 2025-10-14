México

Detienen a “Beto Coca” y “La Señora”, presuntos jefe de plaza y operadora financiera de La Barredora en Tabasco

Ambos también son acusados por las autoridades estatales de fomentar la venta de drogas en municipios como Centla o Cunduacán

Por Diego Mendoza López

Guardar
| Facebook / Secretaría de
| Facebook / Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco

Humberto “N”, apodado como “Beto Coca”, y Luisa Irasema “N”, conocida como “La Señora” y supuesta pareja sentimiento del primer sujeto, fueron detenidos en la región de Barra de San Pedro ―ubicada en el municipio de Centla, Tabasco― durante un operativo conjunto de fuerzas estatales y federales. De acuerdo con medios locales como XEVT y XEVA, se trata de la captura de un par presuntos integrantes del grupo criminal La Barredora; en específico, de un presunto líder de plaza y una operadora financiera de alto nivel

De acuerdo con la información publicada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, la detención se realizó sobre la carretera federal Villahermosa-Ciudad del Carmen en una de las zonas más vigiladas del estado.

Al mismo tiempo, participaron elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, la SSPC Tabasco y la Secretaría de Marina (Semar), como parte de una ofensiva contra delitos contra la salud y violencia regional.

Los dos presuntos miembros de
Los dos presuntos miembros de La Barredora en Tabasco también son acusados de presunto narcomenudeo en puntos como Cunduacán y Centla | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco

El papel como narcomenudistas en Tabasco

Humberto “N” es señalado igualmente como un objetivo prioritario por su presunta responsabilidad en hechos violentos. Por su parte, Luisa Irasema “N” también figura como parte de la estructura delictiva. Ambos fueron detenidos en flagrancia y puestos a disposición de las autoridades competentes.

Durante el operativo, los agentes aseguraron pequeñas bolsas con hierba seca con características similares a la marihuana y un vehículo Volkswagen Teramont gris. La aprehensión fue resultado de semanas de trabajos de inteligencia y seguimiento. Aunque la mayoría de los reportes ubican el operativo en Centla, versiones extraoficiales también indican que la caída de ambos se pudo haber efectuado en la región Cunduacán.

| Secretaría de Seguridad y
| Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la responsabilidad penal de los detenidos y su posible vínculo con otros delitos. La captura de “Beto Coca” y “La Señora” podría debilitar las operaciones de “La Barredora” en Tabasco y representa un avance en la estrategia de seguridad pública en el sureste de México.

La detención de “Beto Coca” y “La Señora” ocurre en un contexto de creciente violencia en Tabasco. Así pues, se reportó que, en los días previos al operativo, se registraron varios asesinatos y hechos delictivos en la entidad, incluyendo ejecuciones en Villa Benito Juárez, el hallazgo de un cadáver embolsado en Cunduacán y ataques armados en Villahermosa.

Estos incidentes han elevado la preocupación por la seguridad pública y han motivado una intensificación de los operativos de las fuerzas estatales y federales en la región.

Temas Relacionados

Humberto "N"Beto CocaLuisa Irasema "N"La SeñoraLa BarredoraNarcomenudeoCentlaCuduacánTabascoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Patricia Mercado adelanta apoyo de MC a iniciativa de Sheinbaum para jornada laboral de 40 horas: “Nos toca plasmar ese anhelo”

La diputada celebró que la presidenta prevé enviar la reforma al Congreso en noviembre de este año

Patricia Mercado adelanta apoyo de

Golpe millonario al narco en México: autoridades aseguran dinero en efectivo, drogas y armas con valor de más de 30 mdp

Los operativos coordinados se dieron en seis estados de la República Mexicana

Golpe millonario al narco en

Lanzan lista de mascotas halladas en Poza Rica tras inundaciones: así puedes buscar al tuyo

Varias familias se encuentran separadas como consecuencia de las inundaciones, incluyendo a perros y gatos que quedaron a la deriva

Lanzan lista de mascotas halladas

Empleo en CDMX: la Secretaría de Movilidad busca operadores de Trolebús, conoce los requisitos

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo ofrece alternativas laborales a través de la Agencia de Empleo ‘Tecpantli Icpac’

Empleo en CDMX: la Secretaría

Familias mexicanas demandan a Philips por muertes causadas por ventiladores defectuosos

Los dispositivos presentaron fallas graves como liberación de partículas tóxicas y apagados inesperados; en México continúan en uso, pese a haber sido retirados en otros países

Familias mexicanas demandan a Philips
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe millonario al narco en

Golpe millonario al narco en México: autoridades aseguran dinero en efectivo, drogas y armas con valor de más de 30 mdp

Aseguran teléfonos, municiones y un arma en revisión interinstitucional en Centro Penitenciario de Culiacán

EEUU revoca visas a más de 50 políticos mexicanos en “ofensiva” contra el narco, Sheinbaum aseguró desconocer del tema

Tras narcobloqueos y quema de vehículos en Chiapas, caen tres presuntos miembros del Cártel de Chiapas

Revelan que crimen organizado extorsiona y obliga a vender producto robado en Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

A lo Zabaleta: A sus

A lo Zabaleta: A sus 65 años, Felicia Mercado es vinculada sentimentalmente con un artista 44 años menor

Quién es el esposo de Manola Diez, la participante más polémica de La Granja VIP

¿Fabiola Campomanes? Sergio Mayer Mori revela que tuvo un romance con una amiga de su mamá Bárbara Mori

Así se enteró Sergio Mayer que su hijo se quitó toda la ropa en La Granja VIP en el 24/7: esto contestó El Tata

‘La Oficina’: la versión mexicana de ‘The Office’ libera su primer adelanto y divide opiniones en redes

DEPORTES

Hijo de Dr. Wagner Jr.

Hijo de Dr. Wagner Jr. debuta en WWE NXT: a qué hora y dónde ver en vivo desde México

Alberto El Patrón revela negociaciones con WWE y su deseo de volver para cerrar su carrera

David Faitelson revela cuándo se presentará la nueva playera de México para el Mundial 2026

Chicote Calderón confirma que regreso con su exesposa tras más de un año separados: usuarios lo tachan de ‘migajero’

Allan Saint-Maximin explicó por qué aceptó llegar al América pese a las advertencias sobre inseguridad en México