“Puede callar ahora, pero debe responder a la FGR”: Harfuch sobre el caso Hernán Bermúdez Requena y La Barredora

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal explicó que las negativas de "El Abuelo" no serán efectivas al momento que tenga que enfrentar a la FGR | Jovani Pérez / Infobae México

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que Hernán Bermúdez Requena enfrenta una investigación formal, pese a que se niega a declarar desde haber logrado su proceso de extradición desde Paraguay. Desde entonces, el exjefe de la policía tabasqueña y presunto líder de La Barredora permanece bajo custodia por su presunta relación con este grupo criminal bajo el apodo de “El Abuelo” o el “Comandante H”.

Durante una entrevista con los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, Harfuch explicó que la negativa de Bermúdez no impide el avance del proceso judicial:

“Si se reserva la declaración o no, sinceramente él tiene una orden de aprehensión muy específica que tendrá que responder. No a la Secretaría (de Seguridad y Protección Ciudadana), sino con la fiscalía general del estado (de Tabasco)”, señaló.

Omar García Harfuch también subrayó que la supuesta infiltración del grupo criminal La Barredora no "mancha" a todos los cuerpos de seguridad en Tabasco | X / @senad_paraguay

Sobre esa misma línea, el funcionario federal detalló que La Barredora no representa una organización de gran escala, aunque sí generó una ola de violencia en Tabasco durante los primeros meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: “Este grupo delincuencial que se incrustó en la policía de Tabasco no es ni tan grande, ni tan importante”, afirmó.

Harfuch indicó que en febrero se reforzó la seguridad en Tabasco y se inició una estrategia de inteligencia que permitió capturar a varios integrantes del grupo. Entre ellos destaca Ulises Pinto Madera, identificado como “El Pinto” o “El Mamado” y considerado como el segundo al mando de Bermúdez Requena. Con esta detención, las autoridades confirmaron que La Barredora no tenía presencia fuera del estado.

“No era ni siquiera una organización interestatal. No era una organización que estuviera operando en Tabasco y en otro estado. Era una organización que estaba operando ahí”, explicó Harfuch.

Ulises Pinto Madera es señalado como uno de los jefes de operaciones más importantes de La Barredora y cercano al exsecretario Hernán Bermúdez Requena | X / @OHarfuch

Fiscalía General de la República mantiene proceso federal contra “El Abuelo”

En tanto, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que Bermúdez Requena se negó a declarar ante las autoridades locales. La FGR obtuvo una orden de aprehensión federal que sigue pendiente de ejecución. “Estamos esperando las diligencias locales para proceder a darle mayor fortaleza al asunto federal”, indicó.

Gertz agregó que la audiencia intermedia será clave para definir el curso del proceso. “Si él no habla, su propia defensa va a establecer todas las respuestas a todas las imputaciones que se hicieron; y eso nos va a permitir en materia federal fortalecer nuestro proyecto de carácter federal”.

Ahora bien, recientemente, el titular de la FGR también señaló que, a pesar de que el exsecretario de seguridad de Tabasco ya pudo promover un amparo contra delitos federales, eso “no le servirá de nada” por, supuestamente, la magnitud del caso.

El fiscal Gertz Manero puntualizó frente a la presidenta Claudia Sheinbaum que el amparo promovido por Hernán Bermúdez Requnea "no le servirá de nada" actualmente | Quetzalli Nicte-Ha / Reuters

Sin pruebas contra Adán Augusto López: “SSPC no puede ignorar, pero tampoco inventar delitos”, según Harfuch

Ante los señalamientos sobre una posible relación entre La Barredora y el senador Adán Augusto López Hernández, Harfuch descartó cualquier vínculo:

“No es de proteger al Senador Adán Augusto, es que no hay nada en contra de él. Nadie ha declarado o ha dicho absolutamente nada porque él no tenía una injerencia. No tenía contacto con ‘El Pinto’ o con estos delincuentes que eran los que estaban operando”, señaló.