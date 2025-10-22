México

Harfuch confirma recaptura del “Chango”, “El Mono Canelo” y cuatro cómplices ligados a Los Chapitos en Sinaloa

Además, el titular de la SSPC federal precisó que Luis Ezequiel Rubio Rodríguez, “El Morral”, sí perdió la vida en este operativo de seguridad de alto nivel en Culiacán

Por Diego Mendoza López

La detención de "El Chango",
La detención de "El Chango", "El Mono Canelo" y cuatro sicarios más ligados a una célula afín a Los Chapitos se dio después de una operación estratégica de fuerzas federales en Culiacán, Sinaloa | Facebook / Omar García Harfuch

Esta mañana, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que José Manuel Álvarez García, “El Mono Canelo”, y Juan Carlos, “El Chango”, fueron detenidos junto con cuatro cómplices más después de llevar a cabo un operativo estratégico en Sinaloa, y bajo la coordinación del Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPE).

Aunado a ello, García Harfuch precisó que el presunto líder de esta célula conocido como Luis Ezequiel Rubio Rodríguez, “El Morral”, perdió la vida en estas tareas de seguridad efectuadas el pasado 20 de octubre en la región:

“En Culiacán, #Sinaloa, en una operación estratégica de @sspsinaloa1 y @Defensamx, fueron detenidos 6 integrantes de una célula criminal vinculada con homicidios, narcotráfico, privación ilegal de la libertad y agresiones armadas. Se aseguraron 8 armas de fuego. Entre los detenidos están José Manuel “N” (“Mono Canelo”) y Juan Carlos “N” (“Chango”) (...). El líder de la célula Luis Ezequiel N ( El Morral) perdió la vida al atacar a la autoridad! (sic), señala en su publicación a través de X.

Estas nuevas recapturas, según el funcionario federal, se dieron después de que se les haya liberado cuando fueron aprehendidos en diciembre de 2024.

Uno de los abatidos de
Uno de los abatidos de está célula criminal era el líder apodado como "El Morral" | SSP Sinaloa

El primer golpe: la caída de “El Mono Canelo” y “El Chango” en Culiacán

La acción se desarrolló la noche del lunes 20 de octubre en el sector Tres Ríos tras una denuncia anónima sobre la presencia de hombres armados en un complejo habitacional.

Al llegar al lugar, elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), Guardia Nacional (GN) y Ejército Mexicano fueron recibidos con disparos. En el enfrentamiento, “El Morral” fue abatido y seis sujetos fueron detenidos; Entre ellos también figura Javier “G”, con quien “El Mono Canelo” compartió su primera detención, además de Juan Carlos “N”, Lino Aarón “N” y Jesús Iván “N”.

José Manuel Álvarez, considerado uno de los principales generadores de violencia en Culiacán, tenía como funciones la coordinación de homicidios, reclutamiento de sicarios y ataques contra grupos rivales. Su célula operaba bajo las órdenes de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de Los Chapitos.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron un arsenal compuesto por:

  • Dos fusiles calibre 7.62x51 mm
  • Dos carabinas M4 calibre 5.56x45 mm
  • Una carabina M4 calibre .223
  • Una subametralladora calibre 9 mm
  • Un fusil AK-47
  • Dos pistolas calibre 9 mm
  • 12 cargadores abastecidos
  • Tres vehículos
Infobae México consultó el Registro
Infobae México consultó el Registro Nacional de Detenciones y confirmó que policías estatales lograron capturar al "Mono Canelo" cerca de las 21:30 horas del martes de 20 de octubre | Captura de Pantalla / RND

El Knockout criminal: “El Morral” pierde la vida en enfrentamiento con fuerzas federales

Luis Ezequiel Rubio Rodríguez era señalado como operador táctico de Los Chapitos y responsable de múltiples hechos violentos en Culiacán. Su nombre apareció en una narcomanta en abril de 2025, donde se le acusó de coordinar la masacre en el centro de rehabilitación Shaddai A.C., que dejó nueve muertos.

Además, se le señalaba en el homicidio de la menor Danna Sofía, de 12 años, quien falleció tras quedar atrapada en un fuego cruzado entre Los Chapitos y "La Mayiza".

“El Morral” había sido detenido el 25 de diciembre de 2024 junto a otros tres sujetos; todos ellos, integrantes del grupo armado dirigido por Jorge Humberto Figueroa Benítez, conocido como “El 27” o “El Perris” y señalado como jefe de seguridad de Los Chapitos y líder de “Los Ninis".

Linet Puente llama 'Pick me

La ecuación de Dirac: significado

¡Apio Quijano se casa! El

Tras enfrentamientos en Culiacán, Sinaloa,

"El Cuini" del CJNG ya
Tras enfrentamientos en Culiacán, Sinaloa,

'La Granja VIP' minuto a

Hernán Cristante, provoca al público

