Así es la lujosa mansión donde detuvieron a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora | Video

Bermúdez Requena fue detenido mediante un operativo especial de la SSPC y autoridades paraguayas la tarde del 12 de septiembre de 2025 | X / @OHarfuch

Tras nueve meses prófugo de la justicia, Hernán Bermúdez Requena, apodado como “El Abuelo” o el “Comandante H” y señalado como presunto líder de la organización criminal La Barredora, fue detenido este 12 de septiembre en Paraguay tras un operativo de alto nivel coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México.

De acuerdo con información del secretario Omar García Harfuch en redes sociales, la captura se concretó mediante un operativo coordinado entre autoridades mexicanas y paraguayas. Esto último igualmente con base en una ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitida en julio pasado.

Aunado a ello, Bermúdez Requena contaba con una orden de aprehensión ante la justicia del estado de Tabasco por los delitos de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión.

"El Abuelo" o "Comandante H" contaba con una ficha roja de Interpol y otra orden de aprehensión por autoridades de justicia de Tabasco | SSPC Tabasco

Operativo y hallazgos en la residencia: desde un jacuzzi, joyas y billetes guaraníes

De acuerdo con reportes oficiales, la detención se llevó a cabo en una residencia ubicada en una zona boscosa de Paraguay. Elementos policiales aseguraron el inmueble antes de ingresar y notificaron al detenido sobre la orden internacional de captura.

En la cochera de la vivienda fue localizada una camioneta blanca de lujo, mientras que en el interior se aseguraron tres fajos de billetes guaraníes y dólares en denominaciones de “100″ y “20″ unidades. También se hallaron joyas, identificaciones, así como una pequeña barra con vasos, una botella de vino y equipo de sonido.

Las imágenes muestran bienes, joyas y dinero que Bermúdez Requena tenía en su lujosa mansión de Paraguay | X / @CarlosLoret

En la parte posterior del inmueble se encontraba un jardín amplio que da hacia la salida de la vivienda donde se encontraba resguardado “El Abuelo”. Al tiempo, se observa en la grabación una piscina amplia que, según se ha señalado, cuenta con un jacuzzi al interior.

El detenido fue trasladado a la agencia ministerial de la República Paraguaya para iniciar el procedimiento de extradición a México, cuyo avance dependerá de la decisión y los trámites diplomáticos entre ambas naciones.

La lujosa mansión de "El Abuelo" o el "Comandante H" también cuenta con un amplio jardín | X / @CarlosLoret

El historial de “El Abuelo”: el forjador de una red de huachicol y otro cártel en Tabasco

Información e investigaciones de las fuerzas armadas en México detallan que Hernán Bermúdez Requena es identificado como presunto fundador del cártel de La Barredora , grupo delictivo surgido tras la ruptura interna de La Hermandad o Cártel Policiaco, organización que había operado en Tabasco bajo su mando y el de otro personaje clave que ya fue detenido en Jalisco: Ulises Pinto Madera, “El Pinto” o “El Mamado”.

Según las autoridades, la facción estuvo vinculada a tráfico de migrantes, distribución de drogas, trata de personas y control de bares y centros nocturnos en Tabasco.

De igual forma, investigaciones de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentaron desde 2020 que el grupo mantenía actividades de robo de combustible y una refinería clandestina en Tabasco y Veracruz.

Ulises Pinto Madera es señalado como uno de los jefes de operaciones más importantes de La Barredora y cercano al exsecretario Hernán Bermúdez Requena | X / @OHarfuch

Cooperación internacional: Sheinbaum agradece apoyo del presidente Santiago Peña Palacios

El operativo en Paraguay se llevó a cabo con información generada a través de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, vigente en México desde este año, que permitió coordinar el intercambio de datos con autoridades extranjeras. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) participaron en el rastreo de los movimientos de Bermúdez Requena fuera del país.

Hace unos momentos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su agradecimiento a su homólogo de Paraguay, Santiago Peña Palacios, por el apoyo brindado en la captura de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y señalado en el entremado criminal más actual en Tabasco.

La presidenta Claudia Sheinbaum se ha pronunciado sobre la detención de Hernán Bermúdez en Paraguay hace unos momentos | Anayeli Tapia / Infobae México, Presidencia de la República

“Agradezco al presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, su colaboración en la detención de Hernán ‘N’, vinculado por delincuencia organizada. Nuestra estrategia de atención a las causas y cero impunidad disminuye la violencia en nuestro país”, escribió Sheinbaum a través de su cuenta oficial de X.