Aseguran vehículo abandonado con marihuana y armas largas en Guerrero

Elementos de seguridad que realizaban recorridos nocturnos ubicaron la unidad

Por Luis Contreras

El vehículo cuenta con reporte
El vehículo cuenta con reporte de robo (SSP Guerrero)

Al interior de un vehículo fueron localizadas armas de fuego, así como hierba seca con las características de la marihuana en Guerrero, los indicios fueron asegurados y las autoridades identificaron que la unidad cuenta con reporte de robo.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado detalló que efectivos de la institución realizaban recorridos nocturnos de vigilancia en diferentes puntos de Iguala.

Fue durante dichas actividades que los uniformados, junto con elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), ubicaron un vehículo, al parecer, en estado de abandono.

Las armas halladas (SSP Guerrero)
Las armas halladas (SSP Guerrero)

Al interior del vehículo fueron halladas un par de armas largas, un par de cargadores, así como 28 cartuchos útiles y 5.7 kilogramos de posible marihuana.

“Descendieron de las unidades para verificar el número de serie en el Registro Público Vehicular, confirmando que la unidad contaba con reporte de robo“, es parte de lo infirmado por la institución de seguridad estatal.

Tanto la unidad vehicular, la droga y el armamento fueron puestos a disposición de las autoridades para que sean iniciadas las averiguaciones respectivas.

Más marihuana asegurada en Guerrero

Por su parte, el conductor de un vehículo fue detenido por elementos de la Guardia Nacional en el entronque de la carretera El Ramal-Polutla, en las inmediaciones del municipio de Copalillo.

El hombre capturado (Guardia Nacional)
El hombre capturado (Guardia Nacional)

El arresto del hombre fue derivado de que los guardias nacionales le hallaron 87 paquetes con marihuana luego de que los uniformados realizaron una inspección en la unidad. En un primer momento, el ahora detenido trató de escapar, sin embargo, fue finalmente interceptado por los agentes.

Una imagen compartida por las autoridades permite ver al sujeto detenido afuera del vehículo y los diversos paquetes con el psicotrópico.

“La persona junto con el automotor y la droga fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, para continuar con las investigaciones correspondientes”.

Los grupos criminales que operan en Guerrero

En la entidad gobernada por Evelyn Salgado Pineda ha sido detectada la presencia de los grupos criminales Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otro denominado Los Rusos. Lo anterior según se puede ver en un mapa incluido en el documento Estrategia de Seguridad de los Primeros 100 Días, el cual recoge la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum durante los primeros días de su mandato.

Se trata de un documento que identifica al menos 10 grupos delictivos regionales.

