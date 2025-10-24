Procesan a sargento señalado por el asesinato de la soldado Stephany Carmona: cargos no serían por homicidio

Familiares y amigos de la soldado Stephany Rojas dijeron que ella había denunciado presunto hostigamiento y acoso sexual dentro del 51° Batallón de la Guardia Nacional en Acapulco, Guerrero | Redes Sociales

El sargento segundo, Yair Manuel “N”, fue vinculado a proceso luego de ser detenido el sábado 18 de octubre por su presunta responsabilidad en el asesinato de la soldado Stephany Carmona Rojas dentro de las instalaciones de la Guardia Nacional (GN) en Acapulco, Guerrero.

Sin embargo, fuentes cercanas al caso detallaron a Infobae México que su vinculación a proceso no está relacionada con el homicidio de la soldado, sino que se enfoca en otros delitos militares.

De acuerdo con la información proporcionada, Yair Manuel “N” fue procesado por desobediencia por servicios con armas y desobediencia en actos de servicio. Además, se detalló que el delito de homicidio estaría en el fuero civil, por lo que aún no ha continuado dicho proceso en su contra.

Familiares de la joven y su abogado aseguraron que la orden de aprehensión en contra del soldado por el asesinato de Stephany Carmona aún no ha sido liberada, pero afirmaron que su vinculación a proceso y la imposición de prisión preventiva justificada evitarán una segunda fuga.

“Práctica de tiro” termina en asesinato

Esto sucede luego de que el presunto agresor fue capturado alrededor de las 10:00 horas en la región de Llano Largo del puerto de Acapulco tras permanecer como prófugo desde el asesinado de Stephany Carmona, ocurrido el 15 de octubre al interior del 51° Batallón de la Guardia Nacional.

De acuerdo con reportes, la soldado de la Guardia Nacional murió luego de recibir dos impactos de bala en el cráneo cuando se encontraba al interior del cuartel durante una práctica de tiro.

La madre de la joven de 19 años, María Fernanda Carmona, detalló que viajó desde Puebla hasta el puerto de Acapulco luego de recibir una llamada del Hospital Naval Militar en el que le informaron que su hija había ingresado herida, sin embargo, al arribar le notificaron su muerte.

Ante el hecho, la madre rechazó la versión de las autoridades militares respecto a que su hija se encontraba en una práctica de tiro y aseguró que se trató de un asesinato, por lo que exigió justicia.

El Gobierno Municipal de Ajalpan, Puebla, se pronunció sobre la muerte de la soldado, originaria de ese estado, para exigir justicia y llevar a cabo una investigación exhaustiva transparente y con apego a la ley para evitar impunidad.

Compañeras de la joven afirmaron que en el cuartel existían antecedentes de acoso laboral y sexual hacia mujeres, lo cual fue compartido en mensajes a través de redes sociales donde Stephany Carmona habría denunciado hostigamiento previo y advirtió que la amenazaron con arresto si formalizaba su queja.