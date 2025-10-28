México

¿Qué tan saludable es comer plátano en ayunas? 

Aunque aporta energía y potasio, ingerirlo solo al despertar puede provocar desequilibrios, acidez o fatiga

Por Gerardo Lezama

Guardar
El plátano es una de
El plátano es una de las frutas más consumidas en México y el mundo, pero su ingesta en ayunas puede tener efectos adversos. (Univisión)

El plátano es una de las frutas más consumidas en México y en el mundo. Su sabor dulce, textura suave y facilidad para integrarse en desayunos lo convierten en una opción popular al comenzar el día.

Sin embargo, diversos especialistas en nutrición han advertido que comerlo en ayunas podría no ser tan beneficioso como se piensa, especialmente si se consume solo y sin acompañamiento.

Esta fruta aporta potasio, magnesio, fibra y azúcares naturales, lo que la convierte en una fuente rápida de energía. Pero precisamente por su alto contenido de azúcares simples, puede provocar un aumento abrupto en los niveles de glucosa en sangre si se ingiere sin otros alimentos que modulen su impacto.

Este pico de energía suele ir seguido de una caída rápida, lo que puede generar sensación de fatiga, hambre prematura o incluso irritabilidad.

Nutricionistas advierten que comer plátano
Nutricionistas advierten que comer plátano solo al despertar puede provocar picos de glucosa y molestias digestivas. (Pixabay)

Además, algunos expertos señalan que el plátano tiene un perfil ácido que, en personas con estómago sensible, podría causar molestias digestivas como acidez o inflamación si se consume al despertar, cuando el sistema digestivo aún no ha recibido otros alimentos que amortigüen su efecto.

Aunque no se trata de un alimento dañino, su consumo aislado en ese momento del día puede generar desequilibrios que afectan el bienestar general.

La recomendación más extendida entre nutriólogos es integrarlo dentro de un desayuno completo, acompañado de proteínas o grasas saludables.

Por ejemplo, combinarlo con yogur natural, avena, nueces o pan integral permite que el cuerpo absorba sus nutrientes de forma más equilibrada, evitando los efectos adversos del azúcar y favoreciendo una digestión más estable.

Esta estrategia también ayuda a prolongar la sensación de saciedad y a mantener niveles de energía constantes durante la mañana.

El impacto del plátano en
El impacto del plátano en ayunas varía según el metabolismo, la salud y los hábitos alimenticios de cada persona. (Pexels)

Cabe destacar que los efectos del plátano en ayunas pueden variar según el metabolismo, el estado de salud y los hábitos alimenticios de cada persona.

En individuos con actividad física intensa o requerimientos energéticos elevados, su consumo puede ser útil si se acompaña adecuadamente.

En cambio, quienes buscan controlar el peso, reducir la inflamación o mejorar la digestión podrían beneficiarse más al consumirlo como parte de una comida balanceada.

En resumen, el plátano es una fruta nutritiva y versátil, pero su ingesta en ayunas debe evaluarse con criterio. No se trata de eliminarlo de la dieta, sino de entender cómo y cuándo consumirlo para aprovechar sus beneficios sin comprometer el equilibrio metabólico.

Consultar con profesionales de la salud y observar las reacciones del cuerpo son claves para tomar decisiones informadas sobre su inclusión en la rutina diaria.

Temas Relacionados

SaludBienestarPlátanoPotasioDesayunomexico-noticias

Más Noticias

CURP Biométrica: ¿Habrá multa por no tramitar este documento oficial?

A partir de octubre este documento ya comezó a ser solicitado para algunos trámites

CURP Biométrica: ¿Habrá multa por

Metro CDMX y Metrobús hoy 27 de octubre: reportan servicio lento en la Línea 3

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Julio Berdegué anuncia incremento en el costo del maíz blanco tras protestas de agricultores

El secretario no logró una negociación con los agricultores, lo que ocasionó ataques en las instalaciones de la Segob

Julio Berdegué anuncia incremento en

Estas estaciones del Metrobús CDMX cerrarán este 28 de octubre por peregrinaciones

El gobierno de la CDMX implementará un operativo para resguardar a los creyentes de San Judas Tadeo

Estas estaciones del Metrobús CDMX

Por qué el Zócalo Ciudadano se realizará este martes 27 de octubre en el Monumento a la Revolución

La finalidad de estas reuniones con autoridades de la Ciudad de México y la población es atender y resolver sus demandas

Por qué el Zócalo Ciudadano
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vale 460 millones de pesos

Vale 460 millones de pesos la metanfetamina hallada en laboratorio clandestino en sierra de Zacatecas

Ataque contra militares en Lagos de Moreno, Jalisco, deja un detenido, armas y vehículos asegurados

Procesan a líder sindical de Jalisco ligado a operaciones del CJNG en dos estados

Nuevo aseguramiento en el penal de Aguaruto en menos de una semana: encuentran 5 armas cortas y una subametralladora

Detienen a 5 presuntos sicarios del Cártel de Sinaloa en Chiapas tras enfrentamiento armado

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Filio anunció siguientes conciertos

Alejandro Filio anunció siguientes conciertos en todo el país: estas son las fechas

Enrique Guzmán revela que habla con Silvia Pinal cada noche desde que la estrella murió

Dulce María anuncia que está esperando a su segundo bebé

La Granja VIP EN VIVO hoy 27 de octubre: La Bea manda romántico mensaje a su novio

La Granja VIP: La Bea aclara si está embarazada de su novio, Isra Punk

DEPORTES

Filtran tercer jersey de la

Filtran tercer jersey de la selección mexicana para el Mundial 2026: así luce el uniforme

Fiscalía CDMX investiga la muerte de un aficionado de Cruz Azul al exterior del Estadio Olímpico en CU

Cruz Azul se deslinda de la seguridad al exterior del Estadio Olímpico Universitario tras la muerte de un aficionado

¿Se perderá Alexis Vega la Liguilla? Mohamed revela la gravedad de su lesión

Pumas, al límite: lo que necesitan para jugar el Play In