México

Alejandro Filio anunció siguientes conciertos en todo el país: estas son las fechas

Los evento musicales del cantante de trova están programados para lo que resta de este 2025

Por Omar Martínez

En total se realizarán cinco
En total se realizarán cinco conciertos para lo que resta del 2025. Foto: Instagram/alejandrofiliomusic.

Alejandro Filio, cantante mexicano de trova, anunció sus siguientes conciertos para las próximas semanas en toda la República Mexicana.

Fue a través de sus redes sociales oficiales que el cantante indicó las próximas fechas de sus conciertos. Puntualizó que los eventos musicales serán antes de que finalice este 2025.

Por lo tanto, el intérprete de Despierta ya tiene agenda ocupada y eventos musicales programados para lo que resta del año.

En total se tiene programados cinco conciertos, ya que uno de ellos se llevó a cabo durante el fin de semana pasado.

Durante el concierto, ambos trovadores platicaban con los fanáticos que los acompañaban. Crédito: Omar Martínez/Infobae México.

El pasado domingo 26 de octubre, Alejandro Filio llevó a cabo un concierto en el Estado de México, en el Festival Molinillo y el Maíz.

En tanto, los siguientes cinco conciertos del artista serán:

31 de octubre - Milpa Alta, Ciudad de México.

2 de noviembre - Cadereyta, Querétaro.

13 de noviembre - 500 noches, Aguascalientes.

21 de noviembre - Teatro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Toluca.

6 de diciembre - Foro Red Acces, Ciudad de México.

Estas son las siguientes seis
Estas son las siguientes seis fechas de conciertos de Alejandro Filio. Foto: Instagram/@alejandrofiliomusic.

Para mayor información de cada evento, es necesario visitar las redes sociales oficiales de Alejandro Filio, así como su sitio de internet oficial, donde se dan más detalles de los conciertos, horarios, así como compra de boletos.

Breve historia de Alejandro Filio

Alejandro Filio, nacido en la Ciudad de México en 1960, es uno de los principales representantes de la canción de autor en México.

Desde temprana edad se interesó por la música y la poesía, influencias que marcaron su estilo. Filio inició su trayectoria en la década de 1980, vinculado al movimiento de la Nueva Trova, aportando una voz personal y letras profundas a la escena musical mexicana.

A lo largo de su carrera, Filio ha grabado más de quince discos, entre los que destacan álbumes como Un secreto a voces, Para alguien más y ¿De dónde vienes, amor?.

Alejandro Filio, nacido en la
Alejandro Filio, nacido en la Ciudad de México en 1960, es uno de los principales representantes de la canción de autor en México. Foto: FRANCISCO GUASCO/CUARTOSCURO.

Su repertorio abarca temas sociales, reflexiones sobre la vida y el amor, y una apuesta constante por la palabra y el mensaje. Entre sus canciones más reconocidas figuran Brazos de sol y Aunque no esté contigo, que lo han acercado tanto al público mexicano como al internacional.

Ha compartido escenario con figuras como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Fernando Delgadillo, fortaleciendo la corriente de trova contemporánea.

Filio combina presentaciones en vivo, participaciones en festivales y la composición de obras que exploran emociones e inquietudes humanas. Su obra continúa influyendo en nuevas generaciones de músicos y oyentes.

