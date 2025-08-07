México

Alejandro Filio anuncia concierto tras recuperarse de accidente: dónde y cuándo será el evento musical del trovador

El cantante informó en julio pasado que se suspendería su presentación en la Feria de Atlixco 2025 debido a una lesión en el brazo

Por Omar Martínez

Alejandro Filio anunció un concierto,
Alejandro Filio anunció un concierto, luego de recuperarse de su accidente que le impidió tocar la guitarra. Crédito: Cuartoscuro.

Alejandro Filo anunció su próximo concierto, luego de haber sufrido un accidente, el cual le impidió tocar la guitarra y, por lo tanto, dar su presentación.

El cantante se presentaría en la Feria de Atlixco, Puebla, en su edición de este 2025, pero decidió no ofrecer el concierto programado debido a que un día antes había sufrido el leve accidente en un brazo.

Por lo tanto, el concierto programado el domingo 20 de julio en este evento donde se presentaría Alejandro Filio no fue cancelado, ya que en su lugar se presentó Raúl Ornelas.

Ante esto, el intérprete de ‘Despierta’ pidió una disculpa para los espectadores y sus fans y expresó las razones por las que no se presentaría en la Feria de Atlixco 2025.

El cantante de trova anunció la cancelación de su próximo concierto en la Feria de Atlixco, debido a que debido a un accidente terminó con la mano lastimada. Crédito: Facebook/Alejandro Filio.

Ante esto, en sus redes sociales oficiales, Filio publicó una imagen donde se revela la fecha y lugar de su próximo concierto; esto tras varios días de que no publicó nada en sus redes sociales oficiales.

Fecha y sede del concierto de Alejandro Filio

El próximo concierto de Alejandro Filio tiene programado que se lleve a cabo el viernes 26 de septiembre de este 2025.

De acuerdo con lo informado en las redes sociales oficiales del trovador, el mexicano dará su próximo concierto en esta fecha en el estado de Puebla.

El Teatro Gabriel Pastor será testigo de la música de Alejandro Filio, donde tocará varios temas que han marcado su trayectoria musical.

El cantante se presentará en
El cantante se presentará en el mes de septiembre en el estado de Puebla. Foto: Facebook/Alejandro Filio.

Como se mencionó anteriormente, la última presentación en que estaría Alejandro sería en la Feria de Atlixco en Puebla, pero por el accidente que sufrió fue imposible su presentación en el evento, el cual reúne a varios artistas.

Por lo tanto, ahora volverá con sus seguidores de Puebla en este concierto programado para el viernes 26 de septiembre en el Teatro Gabriel Pastor.

Los boletos ya se encuentran a la venta en las taquillas y sitio web oficial de este recinto poblano.

Breve historia de Alejandro Filio

Alejandro Filio es un reconocido cantautor mexicano nacido el 13 de marzo de 1960 en Guadalajara, Jalisco. Es una figura destacada de la trova y la música de autor en español, cuyas composiciones se caracterizan por su profundidad lírica y melodías acústicas.

Sus canciones abordan temas como el amor, la justicia social y la introspección. Ha desarrollado una amplia carrera musical con discos como “Un secreto a voces” y “Si volviera a nacer”, consolidándose como una voz relevante en la música latinoamericana.

Alejandro Filio es un reconocido cantautor
Alejandro Filio es un reconocido cantautor mexicano del género musical de la trova. Foto: Facebook/Alejandro Filio.

