Alejandro Filio denuncia cuenta falsa de Facebook con su nombre y fotografía

El cantante expresó que hay una cuenta falsa en redes sociales que está utilizando sus fotos y nombre. Foto: Instagram/alejandrofiliomusic.

Por medio de sus redes sociales oficiales, el cantante de trova Alejandro Filio denunció sobre un perfil falso en Facebook, el cual tiene su nombre y fotos.

El intérprete de ‘Despierta’ anunció este hecho en sus redes sociales oficiales, donde expresó sobre la existencia de este perfil falso.

A todos sus seguidores y fans, pidió ayuda para reportar la cuenta falsa de Facebook, que tiene el mismo nombre del artista mexicano y una fotografía.

“¡ATENCIÓN!. Alguien a creado un perfil con mi nombre y mi foto, ayúdenme a reportar!“, escribió el cantante en sus redes sociales oficiales.

Asimismo, colocó una fotografía de la cuenta con la palabra ‘Falso’ entre signos de interrogación.

Este es el perfil falso del cantante de trova. Foto: Facebook/Alejandro Filio.

Algunos de los seguidores del trovador manifestaron que esta cuenta falsa les ha mandado solicitud de amistad por medio de la red social.

“A mí me mandaron solicitud de amistad”; “A mí también, y solo la acepté a ver qué me decía, pero luego lo bloqueé”, mencionaron los internautas.

Fans del cantante de trova indicaron que recibieron una solicitud de amistad por parte del perfil falso. Foto: Facebook/Alejandro Filio.

Cabe recordar que el mes pasado, Alejandro Filio sufrió una accidente, el cual derivó a una lesión en su brazo izquierdo, por lo que tuvo que cancelar su presentación en la Feria de Atlixco 2025.

Por medio de sus redes sociales oficiales, el cantante ofreció una disculpa a sus seguidores y fanáticos que esperaban verlo en este evento en el estado de Puebla.

Asimismo, en su lugar estuvo presente el también trovador Raúl Ornelas.

Debido a la cancelación de esta presentación en la Feria de Atlixco, Puebla, el cantante anunció en días pasados que realizaría un concierto en esta entidad de la república.

El cantante de trova anunció la cancelación de su próximo concierto en la Feria de Atlixco, debido a que debido a un accidente terminó con la mano lastimada. Crédito: Facebook/Alejandro Filio.

El próximo concierto de Alejandro Filio tiene programado que se lleve a cabo el viernes 26 de septiembre de este 2025.

El artista dará su próximo concierto en esta fecha en el estado de Puebla.

El Teatro Gabriel Pastor será testigo de la música de Alejandro Filio, donde tocará varios temas que han marcado su trayectoria musical.

El cantante se presentará en el mes de septiembre en el estado de Puebla. Foto: Facebook/Alejandro Filio.

Un poco de la biografía de Alejandro Filio

Alejandro Filio es un reconocido cantautor mexicano nacido el 13 de marzo de 1960 en Guadalajara, Jalisco. Es una figura destacada de la trova y la música de autor en español, cuyas composiciones se caracterizan por su profundidad lírica y melodías acústicas.

Sus canciones abordan temas como el amor, la justicia social y la introspección. Ha desarrollado una amplia carrera musical con discos como “Un secreto a voces” y “Si volviera a nacer”, consolidándose como una voz relevante en la música latinoamericana.