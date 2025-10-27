México

Nuevo aseguramiento en el penal de Aguaruto en menos de una semana: encuentran 5 armas cortas y una subametralladora

El informe señala que no hubo incidencias, luego de los recientes señalamientos de abuso hechos por la CEDH de Sinaloa

Por Juan Castillo

Guardar
Objetos decomisados durante el operativo
Objetos decomisados durante el operativo del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa. ( X - @sspsinaloa1)

Este lunes 27 de octubre el penal de Aguaruto, ubicado en el municipio de Culiacán, Sinaloa, volvió a ser sometido a una revisión, lo cual concluyó en el aseguramiento de diversos objetos prohibidos como armas y aparatos de comunicación.

El cateo, según fuentes oficiales, fue llevado a cabo por el Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, con el apoyo de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes brindaron seguridad en la periferia del inmueble penitenciario.

Este operativo se une a las acciones que ha realizado el Grupo Interinstitucional de seguridad en el centro penitenciario, el cual es conocido por las fugas, riñas y motines que han sucedido en los últimos años.

El aseguramiento fue dado a conocer por personal de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sinaloa mediante un informe en la red social X.

Objetos asegurados en el penal de Aguaruto

Durante la revisión se decomisó lo siguiente:

-4 pistolas calibre 9 mm

-1 subametralladora calibre 9 mm

-Cargadores

-Cartuchos útiles

-5 teléfonos celulares de diferentes marcas

-1 módem

Elementos de la Guardia Nacional,
Elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal presentando lo asegurado. (X - @sspsinaloa1)

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública, la intervención concluyó sin incidentes y durante todo el operativo se observó el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.

Los últimos operativos en el penal de Aguaruto

El fallecimiento de una persona privada de la libertad generó atención en el centro penitenciario el pasado 19 de octubre. Según información difundida por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa el interno se desvaneció en su módulo y, pese a la intervención inmediata del personal del penal que le practicó maniobras de primeros auxilios, ya no presentaba signos vitales.

El pasado 21 de octubre las instalaciones del penal fueron cateadas por elementos del grupo GOES, quienes acudieron acompañados por representantes de otras instituciones a dos módulos específicos dentro del recinto. En este operativo, se aseguró una carabina AM 15, un fusil calibre 7.62 x 39, seis pistolas, diversos cargadores, 305 dosis de posible cocaína, 100 dosis de presunta marihuana, 19 teléfonos y 3 radios.

Solo un día después, el 22 de octubre, el mismo Grupo GOES aseguró 50 dosis de polvo blanco con características de la cocaína, 4.6 kg de hierba verde con características de la marihuana, 21 teléfonos celulares, 14 radios de diferentes marcas, 1 módem, 1 dispositivo de banda ancha y 5 mil 220 pesos.

Denuncias sobre derechos humanos

Derivado de los recientes operativos, el 22 de octubre la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa se pronunció sobre lo que está sucediendo en el penal de Aguaruto, señalando que “Ha quedado evidenciado que, las autoridades han incurrido en excesos durante la realización de dichas funciones de revisión”.

Temas Relacionados

AguarutoAseguramientoSinaloaNarco en México

Más Noticias

Así se vio la Ofrenda Monumental en el Zócalo de CDMX en el primer día de inauguración

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, invitó a la población de la capital del país a visitar este espacio como parte de las celebraciones por el Día de Muertos

Así se vio la Ofrenda

Kenia López exige asistencia presencial en la Cámara de Diputados para discutir el Presupuesto de Egresos 2026

La modalidad híbrida fue una medida que se implementó en San Lázaro tras la pandemia, sin embargo la asistencia a las sesiones por parte de los legisladores es un deber de su cargo

Kenia López exige asistencia presencial

La Granja VIP EN VIVO hoy 27 de octubre: Fabiola Campomanes cree que Eleazar Gómez tiene un problema mental

La actriz compartió con Sergio Mayer Mori sus dudas sobre las extrañas actitudes de Eleazar Gómez durante las tareas diarias

La Granja VIP EN VIVO

Fiscalía CDMX investiga la muerte de un aficionado de Cruz Azul al exterior del Estadio Olímpico en CU

Las autoridades aseguraron que esclarecerán el fallecimiento de Rodrigo Mondragón tras el partido contra Monterrey

Fiscalía CDMX investiga la muerte

Saquean casa de Susana Zabaleta mientras está de vacaciones; extorsionan a su empleada doméstica

Mientras disfrutaba de un viaje, la reconocida cantante relató cómo delincuentes entraron a su casa llevándose objetos de valor

Saquean casa de Susana Zabaleta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a 5 presuntos sicarios

Detienen a 5 presuntos sicarios del Cártel de Sinaloa en Chiapas tras enfrentamiento armado

Marina asegura predios, armas y vehículos ligados a “El Fallo”, jefe de plaza en Veracruz vinculado al CJNG

Caen 5 personas por privar de la libertad a mariachis en CDMX; los tenían retenidos en Iztapalapa

Asesinan a síndico de Michoacán en su automóvil de camino a Penjamillo

Sheinbaum destacó histórico aseguramiento de 500 armas en EEUU: “Es parte de la coordinación que hemos alcanzado”

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO

La Granja VIP EN VIVO hoy 27 de octubre: Fabiola Campomanes cree que Eleazar Gómez tiene un problema mental

Saquean casa de Susana Zabaleta mientras está de vacaciones; extorsionan a su empleada doméstica

México ya fue notificado sobre la detención de Álvarez Puga, espera resolución de juez

¿Natasha Dupeyrón se rapará la cabeza para interpretar a villana de telenovela, papel que hizo Cynthia Klitbo?

Pati Chapoy presenta en Ventaneando su altar de Día de Muertos en honor a Daniel Bisogno: “Querido Muñeco”

DEPORTES

Fiscalía CDMX investiga la muerte

Fiscalía CDMX investiga la muerte de un aficionado de Cruz Azul al exterior del Estadio Olímpico en CU

Cruz Azul se deslinda de la seguridad al exterior del Estadio Olímpico Universitario tras la muerte de un aficionado

¿Se perderá Alexis Vega la Liguilla? Mohamed revela la gravedad de su lesión

Pumas, al límite: lo que necesitan para jugar el Play In

Segunda etapa del sorteo de boletos para el Mundial FIFA 2026: todo lo que necesitas saber