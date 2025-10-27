Nuevo aseguramiento en el penal de Aguaruto en menos de una semana: encuentran 5 armas cortas y una subametralladora

Objetos decomisados durante el operativo del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa. ( X - @sspsinaloa1)

Este lunes 27 de octubre el penal de Aguaruto, ubicado en el municipio de Culiacán, Sinaloa, volvió a ser sometido a una revisión, lo cual concluyó en el aseguramiento de diversos objetos prohibidos como armas y aparatos de comunicación.

El cateo, según fuentes oficiales, fue llevado a cabo por el Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, con el apoyo de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes brindaron seguridad en la periferia del inmueble penitenciario.

Este operativo se une a las acciones que ha realizado el Grupo Interinstitucional de seguridad en el centro penitenciario, el cual es conocido por las fugas, riñas y motines que han sucedido en los últimos años.

El aseguramiento fue dado a conocer por personal de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sinaloa mediante un informe en la red social X.

Objetos asegurados en el penal de Aguaruto

Durante la revisión se decomisó lo siguiente:

-4 pistolas calibre 9 mm

-1 subametralladora calibre 9 mm

-Cargadores

-Cartuchos útiles

-5 teléfonos celulares de diferentes marcas

-1 módem

Elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal presentando lo asegurado. (X - @sspsinaloa1)

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública, la intervención concluyó sin incidentes y durante todo el operativo se observó el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.

Los últimos operativos en el penal de Aguaruto

El fallecimiento de una persona privada de la libertad generó atención en el centro penitenciario el pasado 19 de octubre. Según información difundida por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa el interno se desvaneció en su módulo y, pese a la intervención inmediata del personal del penal que le practicó maniobras de primeros auxilios, ya no presentaba signos vitales.

El pasado 21 de octubre las instalaciones del penal fueron cateadas por elementos del grupo GOES, quienes acudieron acompañados por representantes de otras instituciones a dos módulos específicos dentro del recinto. En este operativo, se aseguró una carabina AM 15, un fusil calibre 7.62 x 39, seis pistolas, diversos cargadores, 305 dosis de posible cocaína, 100 dosis de presunta marihuana, 19 teléfonos y 3 radios.

Solo un día después, el 22 de octubre, el mismo Grupo GOES aseguró 50 dosis de polvo blanco con características de la cocaína, 4.6 kg de hierba verde con características de la marihuana, 21 teléfonos celulares, 14 radios de diferentes marcas, 1 módem, 1 dispositivo de banda ancha y 5 mil 220 pesos.

Denuncias sobre derechos humanos

Derivado de los recientes operativos, el 22 de octubre la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa se pronunció sobre lo que está sucediendo en el penal de Aguaruto, señalando que “Ha quedado evidenciado que, las autoridades han incurrido en excesos durante la realización de dichas funciones de revisión”.