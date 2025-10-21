Aseguran armas largas y más de 400 dosis de drogas en penal de Aguaruto, Sinaloa

Agentes de seguridad llegaron al sitio (SSP Sinaloa)

Nuevamente, elementos de seguridad revisaron las instalaciones del Centro Penitenciario de Aguaruto en Culiacán, Sinaloa, y como resultado fue decomisado armamento, equipos telefónicos y cientos de dosis de drogas.

Fue durante una revisión realizada el 21 de octubre que agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal en conjunto con otras instituciones acudieron a dos módulos en las instalaciones mencionadas.

Armas, droga y celulares: lo hallado en el penal

Derivado de las revisiones en los módulos, los uniformados encontraron:

Una carabina AM 15

Un fusil calibre 7.62 x 39 milímetros

Tres pistolas calibre 9 x 19 milímetros, así como otras tres de diferentes calibres

Parte de lo hallado en el penal (SSP Sinaloa)

Tres cargadores para arma calibre 9 milímetros, los cuales estaba abastecidos cada uno con 10 cartuchos útiles

Un cargador para arma calibre 5.7 con 5 cartuchos útiles

Dos cargadores para calibre 5.56 milímetros

Un par de cargadores para calibre 7.62 x 39 milímetros, cada uno con 25 cartuchos

Respecto a las sustancias ilícitas encontradas en el penal, los uniformados incautaron 305 dosis de posible cocaína, además de otras 100 de presunta marihuana.

Aunado a lo anterior, en los módulos había 19 teléfonos de diversas marcas, así como tres radios.

Varios teléfonos asegurado (SSP Sinaloa)

Fueron efectivos de Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) los que revisaron las instalaciones carcelarias en conjunto con elementos de la Guardia Nacional, mientras que el operativo en los alrededores del penal estuvo a cargo del Ejército y otros guardias nacionales.

Mientras que, todos los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales. “La intervención finalizó sin novedad y se observó en todo momento el cumplimiento de la normatividad”, es parte de lo compartido por la SSP de Sinaloa.

Muere interno en el penal de Aguaruto

Apenas un día antes, el 20 de octubre, las autoridades estatales confirmaron la muerte de un interno en el penal de Aguaruto. La persona privada de su libertad se desvaneció en su módulo, por lo que le fueron practicados primero auxilios, sin embargo, fue confirmado su deceso.

Dicho fallecimiento se suma al registrado el 17 de octubre pasado, cuando ocurrió una riña en el inmueble. Lo anterior derivó en la muerte de un reo y otros tres lesionados.

Por su parte, el pasado 9 de agosto también hubo una revisión en el penal de Aguaruto que resultó en el aseguramiento de diversas armas de fuego, cargadores, celulares, radios de comunicación y un par de módems.